TERREPOWER nomeia Brandon Handy como Diretor de Pessoas

DALLAS, 2 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A TERREPOWER anunciou hoje que Brandon Handy foi nomeado Diretor de Pessoas, com vigência imediata. Esta nomeação marca um novo nível de liderança sênior em uma carreira distinta.

"Tenho o prazer de anunciar a nomeação de Brandon Handy para diretor de recursos humanos", disse Duncan Gillis, CEO da TERREPOWER. "Brandon se destacou na condução de iniciativas funcionais, garantindo uma forte governança e elevando a colaboração em nossas funções corporativas e unidades de negócios. Ele tem um compromisso inabalável com nossa cultura de pessoas em primeiro lugar."

Sediado no Centro Corporativo da TERREPOWER em Dallas, TX, Brandon ingressou na empresa como Vice-Presidente de Gestão de Talentos em 2022, trazendo mais de 16 anos de experiência em liderança estratégica de RH. Antes de ingressar na TERREPOWER, ele atuou como diretor de recursos humanos globais na Owens Corning, onde liderou a padronização de processos de RH, otimizou iniciativas de talentos e desenvolveu programas de inclusão e diversidade. Sua extensa experiência também inclui cargos de liderança na Trinity Industries, Kohl's Department Stores e Pfizer, onde adquiriu uma valiosa experiência em estratégia de RH, segurança e alinhamento de negócios.



Brandon obteve seu diploma de bacharel em administração de empresas e seu MBA pela Florida A&M University. Ele obteve certificações de RH através do HR Certification Institute e da Society for Human Resource Management, bem como uma certificação em Saúde e Segurança Industrial da Georgia Tech.

"A promoção de Brandon a diretor de pessoal é bem merecida", disse Gillis. "Esta nomeação reflete nossa confiança na capacidade de Brandon de promover um local de trabalho inclusivo e de alto desempenho em nossas instalações em todo o mundo. Sua dedicação em atender seus clientes internos estabeleceu um alto padrão, o que lhe valeu uma reputação de excelência e confiabilidade."

Sobre a TERREPOWER

A TERREPOWER, antiga BBB Industries, é a maior fabricante sustentável do mundo em volume. Fundada em 1987 com um legado de inovação, a TERREPOWER é uma líder global no mercado de reposição, especializada no fornecimento de componentes de alta qualidade para os mercados automotivo e industrial. Com sede em Daphne, Alabama, a TERREPOWER tem uma força de trabalho global dedicada de mais de 10.000 funcionários e uma ampla presença operacional em toda a América do Norte e Europa, incluindo 19 instalações de fabricação sustentável, 14 centros de distribuição e 28 marcas com produtos vendidos em mais de 90 países. A TERREPOWER está comprometida em fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos, reduzir o desperdício e promover a economia circular. Saiba mais em www.terrepower.com.

