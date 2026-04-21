Kohler e Flamingo Estate criam uma casa de banho escultural enraizada em rituais, natureza e artesanato na Semana de Design de Milão

Situada no pátio da Padiglione d'Arte Contemporanea (Via Palestro, 14), a instalação é ancorada pela Bathhouse, uma estrutura brutalista ousada que parece emergir organicamente de um prado de sete espécies de flores silvestres indomáveis, dissolvendo a fronteira entre a forma construída e o ecossistema vivo. Inspirando-se na casa de banhos da Flamingo Estate, na Califórnia, a estrutura monolítica de 247 pés quadrados baseia-se em uma paleta de metais desgastados e superfícies elementares. Revestido em gesso intonachino que evoca a textura mineral e o peso do concreto, o Bathhouse apresenta vitrais monumentais do artesão Samuele Dossena, com sede em Milão, filtrando a luz em superfícies em tons de terracota, enquanto as velas Flamingo Estate revestem as paredes, melhorando uma atmosfera tranquila e calmante.

"The Bathhouse é uma meditação sobre ritual, natureza e o poder silencioso dos materiais", disse Richard Christiansen, fundador da Flamingo Estate. "Imaginamos um lugar onde flores silvestres, água e luz se reúnem para criar uma experiência sensorial que nos reconecta aos ritmos da terra. A parceria com a Kohler nos permitiu dar vida a essa visão com um nível extraordinário de artesanato, criando um espaço que convida as pessoas a desacelerar, refletir e se envolver novamente com o mundo natural."

Ao entrar na casa de banhos, os visitantes encontram Reverie, uma nova expressão do icônico banho de ferro fundido esmaltado independente de Kohler, reimaginado com uma mortalha de cobre que serve como ponto focal do espaço. A cobertura envolve o banho de ferro fundido, que é feito com pelo menos 80% de materiais reciclados, ressaltando um legado de artesanato sustentável projetado para durar. Esta é a primeira vez que a Kohler usa o cobre como material de definição no design de banhos, introduzindo uma nova dimensão à categoria.

"O design e o processo criativo são sempre centrais para a Kohler, moldando nossa tradição e impulsionando nosso progresso", disse David Kohler, presidente e CEO da Kohler Co.. "Vemos o design como uma ponte entre o patrimônio e a inovação, evoluindo continuamente por meio da exploração de materiais e do artesanato. Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com Richard Christiansen e Flamingo Estate durante a Milan Design Week para continuar a inspirar através da arte e do design."

Aninhados em todo o jardim estão quatro banhos de polinização únicos, concebidos por Christiansen, projetados por Kohler e fundidos em sua histórica fundição de Wisconsin. Esses vasos esculturais servem como santuários para pássaros, abelhas e outras espécies polinizadoras, estendendo a narrativa de instalação de reciprocidade entre o ofício humano e o mundo natural.

"Para a Flamingo Estate Bathhouse, queríamos explorar a relação entre arquitetura e ecologia, como o design pode criar momentos de cuidado não apenas para as pessoas, mas para o mundo natural ao nosso redor", disse Michael Seum, vice-presidente de design global da Kohler Co.. "Os banhos de polinização traduzem essa ideia em forma escultural, inspirando-se em princípios brutalistas no exterior enquanto se suavizam em superfícies orgânicas e informadas pela natureza. É um reflexo da nossa crença de que o design deve ter espaço tanto para o ritual humano quanto para a gestão ambiental."

A Flamingo Estate Bathhouse da Kohler eleva o banho a uma experiência restauradora e a um lugar de ritual e retiro, que retarda o corpo, acalma a mente e aumenta a consciência da luz, da água e do material. Através da sua integração de arquitetura, artesanato e ecologia, a instalação reflete uma visão partilhada entre a Kohler e a Flamingo Estate: que o bem-estar duradouro surge através de uma ligação mais profunda à natureza.

As velas da Casa de Banho foram criadas pela Flamingo Estate especificamente para a instalação. O Flamingo Estate Pollinator Candle é complementado pelo Pollinator Bath Soap Brick. O perfume foi inspirado em um passeio pelas ruas da cidade de Milão. Wild Linden Blossom é um convite olfativo para caminhar por Milão em flor. No limiar do verão, a icônica Árvore Tiglio floresce ao mesmo tempo — perfumando avenidas inteiras com um calor sublime e melado autêntico de Milão. Dos mercados iluminados pelo sol, a bergamota pulsa com o brilho verde e cintilante de sua casca, enquanto o pólen doce espana o ar. Tanto a vela quanto o tijolo de sabão estão disponíveis para compra no FlamingoEstate.com.

Revelada durante o FuoriSalone no Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milão, Itália, a instalação está aberta ao público de terça-feira, 21 de abril, a domingo, 26 de abril. O horário é o seguinte: terça-feira, 12:00–19:00; quarta-feira, 12:00–16:00 e 19:00–22:00; quinta-feira a sábado, 12:00–22:00; e domingo, 12:00–18:00.

Para imagens de instalação e mais informações, acesse o press kit aqui.

Sobre a Kohler Co.

Por mais de 150 anos, a Kohler Co. é líder global em design ousado e inovação, dedicada a ajudar as pessoas a viverem vidas graciosas, saudáveis e sustentáveis por meio de seus produtos de cozinha e banheiro; armários de luxo, azulejos e iluminação; produtos e serviços de bem-estar; e experiências de hospitalidade de luxo e golfe em grandes campeonatos. A Kohler Co., de capital fechado, foi fundada em 1873 e tem sede em Kohler, Wisconsin. A empresa também desenvolve soluções de vida sustentável para melhorar a qualidade de vida das gerações atuais e futuras. Sua plataforma Inovação para o Bem aborda questões urgentes, como água potável e saneamento seguro, com produtos e serviços inovadores para comunidades carentes. David Kohler atua como presidente e CEO e representa a quarta geração da liderança da família Kohler.

Sobre a Flamingo Estate

Estabelecida na década de 1940 no alto das colinas de Los Angeles, a Flamingo Estate ao longo de sua história tem sido um enclave hedonista de adoração ao sol, mitologias folclóricas e remédios psicodélicos — um paraíso secreto para a alquimia selvagem na Cidade dos Anjos. Agora, a Flamingo Estate é a casa de Richard Christiansen e, no espírito de suas origens, uma celebração radical do prazer do jardim. Cultivamos cuidadosamente os presentes mais selvagens e preciosos da Mãe Natureza, justamente quando mais precisamos deles. Defendendo a ideia de que a Mãe Natureza é a última grande casa de luxo e buscando ingredientes raros de mais de 125 fazendas e colaboradores. Em vez de ingredientes básicos, nosso objetivo é chegar o mais perto possível da matéria-prima natural e poder rastrear cada ingrediente até o agricultor que o plantou. Criando rituais ricos em nutrientes para o prazer diário, com a Mãe Natureza como guia.

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FONTE Kohler Co.