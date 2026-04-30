TestMu AI 推出 Kane CLI，一款專為人工智能代理及開發人員而設的嶄新瀏覽器自動化工具

這款終端機原生的瀏覽器驗證工具於今日發佈，原生支援 Claude Code、Codex CLI、Cursor 和 Gemini CLI，並且可免費啟用

三藩市和印度諾伊達2026年4月30日 /美通社/ -- 全球首個全棧式代理品質工程平台 TestMu AI（前稱 LambdaTest），今日宣佈推出可直接在終端機運行的全新瀏覽器自動化工具 Kane CLI。 Kane CLI 是首款兼具人類開發者與人工智能 (AI) 程式碼代理需求的工具，從而彌補程式碼產生與經驗證的瀏覽器執行之間所存在的缺口。

人工智能程式碼代理已徹底改寫軟件編寫的格局，人工智能代理交付程式碼之快，任何品質保證 (QA) 團隊都無法以手動點按流程來趕上。 功能隨提示詞而生。 錯誤瞬間即被修復。 然而開發循環從未真正閉合：沒有任何代理能夠打開瀏覽器，並驗證其所建造的東西能實際運作。 這步仍落在人類身上。 Kane CLI 正旨在填補此缺口。

團隊構建功能、找出錯誤、交付程式碼，並運行代理。 Kane CLI 就是貫穿這一切的驗證層。 開發人員和品質保證工程師只要描述流程，便能在提交拉取請求 (PR) 前獲得通過或失敗的判定，並附帶完整的步驟軌跡和螢幕截圖。 設計師和產品經理不用開立支援請求或等待開發人員，就能驗證修復結果及失效的流程，然後直接把可分享的證據連結貼到 Slack 或 Jira。

Claude Code、Codex CLI、Cursor 和 Gemini CLI 等人工智能代理建立功能；而 Kane CLI 正是那個缺失的工具，讓其得知該功能在本地 Chrome 瀏覽器是否能確實運作。

Kane CLI 的主要功能包括：

基於意向的瀏覽器控制：完全根據意向來操作，無需選擇器或底層程式碼。

穩健執行：Kane CLI 絕不會半途而廢。 它靈活應變、堅持完成，每條流程最多可達 50 步，直至全程皆獲驗證。 其他工具，一次改動便足以崩潰。 Kane CLI 則能完成整個運行。

Playwright 匯出：一條指令，將顯淺英文的測試流程，化為原生 Playwright 測試程式碼。

自動偵測錯誤功能：在測試流程執行期間，主動監測並浮現預期以外的行為。

基於視覺的動態等待：在執行動作前，先偵測畫面中的載入圖示和動畫。 並不依賴網絡。 處理 Canvas、Shadow DOM 以及無法解析的元素框架。

向工具索取一次性密碼 (OTP) 和驗證碼 (CAPTCHA)：當自動化流程遇到一次性密碼畫面或驗證碼時，絕不會無聲無息地失敗。 Kane CLI 隨之暫停，請人類出手處理步驟，然後繼續未完的運作。 對人工智能代理而言，這是在不停止整個工作流程的情況下，讓人類參與循環。

雙向腳本遷移：將現有的 Playwright 或 Selenium 腳本轉換成 Kane CLI。 把 Kane CLI 測試轉換回 Playwright。 不必由頭重寫。

內建測試管理同步：凡本地建立的測試案例，皆遙距儲存。 自動附加可分享的證據。

支援持續整合 (CI)/持續部署 (CD)：可在 GitHub Actions、GitLab CI、Jenkins 和 Bitbucket Pipelines 中以無頭模式執行。 標準退出代碼可直接插入管道控制流程，完全不需要任何自訂腳本。

情境編寫：向 Kane CLI 給予應用程式的脈絡，其便能從單一提示詞中，編寫出橫跨多個瀏覽器工作階段的平行測試案例。

三種運行方式

Kane CLI 配備三種模式，讓人類及代理能從同一個終端機以相同方式使用。

互動式 TUI - 無須參數，隨手啟動。 完整的終端 UI 隨即展開，以助於即時在瀏覽器工作階段中探索、迭代和串聯測試。

無頭模式 CLI - 加入 --headless，即可實現可腳本化的無畫面執行。 專為 shell 腳本及持續整合管道而建。

代理模式 - 加入 --agent --headless。 輸出結構化的 NDJSON 格式，Claude Code、Codex CLI 和 Gemini CLI 皆能原生讀取，據此定奪後續行動。

TestMu AI 行政總裁兼聯合創辦人 Asad Khan 表示：「長久以來，軟件世界的瓶頸，在於撰寫程式碼。 Vibe coding（憑感覺寫程式）消除了這道障礙。 團隊交付軟件的數量和速度，皆為業界史上之最。 然而，這也揭露出一個多數團隊尚未言明的新瓶頸：信任。 凡從提示詞中誕生的功能，皆是未經任何人真正驗證的功能。 在代理速度的時代，「稍後由人手點按驗證」絕非良策，而是一種負累，更會隨著人工智能的速度而持續惡化。 這堆未經驗證工作只會越積越多。 正因如此，我們推出 Kane CLI。 一條終端指令，一個真實瀏覽器，通過或是失敗，一目了然。 軟件始終信任當初的撰寫人員。 如今，有史以來第一次，它必須信任機器。 Kane CLI，便是代理時代信任得以擴展之道。」

為慶祝產品發佈，TestMu AI 將向在推出期內啟用付費計劃的團隊，提供首三個月的獎勵積分。 此優惠旨在讓工程與品質團隊完整存取 Kane CLI 的雲端功能。

Kane CLI 今日正式推出，免費啟用。 透過 npm 或 brew 安裝，然後登入，隨即執行第一個測試流程。

使用 npm 安裝 Kane CLI 的指令 - npm install -g @testmuai/kane-cli

使用 Homebrew 安裝 Kane CLI 的指令 - brew install LambdaTest/kane/kane-cli

抑或您與人工智能代理攜手建構？ 將代理引導至 testmuai.com/kane-cli/agents.md

如要快速啟用，請瀏覽文件 testmuai.com/support/docs/kane-cli-introduction/；若想了解更多資訊，請瀏覽 testmuai.com/kane-cli

關於 TestMu AI（前稱 LambdaTest）

TestMu AI 是全球首個代理型人工智能驅動的品質工程平台，旨在讓機構以智慧為核心，將測試自動化並擴展規模。 TestMu AI 將自主能力與現代開發工作流程無縫整合，助團隊在人工智能優先的世界，交付更迅速、更可靠、更安全的軟件。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.testmuai.com/

SOURCE TestMu AI (Formerly LambdaTest)