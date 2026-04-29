TestMu AI lanza Kane CLI, la nueva herramienta de automatización del navegador diseñada para agentes de IA y desarrolladores

La herramienta de verificación del navegador integrada en la terminal se lanza hoy con compatibilidad nativa con Claude Code, Codex CLI, Cursor y Gemini CLI, y es gratuita para empezar

SAN FRANCISCO y NOIDA, India, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (anteriormente LambdaTest), la primera plataforma de ingeniería de calidad basada en agentes (Agentic Quality Engineering) de ciclo completo del mundo, ha anunciado hoy el lanzamiento de Kane CLI, una nueva herramienta de automatización de navegadores que se ejecuta directamente desde el terminal. Kane CLI es la primera herramienta diseñada tanto para desarrolladores humanos como para agentes de programación basados en IA, lo que reduce la brecha entre la generación de código y la ejecución verificada en el navegador.

Los agentes de programación basados en IA han transformado la forma en que se escribe el software, ya que estos agentes generan código más rápido de lo que cualquier equipo de control de calidad puede recorrer manualmente los flujos. Las funciones se implementan a partir de indicaciones. Los errores se corrigen en segundos. Sin embargo, el ciclo de desarrollo nunca se ha cerrado del todo: ningún agente puede abrir un navegador y verificar que lo que ha creado funcione realmente. Ese paso sigue recayendo en un humano. Kane CLI se ha diseñado para cerrar este ciclo.

Los equipos crean funciones, detectan errores, envían código y ejecutan agentes. Kane CLI es la capa de verificación para todo ello. Los desarrolladores y los ingenieros de control de calidad describen el flujo y obtienen un resultado de aprobado o suspendido con un seguimiento completo de los pasos y una captura de pantalla antes de que se publique la solicitud de incorporación de cambios. Los diseñadores y los gestores de proyectos verifican las correcciones y los flujos defectuosos sin necesidad de crear un ticket ni esperar a un desarrollador, y luego envían el enlace con la evidencia compartible directamente a Slack o Jira.

Los agentes de IA como Claude Code, Codex CLI, Cursor y Gemini CLI crean una función; Kane CLI es la herramienta que faltaba para indicarles si realmente funciona en el navegador Chrome local.

Las capacidades clave de Kane CLI incluyen:

Control del navegador basado en la intención: funciona exclusivamente en función de la intención, sin necesidad de selectores ni código subyacente.

Ejecuciones resilientes: Kane CLI no se detiene a mitad de camino. Se adapta y sigue adelante, hasta 50 pasos por flujo, hasta que se verifica todo el recorrido. Otras herramientas se bloquean ante el primer cambio. Kane CLI completa la ejecución.

Exportación a Playwright: convierte flujos de prueba en inglés sencillo en código de prueba nativo de Playwright con un solo comando.

Detección automatizada de errores: supervisa activamente y detecta comportamientos inesperados mientras se ejecuta el flujo de prueba.

Dinámica basada en la visión en espera: detecta cargadores y animaciones en pantalla antes de actuar. No se basa en la red. Gestiona canvas, Shadow DOM y marcos de elementos que no se pueden resolver.

Solicita a la herramienta los códigos OTP y los CAPTCHA: cuando un flujo automatizado se encuentra con una pantalla de OTP o un CAPTCHA, no falla de forma silenciosa. Kane CLI se detiene, pide a un usuario que se encargue de ese paso concreto y, a continuación, continúa la ejecución. Para los agentes de IA, esto supone una intervención humana sin detener todo el flujo de trabajo.

Migración bidireccional de scripts: Convierte scripts existentes de Playwright o Selenium a Kane CLI. Convierte las pruebas de Kane CLI de nuevo a Playwright. Sin necesidad de reescribir desde cero.

Sincronización integrada con Test Manager: Cada caso de prueba creado localmente también se guarda de forma remota. Se adjunta automáticamente una prueba compartible.

Compatible con CI/CD: se ejecuta en modo sin interfaz gráfica en GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins y Bitbucket Pipelines. Los códigos de salida estándar se integran en el flujo de control del pipeline sin necesidad de scripts personalizados.

Creación contextual: proporciona a Kane CLI información sobre tu aplicación y este generará casos de prueba paralelos en varias sesiones de navegador desde una sola línea de comandos.

Tres formas de ejecutar

Kane CLI incluye tres modos para que tanto los usuarios como los agentes puedan utilizarlo de la misma manera desde el mismo terminal.

TUI interactiva: no requiere argumentos. Se abre una interfaz de usuario de terminal completa para explorar, iterar y encadenar pruebas en una sesión de navegador en tiempo real.

CLI sin interfaz gráfica: añade --headless para ejecuciones programables sin pantalla. Diseñada para scripts de shell y procesos CI.

Modo agente: añade --agent --headless. Genera NDJSON estructurado que Claude Code, Codex CLI y Gemini CLI leen de forma nativa para decidir qué hacer a continuación.

Asad Khan, consejero delegado y cofundador, TestMu AI, comentó, "Durante años, el cuello de botella en el desarrollo de software fue la escritura del código. La programación por intuición lo eliminó. Los equipos están lanzando más software, y más rápido, que en cualquier otro momento de la historia de nuestro sector. Pero esto ha puesto de manifiesto un nuevo cuello de botella que la mayoría de los equipos aún no han identificado: la confianza. Cada función que se lanza desde una línea de comandos es una función que nadie ha verificado realmente. A la velocidad de los agentes, 'un humano lo revisará más tarde' no es un plan, es un riesgo que se agrava a la velocidad de la IA. Es una pila creciente de trabajo sin verificar. Por eso creamos Kane CLI. Un comando de terminal, un navegador real, aprobado o rechazado. El software siempre ha confiado en las personas que lo escribieron. Ahora, por primera vez, tiene que confiar en las máquinas. Kane CLI es la forma en que la confianza se adapta a la era de los agentes."

Como parte de su lanzamiento, TestMu AI ofrece créditos de bonificación durante los tres primeros meses a los equipos que activen un plan de pago durante el periodo de lanzamiento. La oferta está pensada para que los equipos de ingeniería y control de calidad tengan acceso completo a las capacidades en la nube de Kane CLI.

Kane CLI ya está disponible y se puede empezar a usar de forma gratuita. Instálalo a través de npm o brew, inicia sesión y ejecuta tu primer flujo.

Comando de instalación de Kane CLI a través de npm: npm install -g @testmuai/kane-cli

Comando de instalación de Kane CLI a través de Homebrew: brew install LambdaTest/kane/kane-cli

¿O está creando un agente de IA? Diríjase testmuai.com/kane-cli/agents.md

Para una guía de inicio rápido, visite la documentación en testmuai.com/support/docs/kane-cli-introduction/ y para más información, visite testmuai.com/kane-cli

Acerca de TestMu AI (anteriormente LambdaTest)

TestMu AI es la primera plataforma de ingeniería de calidad del mundo basada en la IA de tipo agente, diseñada para permitir a las organizaciones automatizar y ampliar las pruebas con la inteligencia como eje central. Al combinar capacidades autónomas con una integración perfecta en los flujos de trabajo de desarrollo modernos, TestMu AI permite a los equipos ofrecer software más rápido, fiable y seguro en un mundo en el que la IA es prioritaria.

Para obtener más información, visite https://www.testmuai.com/

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