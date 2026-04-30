TestMu AI تطلق Kane CLI ، أداة أتمتة المتصفح الجديدة التي تم إنشاؤها لوكلاء الذكاء الاصطناعي والمطورين

أداة التحقق من المتصفح القائمة على الواجهة الطرفية تصل اليوم بدعم أصلي لأدوات Claude Code و Codex CLI و Cursor و Gemini CLI ، وهي مجانية للبدء

سان فرانسيسكو ونويدا ، الهند ، 30 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "تست إم يو إيه آي" TestMu AI("لامدا تست" (LambdaTest) سابقًا) ، أول منصة "لهندسة جودة الوكلاء" للمكدس الكامل في العالم ، عن إطلاق Kane CLI ، وهي أداة أتمتة متصفح جديدة تعمل مباشرة من الواجهة الطرفية. تعد Kane CLI أول أداة مصممة في وقت واحد للمطورين البشريين ووكلاء الترميز بالذكاء الاصطناعي ، مما يسد الفجوة بين توليد الشفرة والتنفيذ المؤكد عبر المتصفح.

قام وكلاء الترميز بالذكاء الاصطناعي بإحداث نقلة نوعية في كيفية كتابة البرامج ، حيث يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بشحن الشفرة بشكل أسرع من أي فريق ضمان جودة يمكن أن ينقر من خلال التدفقات يدويًا. يتم شحن الميزات من المطالبات. يتم إصلاح الأخطاء في ثوانٍ. لكن حلقة التطوير لم تُغلق بشكل كامل أبدًا؛ حيث لا يمكن لأي وكيل فتح متصفح والتحقق من أن ما بناه يعمل بالفعل. لا تزال هذه الخطوة تقع على عاتق الإنسان. تم تصميم Kane CLI لإغلاق هذه الحلقة.

تقوم الفرق ببناء الميزات وتحديد الأخطاء وشحن الشفرة وتشغيل الوكلاء. Kane CLI هي طبقة التحقق لكل ذلك. يصف المطورون ومهندسي ضمان الجودة التدفق ويجتازون أو يفشلون مع تتبع خطوة كاملة وصورة شاشة قبل أن يتم رفع "أمر السحب". يقوم المصممون ومديرو المشروعات بالتحقق من الإصلاحات والتدفقات المعطلة دون تقديم تذكرة أو انتظار مطور ، ثم إسقاط رابط الأدلة القابل للمشاركة مباشرةً إلى منصة Slack أو Jira.

وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل Claude Code وCodex CLI وCursor وGemini CLI يقومون ببناء ميزة ؛ حيث تكون Kane CLI هي الأداة المفقودة التي تخبرهم ما إذا كانت تعمل بالفعل في متصفح Chrome المحلي.

وتشمل القدرات الرئيسية لـ Kane CLI ما يلي:

التحكم في المتصفح القائم على النية: يعمل فقط على النوايا ، ولا يتطلب أي أدوات انتقاء أو رموز أساسية.

عمليات تشغيل مرنة: لا تعود Kane CLI في منتصف الطريق. إنها تتكيف وادفع ، ما يصل إلى 50 خطوة لكل تدفق ، حتى يتم التحقق من الرحلة الكاملة. تتعطل الأدوات الأخرى عند التغيير الأول. تنهي Kane CLI عملية التشغيل.

تصدير نتيجة اختبار Playwright : يحول تدفقات اختبار اللغة الإنجليزية العادية إلى رمز اختبار Playwright بأمر واحد.

الاكتشاف المؤتمت للأخطاء: يراقب بشكل نشط ويُظهر سلوكيات غير متوقعة أثناء تشغيل تدفق الاختبار.

الانتظار الديناميكي القائم على الرؤية: يكتشف أدوات التحميل والرسوم المتحركة على الشاشة قبل التصرف. لا يعتمد على الشبكة. يتعامل مع عناصر canvas للرسومات، ومعيار Shadow DOM ، وأُطُر العناصر التي لا يمكن حلها.

تطلب من الأداة الحصول على كلمات المرور لمرة واحدة واختبارات CAPTCHA : عندما يصل التدفق الآلي إلى شاشة كلمة المرور لمرة واحدة أو اختبار CAPTCHA ، فإنها لا تفشل بصمت. تتوقف Kane CLI عن العمل مؤقتًا، وتطلب من الإنسان التعامل مع تلك الخطوة الواحدة ، ثم تستمر في العمل. بالنسبة لوكلاء الذكاء الاصطناعي ، هذا هو مفهوم "الدور البشري" دون إيقاف تدفق العمل بأكمله.

هجرة النصوص ثنائية الاتجاه: تحويل نصوص Playwright أو Selenium الحالية إلى Kane CLI . تحويل اختبارات Kane CLI إلى Playwright . لا إعادة كتابة من الصفر.

مزامنة "مدير الاختبار المدمج": يتم أيضًا حفظ كل حالة اختبار تم إنشاؤها محليًا عن بُعد. دليل قابل للمشاركة مرفق تلقائيًا.

جاهز للتكامل المستمر/التسليم المستمر ( CI/CD ): تعمل بدون رأس عبر GitHub Actions و GitLab CI و Jenkins و Bitbucket Pipelines . يتم توصيل رموز الخروج القياسية إلى تدفق التحكم في خط الأنابيب دون أي نصوص مخصصة.

التأليف السياقي: امنح Kane CLI سياقًا حول تطبيقك ، وستؤلف حالات اختبار موازية عبر جلسات متصفح متعددة من مطالبة واحدة.

ثلاث طرق للتشغيل

تصل Kane CLI مع ثلاثة أوضاع حتى يتمكن البشر والوكلاء من استخدامها بنفس الطريقة من نفس الواجهة الطرفية.

واجهة مستخدم طرفية تفاعلية - لا حاجة إلى قيم معلمات. يتم فتح واجهة مستخدم طرفية كاملة لاستكشاف واختبار وتكرار وتسلسل الاختبارات عبر جلسة متصفح حية.

واجهة أسطر أوامر بدون رأس - إضافة - بدون رأس لعمليات تشغيل قابلة للكتابة ، بدون عرض. تم تصميمها لنصوص Shell وخطوط أنابيب واجهات الأوامر.

وضع العميل - إضافة --عميل --بدون رأس. مخرجات NDJSON مهيكلة تقرأها أدوات Claude Code و Codex CLI و Gemini CLI بشكل أصلي لتحديد ما يجب القيام به بعد ذلك.

قال "أسد خان"، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك ، "تست إم يو إيه آي": "على مدى سنوات ، كانت عنق الزجاجة في البرمجيات هي كتابة الشفرة. قام أسلوب "البرمجة الشعورية" (Vibe coding) بالقضاء على ذلك. تقوم الفرق بشحن المزيد من البرمجيات، بشكل أسرع ، من أي وقت مضى في تاريخ صناعتنا. لكن ذلك كشف عن عنق زجاجة جديد لم تعلن عنه معظم الفرق بعد؛ هو الثقة. كل ميزة يتم إرسالها من مطالبة هي ميزة لم يتم التحقق منها بالفعل. العمل وفق سرعة الوكلاء ، و'سيقوم الإنسان بالنقر لاحقًا'، ذلك لا يمثل خطة؛ إنها مسؤولية ، تتراكم بسرعة الذكاء الاصطناعي. إنها كومة متزايدة من الأعمال غير المؤكدة. لهذا السبب قمنا ببناء Kane CLI. أمر واجهة طرفية واحد، متصفح حقيقي ، تنجح أو تفشل. لطالما وثقت البرمجيات بالأشخاص الذين كتبوها. الآن ، لأول مرة ، يجب أن تثق بالآلات. Kane CLI هي كيفية تطوير حجم الثقة في عصر الوكلاء."

كجزء من إطلاقها، تقدم "تست إم يو إيه آي" نقاط مكافأة للأشهر الثلاثة الأولى للفرق التي تنشط خطة مدفوعة الأجر خلال الفترة التمهيدية. تم تصميم العرض لمنح فرق الهندسة والجودة إمكانية الوصول الكامل إلى قدرات Kane CLI السحابية.

تتوفر Kane CLI اليوم ، مجاناً للبدء. قم بالتثبيت عبر npm أو brew ، وسجل الدخول ، وشغّل التدفق الأول.

أمر التثبيت لـ Kane CLI عبر npm - npm install -g @testmuai/kane-cli

أمر التثبيت لـ Kane CLI عبر Homebrew - brew install LambdaTest/kane/kane-cli

أو البناء مع وكيل الذكاء الاصطناعي؟ قم بالإشارة إلى testmuai.com/kane-cli/agents.md

للبدء السريع ، قم بزيارة الوثائق في testmuai.com/support/docs/kane-cli-introduction/ وللمزيد من المعلومات ، قم بزيارة testmuai.com/kane-cli

حول TestMu AI (LambdaTest سابقًا)

TestMu AI هي أول منصة لهندسة الجودة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم ، والتي تم تصميمها لتمكين المنظمات من أتمتة وتوسيع نطاق الاختبار مع الذكاء في جوهرها. من خلال الجمع بين القدرات المستقلة والتكامل السلس عبر عمليات التطوير الحديثة ، تمكّن "تست إم يو إيه آي" الفرق من تقديم برامج أسرع، وأكثر موثوقية، وأكثر أمنًا في عالم يتمحور حول الذكاء الاصطناعي.

