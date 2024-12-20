Новейшие продукты и инновации TCL на выставке CES 2025 вдохновляют на великие свершения

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TCL

Dec 20, 2024, 09:07 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- TCL Electronics, один из ведущих брендов потребительской электроники и один из двух ведущих мировых брендов телевизоров, сегодня объявил о своем участии в выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2025, которая пройдет в январе. TCL участвует в CES уже 31 год. На протяжении этих лет бренд последовательно демонстрирует посетителям со всего мира свои новейшие инновационные технологии в области дисплеев и полный спектр продуктов для «умного» дома.

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TCL CES 2025 KV
TCL CES 2025 KV

В этом году TCL представит свои инновационные технологии QD-Mini LED и продукты, которые дарят непревзойденный визуальный опыт. Инновации в области дисплеев, которые TCL представляет на выставке CES 2025, наверняка заинтересуют как профессионалов, так и любителей домашних развлечений. Они охватывают практически все форм-факторы, от профессиональных мониторов до автомобильных дисплеев, мобильных телефонов, планшетов, «умных» часов, «умных» проекторов и очков RayNeo AR. TCL также продемонстрирует свою отмеченную наградами технологию NXTPAPER и официально представит революционную NXTPAPER 4.0 на выставке CES 2025.

Подчеркивая свои инновации в области ИИ, TCL поделится последними достижениями в этой области в новых категориях продуктов, а также расскажет о партнерских отношениях со всемирно известными технологическими брендами. Кроме того, TCL представит интеграцию своей экосистемы «умного» дома с интеллектуальными решениями, предназначенными для повышения энергоэффективности и обогащения пользовательского опыта, включая кондиционеры, встроенные холодильники, стиральные машины, смарт-замки и мобильные маршрутизаторы.

В преддверии Суперкубка LIX TCL заключила соглашения с известными мировыми партнерами и стала официальным телевизионным партнером Национальной футбольной лиги (НФЛ) в Соединенных Штатах Америки. Это также станет ярким событием предстоящей выставки. Благодаря партнерским отношениям TCL разрабатывает передовые технологии для улучшения впечатлений зрителей и привлечения поклонников к ряду интерактивных оффлайн-мероприятий и онлайн-кампаний, направленных на создание глобальных связей и вдохновляя на великие свершения в повседневной жизни.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, смотрите ниже:

Пресс-конференция TCL CES 2025:

  • Дата и время: 11:00 - 11:45 (PST), 6 января 2025 г.
  • Место проведения: Mandalay Bay, South Convention Center, бальный зал E (уровень 2)

Стенд TCL CES 2025:

  • Даты: 7 - 10 января 2025 г.
  • Место проведения: Las Vegas Convention Center, центральный зал, стенд №17704

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) является ведущим брендом в сегменте бытовой электроники и одним из мировых лидеров по производству телевизоров. Сейчас TCL работает на более чем 160 рынках в различных странах и регионах мира. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и др. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2585156/TCL_CES_2025_KV.jpg

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