TERREPOWER atinge novo marco na fabricação sustentável com um lote solar de 50 MW

DAPHNE, Alabama, 24 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, antiga BBB Industries, líder global no mercado de peças de reposição sustentáveis, anunciou hoje uma grande expansão no processamento de módulos solares. Aproximadamente 95.000 painéis solares, totalizando 50 MW em suas instalações em Esparta, Tennessee, serão produzidos usando o processo de fabricação sustentável proprietário da empresa, marcando outro marco de crescimento na história do líder em tecnologia limpa.

"Esta é a nossa maior oportunidade até hoje e uma tremenda história de sucesso", disse Alexandra Harrison, presidente da Unidade de Negócios Estratégicos Industriais da TERREPOWER. "Ele destaca como restauramos de forma responsável os módulos solares por meio da fabricação sustentável e o valor que oferecemos aos desenvolvedores, operadores e usuários finais."

Os módulos solares, revendidos por um grande desenvolvedor após o cancelamento de um projeto, estão sendo preparados para reentrada no mercado. Eles refletem o compromisso da TERREPOWER com o fornecimento responsável, a gestão eficiente de resíduos e a conservação de recursos, permitindo a administração ambiental e a economia financeira para as partes interessadas, ao mesmo tempo em que fortalece a viabilidade a longo prazo da indústria solar.

Inovando para atender às necessidades não atendidas do setor

A expansão operacional da TERREPOWER chega em um momento crucial para a indústria solar. Estudos recentes mostram que o volume de painéis desativados e envelhecidos está acelerando mais rápido do que o projetado, criando uma necessidade urgente de soluções de ciclo de vida responsáveis. Os volumes em fim de vida útil dos EUA já atingiram 4–5 milhões de painéis desativados por ano e espera-se que subam para 10 milhões de painéis anualmente até 2030, com aumentos mais acentuados previstos à medida que a repotenciação e eventos climáticos extremos impulsionam ciclos de substituição mais cedo do que o esperado.

Um mercado volátil ressalta a importância da liderança da TERREPOWER. Ao fornecer de forma sustentável 50 MW com módulos que de outra forma teriam sido descartados, a TERREPOWER está fornecendo painéis verificados, confiáveis e fabricados de forma sustentável em um momento em que a rastreabilidade e a garantia de qualidade são mais essenciais do que nunca.

"Ninguém mais oferece esse nível de avaliação, limpeza, teste, inspeção, reembalagem segura e validação", disse Harrison. "O mercado nos disse claramente: queremos painéis que tenham sido verificados por especialistas. E essa é exatamente a nossa especialidade."

Impulsionando o impacto local com um modelo de economia circular global

À medida que a TERREPOWER escala suas operações solares para atender à demanda, a instalação de Esparta continua a adicionar empregos, investimentos e oportunidades de treinamento especializado. A instalação de fabricação sustentável de última geração, com 200.000 pés quadrados, é agora a maior de seu tipo na América do Norte, com capacidade para produzir 300.000 módulos solares por ano e a capacidade de aumentar para mais de um milhão de painéis solares anualmente. Em plena capacidade, esta operação é projetada para desviar mais de 16 milhões de libras de material de aterros sanitários a cada ano, enquanto alimenta até 20.000 residências.

"Este projeto contribui diretamente para a economia local", disse Peter Hutchings, gerente de desenvolvimento de negócios da TERREPOWER. "Estamos transformando painéis que, de outra forma, se tornariam resíduos em módulos confiáveis e prontos para o mercado."

Desenvolvedores solares em todo o mundo enfrentam desafios crescentes com ativos envelhecidos, estoques encalhados e a necessidade de gerenciamento responsável do ciclo de vida. O sucesso da Sparta reflete um caminho prático, comprovado e escalável para reimplantar módulos solares que ainda têm vida produtiva pela frente.

Para mais informações sobre a TERREPOWER, suas ofertas solares e outros produtos vendidos sob sua marca Ontility, visite www.terrepower.com e www.ontility.com.

Sobre a TERREPOWER

A TERREPOWER, antiga BBB Industries, é a maior fabricante sustentável do mundo em volume. Fundada em 1987 com um legado de inovação, a TERREPOWER é uma líder global no mercado de reposição, especializada no fornecimento de componentes de alta qualidade para os mercados automotivo e industrial. Com sede em Daphne, Alabama, a TERREPOWER tem uma força de trabalho global dedicada de mais de 10.000 funcionários e uma ampla presença operacional em toda a América do Norte e Europa, incluindo 19 instalações de fabricação sustentável, 14 centros de distribuição e 28 marcas com produtos vendidos em mais de 90 países. A TERREPOWER está comprometida em fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos, reduzir o desperdício e promover a economia circular. Saiba mais em www.terrepower.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2337976/TERREPOWER1_Logo.jpg

FONTE TERREPOWER