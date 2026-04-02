The Flamingo Estate Bathhouse, de Kohler, estreia como um santuário de bem-estar em harmonia com a natureza na Semana de Design de Milão de 2026

Situada no pátio do Padiglione d'Arte Contemporanea durante Fuorisalone, a exposição tem como peça central uma ousada casa de banhos em estilo brutalista, que se inspira na famosa casa de banhos situada nas colinas californianas da propriedade Flamingo Estate e apresenta uma nova versão da icônica banheira independente de ferro fundido esmaltado da Kohler, com uma cobertura de metal autêntico, apresentada de forma impressionante em cobre.

Esta obra-prima de tranquilidade inspira-se em metais envelhecidos e superfícies naturais, como se tivesse surgido organicamente do ambiente ao seu redor, em vez de ter sido sobreposta a ele. Erguendo-se de um prado de flores silvestres selvagens, a instalação reflete uma filosofia de design enraizada na reciprocidade com a natureza.

A Flamingo Estate Bathhouse de Kohler eleva o banho a uma experiência restauradora e um lugar de ritual e retiro, que desacelera o corpo, acalma a mente e aumenta a consciência da luz, água e material. No centro está a nova banheira de ferro fundido esmaltado Kohler Reverie, com uma verdadeira cobertura de metal e cobre, trazendo precisão arquitetônica e riqueza elemental a um material histórico, ao mesmo tempo em que expande sua linguagem de design. A banheira se torna o coração luminoso do espaço, com suas superfícies aconchegantes refletindo a luz do sol que penetra pelas enormes janelas de vitrais, enquanto 200 velas da Flamingo Estate adornam as paredes da casa de banhos, realçando o brilho e aprofundando a sensação de reflexão serena.

A forma revestida de cobre exibida em Milão incorpora os 153 anos de artesanato genuíno da Kohler, ao mesmo tempo em que sinaliza um novo capítulo ousado na inovação de materiais, onde as técnicas tradicionais de moldagem, soldagem e acabamento feitas à mão se unem à arte contemporânea para moldar o futuro do design de banheiros.

Espalhadas pelo jardim silvestre encontram-se quatro banheiras exclusivas para polinizadores – um conceito idealizado por Christiansen, projetado pela Kohler e fundido em sua histórica fundição em Wisconsin, nos EUA. Cada peça, com sua forma única, amplia a narrativa da instalação sobre a reciprocidade entre o artesanato humano e o mundo natural, servindo de refúgio para pássaros, abelhas e outras espécies polinizadoras. Por meio de materiais feitos para durar e gestos que apoiam a biodiversidade, as banheiras para polinizadores refletem a crença compartilhada pela Kohler e pela Flamingo Estate de que uma vida sustentável e o bem-estar surgem quando o design honra os ritmos, as necessidades e a inteligência poética da natureza.

O ambiente colaborativo imersivo enfatiza uma paixão pelo artesanato, cultura e modo de vida que encontra sustentabilidade na contenção e bem-estar duradouro através da comunhão com a natureza.

A Flamingo Estate Bathhouse, de Kohler será inaugurada durante o FuoriSalone no Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milão, Itália. A instalação estará aberta ao público de terça-feira, 21 de abril, a domingo, 26 de abril, com o seguinte horário: terça-feira, 12:00–19:00; quarta-feira, 12:00–16:00 e 20:00–22:00; quinta-feira a sábado, 12:00–22:00; e domingo, 12:00–18:00.

Para imagens e mais informações, acesse o press kit aqui.

Sobre a Kohler Co.

Por mais de 150 anos, a Kohler Co. é líder global em design ousado e inovação, dedicada a ajudar as pessoas a viverem vidas graciosas, saudáveis e sustentáveis por meio de seus produtos de cozinha e banheiro; armários de luxo, azulejos e iluminação; produtos e serviços de bem-estar; e experiências de hospitalidade de luxo e golfe em grandes campeonatos. A Kohler Co., de capital fechado, foi fundada em 1873 e tem sede em Kohler, Wisconsin. A empresa também desenvolve soluções de vida sustentável para melhorar a qualidade de vida das gerações atuais e futuras. Sua plataforma Inovação para o Bem aborda questões urgentes, como água potável e saneamento seguro, com produtos e serviços inovadores para comunidades carentes. David Kohler atua como presidente e CEO e representa a quarta geração da liderança da família Kohler.

Sobre a Flamingo Estate

Estabelecida nos anos 1940 no alto das colinas de Los Angeles, a Flamingo Estate sempre foi ao longo de sua história um enclave hedonista de adoração ao sol, mitologias populares e remédios psicodélicos — um refúgio secreto para a alquimia selvagem na Cidade dos Anjos. Hoje, a Flamingo Estate é a casa de Richard Christiansen e, no espírito de suas origens, uma celebração radical do prazer do jardim. Cultivamos cuidadosamente os presentes mais selvagens e preciosos da Mãe Natureza, justamente quando mais precisamos deles. Defendendo a ideia de que a Mãe Natureza é a última grande casa de luxo e buscando ingredientes raros de mais de 125 fazendas e colaboradores. Em vez de ingredientes básicos, nosso objetivo é chegar o mais perto possível da matéria-prima natural e poder rastrear cada ingrediente até o agricultor que o plantou. Criando rituais ricos em nutrientes para o prazer diário, com a Mãe Natureza como guia.

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Sutton Communications | [email protected]

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FONTE Kohler Co.