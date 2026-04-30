TestMu AI lanza Kane CLI, la nueva herramienta de automatización de navegadores diseñada para agentes y desarrolladores de IA

La herramienta de verificación de navegador nativa de la terminal se envía hoy con soporte nativo para Claude Code, Codex CLI, Cursor y Gemini CLI, y es gratis para que comience a usarla

SAN FRANCISCO y NOIDA, India, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, TestMu AI (anteriormente, LambdaTest), la primera plataforma de Ingeniería de calidad agéntica de pila completa del mundo, anunció el lanzamiento de Kane CLI, una nueva herramienta de automatización de navegadores que se ejecuta directamente desde la terminal. Kane CLI es la primera herramienta diseñada de manera simultánea para desarrolladores humanos y agentes de codificación de IA, lo que cierra la brecha entre la generación de códigos y la ejecución en un navegador verificado.

Los agentes de codificación de IA han transformado la forma en que se escribe el software, puesto que los agentes de IA envían el código más rápido que el clic manual que cualquier equipo de control de calidad pueda hacer en los flujos. La herramienta incorpora el envío a partir de indicaciones de IA. Los errores se corrigen en segundos. Sin embargo, el ciclo de desarrollo nunca se ha cerrado por completo: ningún agente puede abrir un navegador y verificar que lo que construyó realmente funciona. Ese paso sigue siendo responsabilidad del ser humano. Kane CLI está diseñada para cerrar este ciclo.

Los equipos crean funciones, identifican errores, envían códigos y ejecutan agentes. Kane CLI es la capa de verificación que contempla todo ello. Los desarrolladores y los ingenieros de control de calidad describen el flujo y obtienen una aprobación o un rechazo con seguimiento del paso completo y una captura de pantalla antes de que trascienda el PR. Los diseñadores y los PM verifican las correcciones y los flujos interrumpidos sin necesidad de presentar un ticket ni esperar por un desarrollador y luego, dejan el enlace de evidencia intercambiable directamente en Slack o Jira.

Los agentes de IA como Claude Code, Codex CLI, Cursor y Gemini CLI crean una característica; Kane CLI es la herramienta que faltaba para indicarles si esta realmente funciona en el navegador Chrome local.

Las capacidades clave de Kane CLI incluyen:

Control del navegador según la intención: funciona únicamente con la intención, sin exigir selectores ni código subyacente.

Ejecuciones resilientes: Kane CLI no se devuelve a mitad de camino. Ella se adapta y avanza, hasta 50 pasos por flujo, hasta verificar el proceso completo. Otras herramientas colapsan en el primer cambio. Kane CLI finaliza la ejecución.

Exportación de Playwright: convierte los flujos de prueba de inglés simple en código de prueba de Playwright nativo con un solo comando.

Descubrimiento automatizado de errores: supervisa y muestra activamente comportamientos inesperados mientras se ejecuta el flujo de prueba.

Espera dinámica basada en la visión: detecta cargadores y animaciones en la pantalla antes de actuar. Sin dependencia de la red. Maneja canvas, Shadow DOM y marcos de elementos que no se pueden resolver.

Pregunte a la herramienta por OTP y CAPTCHA: cuando un flujo automatizado llega a una pantalla OTP o a un CAPTCHA, no falla inadvertidamente. Kane CLI hace una pausa, solicita al operador humano que se encargue de ese paso y luego, reanuda la ejecución. Para los agentes de IA, esto implica intervención humana en el ciclo que no detiene todo el flujo de trabajo.

Migración bidireccional de scripts: convierte los scripts de Playwright o Selenium existentes a Kane CLI. Convierte las pruebas de Kane CLI nuevamente a Playwright. No reescribe desde cero.

Sincronización de Test Manager integrada: cada caso de prueba creado localmente también se guarda de manera remota. La prueba intercambiable se puede adjuntar automáticamente.

Preparada para CI/CD: se ejecuta sin procesador en GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins y Bitbucket Pipelines. Los códigos de salida estándar se conectan al flujo de control de canal sin ningún script personalizado.

Creación contextual: proporciona a Kane CLI el contexto de su aplicación, así como crea casos de prueba paralelos en varias sesiones del navegador a partir de una indicación.

Tres formas de ejecución

Kane CLI se envía con tres modos de manera que tanto humanos como agentes puedan utilizarla de la misma manera y desde la misma terminal.

TUI interactiva: no necesita argumentos. Se abre una UI de terminal completa para explorar, iterar y encadenar durante una sesión de navegador en vivo.

CLI sin procesador: agregue --headless para ejecuciones sin secuencias de comandos ni pantallas. Construida para scripts de shell y canales de CI.

Modo Agente: agregue --agent --headless. Produce formatos NDJSON estructurados que Claude Code, Codex CLI y Gemini CLI leen de forma nativa para determinar lo que deben hacer a continuación.

Asad Khan, director ejecutivo y cofundador de TestMu AI, señaló: "Durante años, el impedimento en el software era escribir el código. La codificación vibe eliminó eso. Los equipos están enviando más software, más rápido, que en cualquier otro momento en la historia de nuestro sector. No obstante, ello expuso un nuevo obstáculo que la mayoría de los equipos aún no han mencionado: la confianza. Cada característica que se envía a partir de una indicación es una característica que nadie ha verificado. A la velocidad agéntica, el hecho de que "un humano hará clic en ella más tarde" no es un plan; es una responsabilidad que adquiere peso a la velocidad de la IA. Esta es una pila creciente de trabajo no verificado. Y es por ello que creamos Kane CLI. Un comando de terminal, un verdadero navegador, aprobación o rechazo. El software siempre ha confiado en quienes lo escribieron. Ahora, por primera vez, debe confiar en las máquinas. Kane CLI es la forma en que la confianza aumenta en la era agéntica".

Como parte de su lanzamiento, TestMu AI ofrece créditos de bonificación durante los primeros tres meses a los equipos que activen un plan de pago durante el período de introducción. La oferta está diseñada para brindar a los equipos de ingeniería y calidad acceso total a las capacidades en la nube de Kane CLI.

Kane CLI está disponible hoy, gratis para que comience a probar la herramienta. Instálela a través de npm o brew, inicie sesión y ejecute su primer flujo.

Comando de instalación para Kane CLI a través de npm: npm install -g @testmuai/kane-cli

Comando de instalación para Kane CLI a través de Homebrew: brew install LambdaTest/kane/kane-cli

¿Tal vez desea construir con un agente de IA? Visite testmuai.com/kane-cli/agents.md

Para comenzar a la brevedad, revise los documentos en testmuai.com/support/docs/kane-cli-introduction/ y, para obtener más información, visite testmuai.com/kane-cli

Acerca de TestMu AI (anteriormente, LambdaTest)

TestMu AI es la primera plataforma de Ingeniería de calidad potenciada por IA agéntica del mundo, diseñada para permitir a las organizaciones automatizar y escalar las pruebas con la inteligencia como pilar fundamental. Al combinar capacidades autónomas con una integración perfecta en los flujos de trabajo de desarrollo modernos, TestMu AI permite a los equipos ofrecer software de manera más rápida, confiable y segura en un mundo donde prima la IA.

Para conocer más detalles, visite https://www.testmuai.com/

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2859181/TestMu_AI_Formerly_LambdaTest_Logo.jpg

FUENTE TestMu AI (Formerly LambdaTest)