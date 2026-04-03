2026 年米蘭設計週迎來 Kohler 呈獻的 Flamingo Estate Bathhouse，展現瀰漫自然氣息的身心療癒聖地

新聞提供者

Kohler Co.

03 4月, 2026, 09:03 CST

米蘭2026年4月3日 /美通社/ -- Kohler 聯同 Flamingo Estate 創辦人 Richard Christiansen，在米蘭設計週 (Milan Design Week) 推出多感官沉浸式裝置，帶領參觀者走進自然本源的世界。建築、景觀與靜逸在此融為一體，彼此依存，化作讓人靜觀自省、身心修復的橋樑。

展覽設於 米蘭設計週 (Fuorisalone) 期間的 Padiglione d'Arte Contemporanea（米蘭當代藝術館） 庭院內，展場核心為一座風格大膽的粗獷主義浴室 。設計靈感源自 Flamingo Estate 坐落於加州山丘上的知名浴室，並展示 Kohler 經典獨立式琺瑯鑄鐵浴缸的新貌，浴缸配備純金屬外殼，並以銅質物料呈現，非常搶眼。

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Kohler 呈獻 The Flamingo Estate Bathhouse 的渲染圖
Kohler 呈獻 The Flamingo Estate Bathhouse 的渲染圖
四個獨一無二的傳粉者浴缸之一，於 Kohler 歷史悠久的鑄造廠鑄造
四個獨一無二的傳粉者浴缸之一，於 Kohler 歷史悠久的鑄造廠鑄造
四個獨一無二的傳粉者浴缸之一，於 Kohler 歷史悠久的鑄造廠鑄造
四個獨一無二的傳粉者浴缸之一，於 Kohler 歷史悠久的鑄造廠鑄造

這件展品滿溢恬靜之意，色調源於風化金屬及自然元素表面，宛如從周遭環境中自然萌生，而非硬生生地外加於此。 裝置從一片長滿野生花草的草地上拔地而起，體現與自然和諧共生的設計理念。

Kohler 呈獻的 The Flamingo Estate Bathhouse將沐浴昇華為身心修復體驗，打造集儀式與隱逸於一體的場所，讓身體放慢節奏，使心靈歸於平靜，並提升人對光、水及材質的感知。 中央位置擺放全新的 Kohler Reverie 琺瑯鑄鐵浴缸，配備純金屬銅外殼，為這種經典材料注入建築級的精準講究及自然元素的豐富質感，同時拓展其設計語言。 浴缸成為空間中明亮奪目的核心，其溫潤的表面映照著光線穿過巨型彩色玻璃窗照射進來的陽光。浴屋牆上還綴有 200 支 Flamingo Estate 蠟燭，使光線更為柔和，也讓人更能沉澱思緒，平靜內省。

這款在米蘭展出的覆銅浴缸，體現 Kohler 153 年來精湛的工藝，同時標誌著其在材料創新方面邁向大膽新篇章。傳統的手工成型、焊接及拋光，與當代藝術手法在此交匯，共同塑造沐浴設計的未來。

野生花園中錯落佈置四個獨一無二的傳粉者浴缸，此概念由 Christiansen 提出，Kohler 負責設計，並於其位於美國威斯康星州歷史悠久的鑄造廠鑄造而成。 每個造型獨特的浴缸，都延續裝置作品中人類工藝與自然界互惠共生的設計敘事，為雀鳥、蜜蜂及其他傳粉物種提供庇護所。 這些傳粉者浴缸採用耐用物料製成，並以支持生物多樣性的方式呈現，體現 Kohler 與 Flamingo Estate 的共同信念：只要設計尊重自然的節奏、需求及其充滿詩意的智慧，可持續的生活方式和身心健康就會應運而生。

此沉浸式合作空間盡顯對工藝、文化及生活方式的熱愛，提倡在節制中覓得可持續發展之道，並在與大自然的對話中追求長久健康。

Kohler 呈獻的 The Flamingo Estate Bathhouse 將於米蘭設計週期間，地址為 Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milan, Italy。 展覽將於 4 月 21 日（星期二）至 4 月 26 日（星期日）對公眾開放，開放時間如下：星期二中午 12:00 至晚上 7:00；星期三中午 12:00 至下午 4:00 及晚上 8:00 至晚上 10:00；星期四至星期六中午 12:00 至晚上 10:00；星期日中午 12:00 至晚上 6:00。

如欲獲取圖片和更多資訊，可按此查閱傳媒資料套裝。

關於 Kohler Co.
過去 150 多年，Kohler Co. 憑藉大膽的設計與創新引領全球，致力讓人過上優雅健康且可持續的生活。業務涵蓋廚房及衛浴產品、豪華櫥櫃、瓷磚和照明、健康產品與服務，以及奢華酒店體驗和舉辦頂尖高爾夫錦標賽事。 Kohler Co. 為私人持有公司，成立於 1873 年，總部設於威斯康星州 Kohler。 公司同時開發可持續生活方案，旨在提升現今與未來世代的生活質素。 公司的 Innovation for Good 平台針對潔淨食水、安全衛生等迫切問題，為缺乏資源的社區提供創新破格的產品及服務。 David Kohler 現任主席兼行政總裁，是 Kohler 家族第四代的領導人。

關於 Flamingo Estate
Flamingo Estate 建於 1940 年代，位於洛杉磯的山丘頂上。在其歷史中，這裡一直是充滿太陽崇拜、民間傳說和身心療癒的享樂之地，可謂天使之城 (City of Angels) 內探索自然奧秘的隱世秘境。 如今，Flamingo Estate 是 Richard Christiansen 的居所，同時也承襲其起源精神，從花園中綻放一場對快樂的狂熱頌讚。 正當我們最需要之際，我們悉心栽培大自然最原始、最珍貴的恩賜。 我們秉持「大自然是最終的奢華來源」這一理念，並從超過 125 個農場及合作夥伴中搜羅稀有的天然原料。 我們不採用大宗商品化原料，而是力求盡可能使用最原始、最天然的原料，並且確保能把每種成分追溯至種植者。 以大自然為師，創造富含養分的日常儀式，讓日常生活洋溢愉悅歡欣。

傳媒聯絡方式：
Kohler 公關部 | [email protected]
Sutton 傳訊部 | [email protected]

SOURCE Kohler Co.