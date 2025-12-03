TERREPOWER 委任 Brandon Handy 為首席人事總監

達拉斯2025年12月3日 /美通社/ -- TERREPOWER 今日宣佈委任 Brandon Handy 為首席人事總監，即時生效。本次任命標誌著他在其卓越的職業生涯中晉升至新的高層領導級別。

「我很高興宣佈委任 Brandon Handy 為首席人事總監。」TERREPOWER 行政總裁 Duncan Gillis 表示，「Brandon 在推動職能舉措、確保強效管治，以及提升企業職能部門與業務單元之間的協作方面表現出色。他對我們‑『以人為本』的企業文化有著堅定不移的承諾。」

Brandon 常駐 TERREPOWER 位於德薩斯州達拉斯的企業中心，於 2022 年加入公司擔任人才管理副總裁，帶來超過 16 年的戰略人力資源領導經驗。在加入 TERREPOWER 之前，他曾於 Owens Corning 擔任全球人力資源總監，負責領導人力資源流程標準化、優化人才舉措，並制定共融與多元化計劃。他擁有豐富的背景，亦曾於 Trinity Industries、Kohl's Department Stores 及 Pfizer 擔任領導職務，在人力資源策略、安全及業務協調方面累積了寶貴經驗。



Brandon 持有佛羅里達農工大學的工商管理學士學位及工商管理碩士 (MBA) 學位。他已獲得人力資源認證協會及人力資源管理協會的專業認證，以及佐治亞理工學院頒發的工業健康與安全認證。

「Brandon 晉升為首席人事總監是實至名歸。」Gillis 表示，「這項任命反映了我們對 Brandon 的信心，相信他有能力在我們全球的設施中培育一個具包容性且高效能的工作環境。他致力服務內部客戶的熱誠樹立了高標準，為他贏得了卓越可靠的聲譽。」

關於 TERREPOWER

TERREPOWER（前身為 BBB Industries）是全球產量最大的可持續發展製造商。TERREPOWER 於 1987 年成立，秉承創新的傳統。現在是全球純粹售後市場的領導者，專門為汽車和工業市場提供優質零部件。TERREPOWER 總部位於阿拉巴馬州達芙妮，全球擁有超過 10,000 名盡心盡力的員工，業務範圍遍佈北美和歐洲。當中包括 19 個可持續發展製造設施、14 個分銷中心和 28 個品牌，產品銷往超過 90 個國家／地區。TERREPOWER 致力增強供應鏈彈性、減少浪費和推動循環經濟。如欲了解更多，請瀏覽 www.terrepower.com 。

