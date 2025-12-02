TERREPOWER ernennt Brandon Handy zum Chief People Officer

DALLAS, 2.Dezember 2025 /PRNewswire/ -- TERREPOWER gab heute bekannt, dass Brandon Handy mit sofortiger Wirkung zum Chief People Officer ernannt wurde. Diese Ernennung markiert eine neue Führungsebene in einer herausragenden Karriere.

"Ich freue mich, die Ernennung von Brandon Handy zum Chief People Officer bekannt zu geben", sagte Duncan Gillis, CEO von TERREPOWER. "Brandon hat sich durch das Vorantreiben funktionaler Initiativen, die Gewährleistung einer starken Governance und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmensfunktionen und Geschäftseinheiten ausgezeichnet. Er setzt sich unermüdlich für unsere Kultur ein, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht.

Brandon, der in der TERREPOWER-Unternehmenszentrale in Dallas, TX, ansässig ist, kam 2022 als Vice President of Talent Management zum Unternehmen und bringt mehr als 16 Jahre Erfahrung in der strategischen Personalführung mit. Bevor er zu TERREPOWER kam, war er Director of Global Human Resources bei Owens Corning, wo er die Standardisierung von HR-Prozessen leitete, Talentinitiativen optimierte und Programme zur Integration und Vielfalt entwickelte. Zu seinem umfangreichen Hintergrund gehören auch Führungspositionen bei Trinity Industries, Kohl's Department Stores und Pfizer, wo er wertvolle Erfahrungen in den Bereichen Personalstrategie, Sicherheit und Unternehmensausrichtung sammeln konnte.



Brandon erwarb sowohl seinen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft als auch seinen MBA an der Florida A&M University. Er hat HR-Zertifizierungen durch das HR Certification Institute und die Society for Human Resource Management sowie eine Zertifizierung in Arbeitsschutz an der Georgia Tech erworben.

"Die Beförderung von Brandon zum Chief People Officer ist wohlverdient", sagte Gillis. "Diese Ernennung spiegelt unser Vertrauen in Brandons Fähigkeit wider, ein integratives, leistungsfähiges Arbeitsumfeld in unseren Einrichtungen weltweit zu fördern. Sein Engagement im Dienste seiner internen Kunden hat einen hohen Standard gesetzt und ihm einen Ruf für hervorragende Leistungen und Zuverlässigkeit eingebracht".

Informationen zu TERREPOWER

TERREPOWER, ehemals BBB Industries, ist gemessen am Volumen der größte nachhaltige Hersteller der Welt. TERREPOWER wurde 1987 auf der Grundlage einer Tradition der Innovation gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Komponenten für den Automobil- und Industriemarkt. TERREPOWER hat seinen Sitz in Daphne, Alabama, und beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter. verfügt über ein umfangreiches operatives Netzwerk in Nordamerika und Europa, das 19 nachhaltige Produktionsstätten, 14 Vertriebszentren und 28 Marken umfasst, deren Produkte in mehr als 90 Ländern verkauft werden. TERREPOWER hat sich zum Ziel gesetzt, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken, Abfall zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.terrepower.com .

