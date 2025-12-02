TERREPOWER nombra a Brandon Handy como director de Recursos Humanos

DALLAS, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- TERREPOWER anunció hoy el nombramiento de Brandon Handy como director de Recursos Humanos, con efecto inmediato. Este nombramiento marca un nuevo nivel de liderazgo sénior en una distinguida trayectoria.

"Me complace anunciar el nombramiento de Brandon Handy como director de Recursos Humanos", declaró Duncan Gillis, consejero delegado de TERREPOWER. "Brandon se ha destacado por impulsar iniciativas funcionales, garantizar una sólida gobernanza y fomentar la colaboración entre nuestras funciones corporativas y unidades de negocio. Tiene un compromiso inquebrantable con nuestra cultura de priorizar a las personas".

Con sede en el Centro Corporativo de TERREPOWER en Dallas, Texas, Brandon se incorporó a la compañía como vicepresidente de Gestión del Talento en 2022, aportando más de 16 años de experiencia en liderazgo estratégico de Recursos Humanos. Antes de unirse a TERREPOWER, se desempeñó como director global de recursos humanos en Owens Corning, donde lideró la estandarización de procesos de Recursos Humanos, optimizó iniciativas de talento y desarrolló programas de inclusión y diversidad. Su amplia trayectoria también incluye puestos de liderazgo en Trinity Industries, Kohl's Department Stores y Pfizer, donde adquirió una valiosa experiencia en estrategia de Recursos Humanos, seguridad y alineación empresarial.



Brandon obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas y su MBA en la Universidad A&M de Florida. Ha obtenido certificaciones en Recursos Humanos tanto del Instituto de Certificación de Recursos Humanos como de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, así como una certificación en Salud y Seguridad Industrial de Georgia Tech.

"El ascenso de Brandon a director de Recursos Humanos es muy merecido", afirmó Gillis. "Este nombramiento refleja nuestra confianza en la capacidad de Brandon para fomentar un entorno de trabajo inclusivo y de alto rendimiento en nuestras instalaciones a nivel mundial. Su dedicación al servicio de sus clientes internos le ha permitido establecer un alto estándar, lo que le ha valido una reputación de excelencia y fiabilidad".

Acerca de TERREPOWER

TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, es el mayor fabricante sostenible del mundo por volumen. Fundada en 1987 con un legado de innovación, TERREPOWER es líder global en el mercado de repuestos, especializado en el suministro de componentes de alta calidad para los mercados automotriz e industrial. Con sede en Daphne, Alabama, TERREPOWER cuenta con una plantilla global dedicada de más de 10.000 empleados y una amplia presencia operativa en Norteamérica y Europa, que incluye 19 plantas de fabricación sostenible, 14 centros de distribución y 28 marcas con productos vendidos en más de 90 países. TERREPOWER se compromete a fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, reducir los residuos y promover la economía circular. Más información disponible en la página web www.terrepower.com.

