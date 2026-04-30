TestMu AI lança Kane CLI, nova ferramenta de automação de navegador para agentes de IA e desenvolvedores

A ferramenta de verificação de navegador nativa para terminal chega ao mercado hoje com suporte nativo a Claude Code, Codex CLI, Cursor e Gemini CLI; o uso inicial é gratuito

SÃO FRANCISCO e NOIDA, Índia, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A TestMu AI (antiga LambdaTest), a primeira plataforma full-stack de engenharia de qualidade agêntica do mundo, anunciou hoje o lançamento do Kane CLI, uma nova ferramenta de automação de navegador que funciona diretamente pelo terminal. O Kane CLI é a primeira ferramenta projetada ao mesmo tempo para desenvolvedores humanos e agentes de programação com IA, reduzindo a distância entre a geração de código e a execução verificada no navegador.

Os agentes de programação com IA transformaram a forma como softwares são desenvolvidos, acelerando a entrega de código em um ritmo que nenhuma equipe de QA consegue acompanhar manualmente ao testar fluxos na interface. Funcionalidades passam a ser entregues a partir de prompts. Bugs são corrigidos em segundos. Mas o ciclo de desenvolvimento nunca se fechou por completo: nenhum agente consegue abrir um navegador e verificar se aquilo que criou realmente funciona. Essa etapa ainda cabe a um ser humano. O Kane CLI foi criado para fechar esse ciclo.

Equipes criam funcionalidades, identificam bugs, entregam código e executam agentes. O Kane CLI funciona como a camada de verificação para todas essas etapas. Desenvolvedores e engenheiros de QA descrevem o fluxo e recebem um resultado de aprovação ou falha, com rastreamento completo das etapas e captura de tela, antes mesmo da abertura do pull request. Designers e gerentes de produto conseguem verificar correções e fluxos quebrados sem abrir um chamado ou esperar por um desenvolvedor. Em seguida, podem enviar o link compartilhável com as evidências diretamente no Slack ou no Jira.

Agentes de IA como Claude Code, Codex CLI, Cursor e Gemini CLI criam a funcionalidade. O Kane CLI é a ferramenta que faltava para informar se ela realmente funciona no navegador Chrome local.

Entre os principais recursos do Kane CLI estão:

Controle de navegador baseado em intenção: opera exclusivamente a partir da intenção do usuário, sem exigir seletores ou acesso ao código subjacente.

Execuções resilientes: o Kane CLI não interrompe o processo pela metade. A ferramenta se adapta e avança pelo fluxo, com suporte a até 50 etapas por execução, até que toda a jornada seja verificada. Outras ferramentas falham na primeira alteração. O Kane CLI conclui a execução.

Exportação para Playwright: converte fluxos de teste descritos em linguagem natural em código de teste nativo do Playwright com um único comando.

Descoberta automatizada de bugs: monitora ativamente a execução do fluxo de teste e identifica comportamentos inesperados.

Espera dinâmica baseada em visão computacional: detecta carregamentos e animações na tela antes de executar a próxima ação. Não se baseia na rede. Lida com canvas, Shadow DOM e frameworks de elementos que não podem ser resolvidos por métodos convencionais.

Solicitação de OTPs e CAPTCHAs: quando um fluxo automatizado encontra uma tela de OTP ou CAPTCHA, a ferramenta não falha silenciosamente. O Kane CLI pausa, solicita que uma pessoa conclua essa etapa específica e, em seguida, retoma a execução. Para agentes de IA, isso significa supervisão humana pontual, sem interromper todo o fluxo de trabalho.

Migração bidirecional de scripts: converte scripts existentes do Playwright ou Selenium para o Kane CLI. Também permite converter testes do Kane CLI de volta para Playwright. Não é preciso reescrever tudo do zero.

Sincronização integrada com o Test Manager: cada caso de teste criado localmente também é salvo remotamente. Com evidências compartilháveis anexadas automaticamente.

Pronto para CI/CD: executa em modo headless no GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins e Bitbucket Pipelines. Códigos de saída padrão se integram ao fluxo de controle dos pipelines sem exigir scripts personalizados.

Criação contextual: ao receber contexto sobre a aplicação, o Kane CLI cria casos de teste paralelos em várias sessões de navegador a partir de um único prompt.

Três formas de execução

O Kane CLI chega ao mercado com três modos de uso, permitindo que pessoas e agentes de IA operem a ferramenta da mesma forma, a partir do mesmo terminal.

TUI interativa: sem necessidade de argumentos. Uma interface completa no terminal é aberta para explorar, iterar e encadear testes em uma sessão ativa do navegador.

CLI headless: adicione --headless para executar testes por script, sem interface gráfica. Criada para scripts shell e pipelines de CI.

Modo agente: adicione --agent --headless. Gera saídas estruturadas em NDJSON, que Claude Code, Codex CLI e Gemini CLI leem de forma nativa para decidir o próximo passo.

Asad Khan, CEO e cofundador da TestMu AI, declarou: "Durante anos, o gargalo do software era escrever o código. O vibe coding eliminou esse gargalo. As equipes estão entregando mais software, em menos tempo, do que em qualquer outro momento da história do setor. Mas isso revelou um novo gargalo que a maioria das equipes ainda não conseguiu nomear: confiança. Cada funcionalidade entregue a partir de um prompt é uma funcionalidade que ninguém verificou de fato. Na velocidade agêntica, dizer que "alguém vai clicar e testar depois" não é um plano. É um passivo que se acumula na mesma velocidade da IA. É uma pilha crescente de trabalho não verificado. É por isso que construímos o Kane CLI. Um comando no terminal, um navegador real e um resultado: aprovado ou reprovado. O software sempre confiou nas pessoas que o escreveram. Agora, pela primeira vez, ele precisa confiar nas máquinas. O Kane CLI é a forma de escalar essa confiança na era agêntica."

Como parte do lançamento, a TestMu AI oferece créditos bônus nos três primeiros meses para equipes que ativarem um plano pago durante o período promocional. A oferta foi criada para dar às equipes de engenharia e qualidade acesso completo aos recursos em nuvem do Kane CLI.

O Kane CLI já está disponível, com uso inicial gratuito. Para começar, basta instalar via npm ou brew, fazer login e executar o primeiro fluxo.

Comando de instalação do Kane CLI via npm: npm install -g @testmuai/kane-cli

Comando de instalação do Kane CLI via Homebrew: brew install LambdaTest/kane/kane-cli

Vai desenvolver com um agente de IA? Direcione-o para testmuai.com/kane-cli/agents.md

Para começar rapidamente, acesse a documentação em testmuai.com/support/docs/kane-cli-introduction/. Para saber mais, acesse testmuai.com/kane-cli

Sobre a TestMu AI (antiga LambdaTest)

A TestMu AI é a primeira plataforma de engenharia de qualidade baseada em IA agêntica do mundo, criada para permitir que organizações automatizem e escalem testes com inteligência no centro do processo. Ao combinar recursos autônomos com integração fluida aos fluxos modernos de desenvolvimento, a TestMu AI permite que equipes entreguem software mais rápido, confiável e seguro em um mundo orientado por IA.

Mais informações estão disponíveis em https://www.testmuai.com/

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2859181/TestMu_AI_Formerly_LambdaTest_Logo.jpg

FONTE TestMu AI (Formerly LambdaTest)