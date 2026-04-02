The Flamingo Estate Bathhouse by Kohler、 Milan Design Week 2026で自然を取り入れたウェルネスサンクチュアリとしてデビュー

ミラノ, 2026年4月2日 /PRNewswire/ --Kohlerは、Flamingo Estateの創設者であるRichard Christiansen氏とのパートナーシップにより、Milan Design Week でマルチ感覚インスタレーションを発表します。このインスタレーションは、建築、景観、そして静寂が相互に依存する一つの体験として捉えられ、瞑想と再生への導きとなる、自然の要素に満ちた世界へと来場者を誘います。

フォーリサローネ期間中、Padiglione d'Arte Contemporaneaの中庭に設けられた本展の目玉は、カリフォルニアの丘陵地帯にあるFlamingo Estateの敷地内ににある著名な浴場からデザインのヒントを得た大胆なブルータリズムの浴場が展示の中心となっており、Kohlerの象徴的な鋳物ホーローの独立型浴槽の新しい表現と、銅製のシュラウドが印象的です。

Render of The Flamingo Estate Bathhouse by Kohler One of Four Unique Pollinator Baths Cast in Kohler's Historic Foundry One of Four Unique Pollinator Baths Cast in Kohler's Historic Foundry

この静謐な傑作は、風化した金属や素朴な質感から色彩のインスピレーションを得ており、まるで周囲の環境に押し付けられたのではなく、そこから自然に生まれ出たかのような佇まいを見せています。手つかずの野草が生い茂る草原からそびえ立つこのインスタレーションは、自然との相互関係に根ざしたデザイン哲学を反映しています。

The Flamingo Estate Bathhouse by Kohlerは、入浴を回復のための体験、儀式と静養の場へと昇華させ、身体をゆっくりと休め、心を静め、光、水、素材に対する意識を高めます。その中心にあるのは、本物の銅製カバーを特徴とする Kohlerの新型「レヴェリー」鋳物ホーロー浴槽です。この浴槽は、伝統的な素材に建築的な精緻さと素材本来の豊かさを吹き込みつつ、そのデザイン言語をさらに広げています。浴室は、ステンドグラスの大きな窓から差し込む陽光を受け、温かみのある表面で空間の光り輝く中心となり、200本のFlamingo Estateのキャンドルが浴室の壁に飾られ、輝きを増し、穏やかな内省の感覚を深めます。

ミラノで展示された銅張りのフォルムは、Kohlerの153年にわたる本物のクラフトマンシップを体現すると同時に、素材のイノベーションにおける大胆な新たなページを告げるものです。手作業による成形、溶接、仕上げといった伝統的な技術が、現代の芸術性と出会い、浴室デザインの未来を形作るのです。

ワイルドガーデン全体に設置された4つのユニークな花粉媒介用バスは、Christiansenが考案し、Kohlerがデザインし、米国ウィスコンシン州の歴史ある鋳物工場で鋳造されました。ユニークな形状の器は、鳥やミツバチなど受粉を媒介する生物にとって聖域となり、人間の手工芸と自然界との相互作用というインスタレーションの物語を広げています。耐久性のある素材と生物多様性をサポートするジェスチャーを通して、ポリネーターバスは、デザインが自然のリズム、ニーズ、詩的な知性を尊重することによって、持続可能な生活とウェルビーイングが生まれるというKohlerと Flamingo Estate'の共通の信念を反映しています。

この没入型の共同作業環境は、工芸品、文化、そして自制の中に持続可能性を見いだし、自然との交わりを通して永続的な健康を見いだす生き方への情熱を強調しています。

The Flamingo Estate Bathhouse by Kohlerは、イタリア・ミラノのPadiglione d'Arte Contemporanea（Via Palestro 14, 20121 Milan）で開催されるフォーリサローネで発表されます。インスタレーションは4月21日（火）から4月26日（日）まで一般公開されます。時間は以下の通りです。火曜日12:00～19:00、水曜日12:00～16:00および20:00～22:00、木曜日～土曜日12:00～22:00、日曜日12:00～18:00。

画像や詳細については、こちらのプレスキットをご覧ください。

Kohler Co.について

Kohler Co.は150年以上にわたり、大胆なデザインとイノベーションの世界的リーダーとして、キッチンとバスルーム製品、高級キャビネット、タイル、照明、ウェルネス製品とサービス、ラグジュアリーなホスピタリティ体験とゴルフのメジャーチャンピオンシップを通じて、人々が優雅で健康的かつ持続可能な生活を送れるよう尽力してきました。株式非公開の Kohler Co.は1873年に設立され、ウィスコンシン州コーラーに本社を置いています。 同社はまた、現在および将来の世代の生活の質を向上させるため、持続可能な生活ソリューションの開発も行っています。 Innovation for Good platformは、清潔な水や安全な衛生施設といった喫緊の課題に取り組み、十分なサービスを受けていない地域社会に画期的な製品やサービスを提供しています。David Kohlerは会長兼CEOを務めており、Kohler家4代目の経営陣を 代表 しています。

Flamingo Estate について

1940年代にロサンゼルスの丘の高台に設立されたFlamingo Estateは、その歴史を通じて、太陽崇拝、民間神話、サイケデリック療法の享楽的な一角であり、天使の都における奔放な錬金術の秘密の聖域となってきました。現在、Flamingo Estateは、Richard Christiansenの邸宅であり、その原点の精神に則り、庭からの喜びを過激に謳歌しています。私たちは、母なる自然からの最も貴重な贈り物を、私たちが最も必要としている時に、大切に育てています。母なる自然こそが最後の高級住宅であるという考えを支持し、125以上の農場や協力者から希少な食材を調達しています。私たちの目標は、商品原料の代わりに、可能な限り生の天然素材に近づけること、そしてそれぞれの原料を植えた農家まで遡れるようにすることです。母なる自然を道しるべに、日々の喜びのために栄養豊富な習慣を創り出します。

メディア 連絡先

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SOURCE Kohler Co.