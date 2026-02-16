TestMu AI (anteriormente LambdaTest) anuncia os vencedores do Prêmio Parceiro do Ano 2025

Os prêmios anuais de parceiros celebram a excelência estratégica de parceiros do setor e visionários individuais que estão transformando a engenharia de qualidade.

SÃO FRANCISCO e NOIDA, Índia, 16 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A TestMu AI (anteriormente conhecida como LambdaTest), primeira plataforma full-stack de engenharia de qualidade agêntica do mundo, anunciou hoje os vencedores do Prêmio Parceiro do Ano 2025 . A TestMu AI continua liderando a transformação do setor rumo à engenharia de qualidade totalmente agêntica, reconhecendo as contribuições excepcionais de parceiros globais e visionários individuais que demonstraram excelência na promoção da engenharia de qualidade.

Esses parceiros desempenham um papel fundamental no ecossistema da TestMu AI, permitindo que equipes globais avancem na velocidade do pensamento, mantendo a confiabilidade necessária para a próxima geração de aplicações nativas de IA.

Sudhir Joshi, vice-presidente de canais e alianças da TestMu AI, afirmou: "Nossos parceiros estão no centro do nosso sucesso e valorizamos profundamente o papel que desempenham ao ajudar os clientes a navegar no cenário em rápida evolução da engenharia de qualidade. Por causa de seu compromisso com a excelência, queremos reconhecer o trabalho extraordinário que realizaram ao impulsionar a inovação e o sucesso dos clientes ao nosso lado. Os Prêmios de Parceiros TestMu AI 2025 celebram mais do que uma colaboração; reconhecem o impacto inovador que alcançamos juntos ao transformar a engenharia de qualidade na era da IA."

As categorias e os vencedores do prêmio de 2025 incluem:

Parceiro Global do Ano: Infosys

Infosys Prêmio Parceiro de Tecnologia do Ano: AWS

AWS Prêmio Global de Inovação em Tecnologia : Microsoft

: Microsoft Prêmio Parceiro do Ecossistema: AccelQ

AccelQ Parceiro do Ano, Américas: UST Global

UST Global Parceiro Emergente do Ano, Américas: Zensar Technologies

Zensar Technologies Parceiro do Ano, Europa: Accenture

Accenture Revendedor do Ano, Europa: QBS Software

QBS Software Revendedor Emergente do Ano, Europa: Adept Technologies B.V.

Adept Technologies B.V. Parceiro do Ano, Oriente Médio e África: Maveric Systems Limited

Maveric Systems Limited Parceiro do Ano, Índia: QualityKiosk Technologies

QualityKiosk Technologies Revendedor Emergente do Ano, Índia: SoftwareOne

SoftwareOne Revendedor do Ano, América Latina: OSB Software

OSB Software Parceiro Emergente do Ano, América Latina: PrimeUp

PrimeUp Parceiro Emergente do Ano, Sudeste Asiático: bneXt

bneXt Prêmio de Excelência da Equipe de Engenharia de Qualidade: Wipro

Prêmios de Excelência Individual: A TestMu AI tem a honra de celebrar os líderes individuais que estão moldando o futuro da engenharia de qualidade:

Prêmio Visionário Parceiro: Anish Behanan, diretor global de serviços de engenharia de testes – serviços financeiros, Capgemini

Anish Behanan, diretor global de serviços de engenharia de testes – serviços financeiros, Capgemini Prêmio Líder Pioneiro em Tecnologia: Antony Kaplan, diretor de engenharia de qualidade, Accenture Reino Unido e Irlanda

Antony Kaplan, diretor de engenharia de qualidade, Accenture Reino Unido e Irlanda Prêmio de Excelência em Liderança do Setor: Bhagi Devalaraju, vice-presidente associado, Infosys

Bhagi Devalaraju, vice-presidente associado, Infosys Prêmio Líder Visionário em Tecnologia de Engenharia de Qualidade: Dror Avrilingi, CTO da Amdocs Studios e diretor dos estúdios de engenharia de qualidade, Amdocs

Dror Avrilingi, CTO da Amdocs Studios e diretor dos estúdios de engenharia de qualidade, Amdocs Prêmio Líder Pioneiro Digital: Faizan Khan, gerente geral sênior, transformação de engenharia de qualidade, ITC Infotech

Faizan Khan, gerente geral sênior, transformação de engenharia de qualidade, ITC Infotech Prêmio Pioneiro em Tecnologia: Harish Saidu, arquiteto principal de tecnologia, Infosys

Harish Saidu, arquiteto principal de tecnologia, Infosys Prêmio Líder Digital Distinto: Kaushik Chakraborty, diretor global de engenharia e garantia digital, LTIMindtree

Kaushik Chakraborty, diretor global de engenharia e garantia digital, LTIMindtree Prêmio Catalisador em Engenharia de Qualidade: Mhahesh Muraleedhara, diretor de engenharia de qualidade, América do Norte, Zensar Technologies

Mhahesh Muraleedhara, diretor de engenharia de qualidade, América do Norte, Zensar Technologies Prêmio Excelência em Engenharia de Qualidade: Mobin Thomas, diretor de engenharia de qualidade, UST Global

Mobin Thomas, diretor de engenharia de qualidade, UST Global Prêmio Acelerador de Crescimento: Mohan Krishna Balakrishnan, vice-presidente associado e parceiro de contas, Maveric Systems Limited

Mohan Krishna Balakrishnan, vice-presidente associado e parceiro de contas, Maveric Systems Limited Conselheiro Estratégico de CXO em Engenharia de Qualidade: Pradeepkumar Govindasamy, cofundador, presidente e CEO, QualiZeal

Pradeepkumar Govindasamy, cofundador, presidente e CEO, QualiZeal Prêmio Líder em Inovação: Richa Agrawal, diretora global de garantia da qualidade, GlobalLogic

Richa Agrawal, diretora global de garantia da qualidade, GlobalLogic Prêmio Líder em Transformação de Engenharia de Qualidade: Subba Lakshmi Ramaswamy, diretora executiva, Accenture

Para mais informações, acesse: https://www.testmuai.com/partners/partner-awards-2025/

Sobre a TestMu AI

A TestMu AI (anteriormente LambdaTest) é uma plataforma completa de engenharia de qualidade com IA que ajuda as equipes a testar de forma inteligente e lançar produtos mais rápido. Projetada para ser escalável, oferece agentes de IA de ponta a ponta para planejar, criar, executar e analisar a qualidade de software. Nativa em IA por concepção, a plataforma permite testar aplicações web, mobile e corporativas em qualquer escala, em dispositivos reais, navegadores reais e ambientes personalizados do mundo real.

Para mais detalhes: https://www.testmuai.com

