TERREPOWER nomme Brandon Handy au poste de Chief People Officer

DALLAS, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- TERREPOWER a annoncé aujourd'hui que Brandon Handy a été nommé Chief People Officer, avec effet immédiat. Cette nomination marque un nouveau palier dans l'exercice d'une haute fonction au cours d'une carrière distinguée.

"Je suis ravi d'annoncer la nomination de Brandon Handy au poste de Chief People Officer", a déclaré Duncan Gillis, PDG de TERREPOWER. "Brandon a excellé dans la conduite d'initiatives fonctionnelles, la garantie d'une gouvernance solide et l'amélioration de la collaboration au sein de nos fonctions d'entreprise et de nos unités commerciales. Il fait preuve d'un engagement inébranlable à l'égard de notre culture axée sur les personnes".

Basé au siège de TERREPOWER à Dallas, TX, Brandon a rejoint l'entreprise en tant que vice-président de la gestion des talents en 2022, apportant plus de 16 ans d'expérience dans la direction stratégique des ressources humaines. Avant de rejoindre TERREPOWER, il a été directeur des ressources humaines mondiales chez Owens Corning, où il a dirigé la normalisation des processus RH, optimisé les initiatives en matière de talents et développé des programmes d'inclusion et de diversité. Il a également occupé des postes de direction chez Trinity Industries, Kohl's Department Stores et Pfizer, où il a acquis une expérience précieuse dans les domaines de la stratégie des ressources humaines, de la sécurité et de l'alignement des activités.



Brandon a obtenu sa licence en administration des affaires et son MBA à l'université A&M de Floride. Il a obtenu des certifications en ressources humaines auprès du HR Certification Institute et de la Society for Human Resource Management, ainsi qu'une certification en santé et sécurité industrielles auprès de Georgia Tech.

"La promotion de Brandon au poste de Chief People Officer est bien méritée", a déclaré M. Gillis. "Cette nomination reflète notre confiance dans la capacité de Brandon à favoriser un lieu de travail inclusif et performant dans nos installations à travers le monde. Son dévouement au service de ses clients internes a établi un standard élevé, lui valant une réputation d'excellence et de fiabilité".

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, est le plus grand fabricant mondial de produits durables en termes de volume. Fondée en 1987 sur un héritage d'innovation, la société TERREPOWER est un leader mondial spécialisé dans la fourniture de composants et de pièces de rechange de qualité aux marchés automobile et industriel. Basée à Daphne, en Alabama, TERREPOWER emploie plus de 10 000 personnes dans le monde entier et a une vaste empreinte opérationnelle en Amérique du Nord et en Europe, y compris 19 sites de production durables, 14 centres de distribution et 28 marques dont les produits sont vendus dans plus de 90 pays. TERREPOWER s'engage à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à réduire les déchets et à faire progresser l'économie circulaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.terrepower.com .

