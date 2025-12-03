TERREPOWER、Brandon Handy 氏をチーフ・ピープル・オフィサーに任命

ダラス、2025年12月3日 /PRNewswire/ — TERREPOWER は、本日付でBrandon Handy氏がチーフ・ピープル・オフィサーに任命されたことを発表しました。この任命は、同氏の優れたキャリアにおける新たな上級リーダーシップ段階を示すものです。

「Brandon Handy氏がチーフ・ピープル・オフィサーに就任することを発表でき、大変嬉しく思います」と、TERREPOWER のCEOであるDuncan Gillis氏は述べています。「Brandon氏は、機能面での各種イニシアチブを力強く推進し、堅固なガバナンスを確保するとともに、コーポレート機能と事業部門の双方にわたる協働を高めることに大いに貢献してきました。彼は、当社の人を中心に据える企業文化への揺るぎないコミットメントを持っています。」

テキサス州ダラスの TERREPOWER 本社を拠点とするBrandon氏は、2022年にタレントマネジメント担当バイスプレジデントとして同社に入社し、戦略的HRリーダーシップにおける16年以上の経験をもたらしました。TERREPOWER に入社する前、同氏はオーウェンス・コーニングでグローバル人事部長を務め、人事プロセスの標準化、タレント施策の最適化、インクルージョン＆ダイバーシティプログラムの開発を主導しました。同氏の幅広い経歴には、Trinity Industries、Kohl's Department Stores、Pfizerでのリーダーシップ職も含まれており、そこで人事戦略、安全管理、ビジネス連携に関する貴重な経験を積んでいます。

Brandon氏は、フロリダA&M大学で経営学の学士号およびMBAの両方を取得しています。同氏は、HR認定機関（HR Certification Institute）および米国人事管理協会（SHRM）からの人事認定資格に加え、ジョージア工科大学で産業保健・安全に関する認定資格も取得しています。

「Brandon氏のチーフ・ピープル・オフィサーへの昇格は、まさに相応しいものです」とGillis氏は述べています。「この任命は、Brandon氏が当社の全世界の施設で、包括的で高いパフォーマンスを発揮できる職場環境を育む能力に対する当社の信頼を反映するものです。社内のステークホルダーに尽力する彼の姿勢は高い基準を示しており、その卓越性と信頼性において高い評価を得ています。」

TERREPOWERについて

TERREPOWER（旧BBB Industries）は、生産量ベースで世界最大の持続可能な製造業者です。1987年にイノベーションの伝統のもとに設立されたTERREPOWERは、自動車および産業市場向けに高品質な部品を提供する、グローバルな純粋専業アフターマーケットリーダーです。TERREPOWER は、アラバマ州ダフニーに拠点を置き、世界中で 10,000 人を超える従業員を擁し、北米とヨーロッパ全域に広範な事業拠点を有しています。これには、19 の持続可能な製造施設、14 の配送センター、90 か国以上で製品を販売する 28 のブランドが含まれます。TERREPOWER は、サプライチェーンの回復力を強化し、廃棄物を削減し、循環型経済を推進することに取り組んでいます。詳細については、www.terrepower.com をご覧ください。

