TestMu AI lance Kane CLI, le nouvel outil d'automatisation du navigateur conçu pour les agents d'IA et les développeurs

L'outil de vérification de navigateur natif du terminal est livré aujourd'hui avec la prise en charge native de Claude Code, Codex CLI, Cursor et Gemini CLI, et ce gratuitement

SAN FRANCISCO et NOIDA, Inde, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (anciennement LambdaTest), la première plateforme d'ingénierie de la qualité agentique complète au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de Kane CLI, un nouvel outil d'automatisation du navigateur qui s'exécute directement à partir du terminal. Kane CLI est le premier outil conçu simultanément pour les développeurs humains et les agents de codage IA, comblant le fossé entre la génération de code et l'exécution vérifiée dans le navigateur.

Les agents de codage de l'IA ont transformé la manière dont les logiciels sont écrits, car les agents de l'IA envoient du code plus rapidement que n'importe quelle équipe d'assurance qualité ne peut cliquer sur les flux manuellement. Les caractéristiques sont activées à partir d'invites. Les bogues sont corrigés en quelques secondes. Mais la boucle du développement ne s'est jamais complètement refermée : aucun agent ne peut ouvrir un navigateur et vérifier que ce qu'il a construit fonctionne réellement. Cette étape incombe toujours à une personne. Kane CLI est conçu pour fermer cette boucle.

Les équipes développent des fonctionnalités, repèrent les bogues, livrent le code et exécutent des agents. Kane CLI est la couche de vérification pour tout cela. Les développeurs et les ingénieurs d'assurance qualité décrivent le flux et obtiennent obtiennent une note de réussite ou d'échec avec un suivi complet des étapes et une capture d'écran avant que le PR ne soit publié. Les concepteurs et les responsables de projets vérifient les corrections et les flux interrompus sans avoir à remplir un ticket ou à attendre un développeur, puis déposent le lien de preuve partageable directement dans Slack ou Jira.

Les agents d'IA tels que Claude Code, Codex CLI, Cursor et Gemini CLI développent une fonctionnalité ; Kane CLI est l'outil manquant qui leur permet de savoir si elle fonctionne réellement dans le navigateur Chrome local.

Les principales capacités de Kane CLI sont les suivantes :

Contrôle du navigateur basé sur l'intention : opère purement sur l'intention, ne nécessitant pas de sélecteurs ou de code sous-jacent.

Exécutions résilientes : Kane CLI ne fait pas demi-tour. Il s'adapte et avance, jusqu'à 50 étapes par flux, jusqu'à ce que l'ensemble du trajet soit vérifié. D'autres outils se cassent dès le premier changement. Kane CLI termine l'exécution.

Exportation de Playwright : convertit les flux de test en anglais en code de test natif Playwright en une seule commande.

Recherche automatisée de bogues : surveille activement les comportements inattendus et les met en évidence pendant l'exécution du flux de test.

Attente dynamique basée sur la vision : détecte les chargeurs et les animations à l'écran avant d'agir. Ne fonctionne pas en réseau. Gère Canvas, Shadow DOM et les cadres d'éléments qui ne peuvent pas être résolus.

Demandez à l'outil d'utiliser des OTP et des CAPTCHA : lorsqu'un flux automatisé rencontre un écran OTP ou un CAPTCHA, il n'échoue pas silencieusement. Kane CLI fait une pause, demande à l'utilisateur de s'occuper de cette étape, puis poursuit l'exécution. Pour les agents d'IA, il s'agit d'une intervention humaine dans la boucle sans interrompre l'ensemble du flux de travail.

Migration des scripts dans les deux sens : convertissez les scripts Playwright ou Selenium existants en Kane CLI. Convertissez les tests de Kane CLI en Playwright. Pas de réécriture à partir de zéro.

Synchronisation intégrée du gestionnaire de test : chaque cas de test créé localement est également sauvegardé à distance. Une preuve partageable est jointe automatiquement.

Prêt pour CI/CD : fonctionne sans problème dans GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins et Bitbucket Pipelines. Les codes de sortie standard s'insèrent dans le flux de contrôle du pipeline sans qu'il soit nécessaire de créer des scripts personnalisés.

Rédaction contextuelle : donnez à Kane CLI le contexte de votre application, et il crée des cas de test parallèles sur plusieurs sessions de navigateur à partir d'une seule invite.

Trois façons d'exécuter

Kane CLI est livré avec trois modes afin que les humains et les agents puissent l'utiliser de la même manière à partir du même terminal.

Interface utilisateur interactive - Pas besoin d'explications. Une interface utilisateur de terminal complète permet d'explorer, d'itérer et d'enchaîner des tests dans une session de navigation en cours.

CLI sans interface graphique - Ajoutez --headless pour des exécutions scriptables et sans affichage. Conçu pour les scripts shell et les pipelines CI.

Mode agent - Ajouter --agent --headless. Produit des NDJSON structurés que Claude Code, Codex CLI, et Gemini CLI lisent nativement pour décider de la suite.

Asad Khan, PDG et cofondateur de TestMu AI, déclare : « Pendant des années, le goulot d'étranglement des logiciels était l'écriture du code. Le « vide coding » (méthode de développement assistée par l'IA) a supprimé cela. Les équipes fournissent plus de logiciels et plus rapidement que jamais auparavant dans l'histoire de notre secteur. Mais cela a mis en évidence un nouveau goulot d'étranglement que la plupart des équipes n'ont pas encore nommé : la confiance. Toutes les fonctionnalités qui proviennent d'une invite sont des fonctionnalités que personne n'a réellement vérifiées. À un rythme agentique, « un humain cliquera dessus plus tard » n'est pas un plan, c'est un handicap, qui s'aggrave à la vitesse de l'IA. Il s'agit d'une pile croissante de travaux non vérifiés. C'est la raison pour laquelle nous avons créé Kane CLI. Une commande de terminal, un vrai navigateur, réussite ou échec. Les logiciels ont toujours fait confiance à leurs auteurs. Aujourd'hui, pour la première fois, ils doivent faire confiance aux machines. Kane CLI est le moyen de faire évoluer la confiance à l'ère de l'agentivité. »

Dans le cadre de son lancement, TestMu AI offre des crédits bonus pendant les trois premiers mois aux équipes qui activent un plan payant pendant la période de lancement. L'offre est conçue pour proposer aux équipes d'ingénierie et de qualité un accès complet aux capacités cloud de Kane CLI.

Kane CLI est disponible dès aujourd'hui, gratuitement. Installez via npm ou brew, connectez-vous, et lancez votre premier flux.

Commande d'installation de Kane CLI via npm : npm install -g @testmuai/kane-cli

Commande d'installation de Kane CLI via Homebrew : brew install LambdaTest/kane/kane-cli

Vous construisez avec un agent d'IA ? Pointez-le vers testmuai.com/kane-cli/agents.md.

Pour un démarrage rapide, consultez les documents à l'adresse testmuai.com/support/docs/kane-cli-introduction/ et pour en savoir plus, rendez-vous sur testmuai.com/kane-cli.

À propos de TestMu AI (anciennement LambdaTest)

TestMu AI est la première plateforme d'ingénierie de la qualité basée sur l'intelligence artificielle, conçue pour permettre aux entreprises d'automatiser et de faire évoluer leurs tests grâce à l'intelligence. En combinant des capacités autonomes avec une intégration transparente dans les flux de développement modernes, TestMu AI permet aux équipes de fournir des logiciels plus rapides, plus fiables et plus sûrs dans un monde où l'IA occupe une place prépondérante.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.testmuai.com/.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2859181/TestMu_AI_Formerly_LambdaTest_Logo.jpg