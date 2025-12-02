TERREPOWER designa a Brandon Handy como director de personal

DALLAS, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- TERREPOWER anunció hoy que Brandon Handy ha sido nombrado Director de Recursos Humanos, con vigencia inmediata. Este nombramiento marca un nuevo nivel de liderazgo sénior en una carrera distinguida.

"Estoy encantado de anunciar el nombramiento de Brandon Handy como Director de Recursos Humanos", dijo Duncan Gillis, CEO de TERREPOWER. "Brandon se ha destacado por impulsar iniciativas funcionales, garantizar una sólida gobernanza y elevar la colaboración tanto en nuestras funciones corporativas como en nuestras unidades de negocio. Tiene un compromiso inquebrantable con nuestra gente,primero la cultura ".

Con base en el Centro Corporativo de TERREPOWER en Dallas, TX, Brandon se unió a la compañía como Vicepresidente de Gestión de Talento en 2022, aportando más de 16 años de experiencia en liderazgo estratégico de recursos humanos. Antes de unirse a TERREPOWER, se desempeñó como director de recursos humanos globales en Owens Corning, donde dirigió la estandarización de procesos de recursos humanos, optimizó las iniciativas de talento y desarrolló programas de inclusión y diversidad. Su amplia experiencia también incluye roles de liderazgo en Trinity Industries, Kohl's Department Stores y Pfizer, donde adquirió una valiosa experiencia en estrategia de recursos humanos, seguridad y alineación comercial.



Brandon obtuvo su licenciatura en administración de empresas y su máster en administración de empresas de la Florida A&M University. Ha obtenido certificaciones de recursos humanos a través del Instituto de Certificación de Recursos Humanos y la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, así como una certificación en Salud y Seguridad Industrial de Georgia Tech.

"El ascenso de Brandon a Director de Personal es bien merecido", dijo Gillis. "Este nombramiento refleja nuestra confianza en la capacidad de Brandon para fomentar un lugar de trabajo inclusivo y de alto rendimiento en nuestras instalaciones en todo el mundo. Su dedicación a servir a sus clientes internos ha establecido un alto estándar, lo que le ha valido una reputación de excelencia y confiabilidad ".

Acerca de TERREPOWER

TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, es el mayor fabricante sostenible del mundo por volumen. TERREPOWER se fundó en 1987 con un legado de innovación, y es un líder mundial en el mercado de accesorios especializados en el suministro de componentes de alta calidad para los mercados automotriz e industrial. Con sede en Daphne, Alabama, TERREPOWER cuenta con una fuerza laboral global dedicada de más de 10.000 empleados y una amplia huella operativa en América del Norte y Europa, que incluye 19 instalaciones de fabricación sostenibles, 14 centros de distribución y 28 marcas con productos vendidos en más de 90 países. TERREPOWER se compromete a fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, reducir los residuos y avanzar en la economía circular. Obtenga más información en www.terrepower.com.

