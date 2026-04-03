The Flamingo Estate Bathhouse by Kohler Diluncurkan Sebagai Nature Infused Wellness Sanctuary di Milan Design Week 2026

Bertempat di halaman Padiglione d'Arte Contemporanea selama Fuorisalone, pameran ini berpusat pada bathhouse bergaya brutalist yang berani dan terinspirasi oleh desain bathhouse terkenal di perbukitan California di properti Flamingo Estate, menampilkan ekspresi baru bak mandi besi cor berlapis enamel ikonik yang berdiri sendiri oleh Kohler dengan penutup logam asli dan disajikan secara mencolok dengan finishing tembaga.

Karya yang menyejukkan ini menggunakan warna logam yang terpapar cuaca dan permukaan alami, seolah muncul secara alami dari lingkungan sekitar dan bukan tampak dipaksakan. Menjulang dari hamparan bunga liar, instalasi ini mencerminkan filosofi desain yang berakar pada hubungan timbal balik dengan alam.

The Flamingo Estate Bathhouse by Kohler menjadikan aktivitas mandi sebagai pengalaman yang memulihkan dan tempat ritual serta tempat menyepi, untuk relaksasi tubuh, ketenangan pikiran, dan meningkatkan kesadaran akan cahaya, air, dan materi. Pada intinya adalah bak mandi Kohler Reverie terbaru yang terbuat dari besi cor berlapis enamel yang dilengkapi penutup tembaga asli, menghadirkan presisi arsitektur dan kekayaan elemen pada material warisan sekaligus memperluas bahasa desainnya. Bak mandi menjadi pusat utama di ruangan bercahaya dengan permukaan hangat yang memantulkan cahaya matahari melalui jendela kaca patri berukuran besar, sementara 200 lilin Flamingo Estate menghiasi dinding bathhouse dan memperkuat kilau cahaya serta membuat suasana menjadi lebih damai.

Struktur berlapis tembaga yang dipamerkan di Milan ini melambangkan keahlian sejati dari Kohler selama 153 tahun sekaligus menandai babak baru yang berani dalam inovasi material, di mana teknik warisan dalam hal pembentukan, pengelasan, dan penyelesaian yang dikerjakan dengan tangan, bertemu dengan seni kontemporer untuk membentuk masa depan desain kamar mandi.

Di seluruh taman liar ini terdapat empat pollinator bath yang unik, konsep yang dicetuskan oleh Christiansen, dirancang oleh Kohler, dan dicetak di pabrik pengecoran bersejarahnya di Wisconsin, AS. Setiap objek yang dibentuk dengan unik memperkuat narasi instalasi tentang timbal balik antara kerajinan tangan manusia dan dunia alam, sebagai tempat perlindungan bagi burung, lebah, dan berbagai spesies penyerbuk lainnya. Melalui material yang dibuat tahan lama dan gestur yang mendukung keanekaragaman hayati, pollinator bath mencerminkan keyakinan bersama Kohler dan Flamingo Estate bahwa kehidupan berkelanjutan dan kesejahteraan terwujud bila desain menghormati ritme, kebutuhan, dan kecerdasan puitis alam.

Lingkungan bersama yang imersif ini menekankan kecintaan pada kerajinan, budaya, dan cara hidup yang menemukan keberlanjutan dalam kesederhanaan dan kesejahteraan abadi melalui keharmonisan dengan alam.

The Flamingo Estate Bathhouse by Kohler akan diresmikan saat FuoriSalone di Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milan, Italia. Instalasi ini akan dibuka untuk umum mulai hari Selasa, 21 April hingga Minggu, 26 April pada jam: Selasa, jam 12.00-19.00; Rabu, jam 12.00-16.00 dan 20.00-22.00; Kamis hingga Sabtu, jam 12.00-22.00; dan Minggu, jam 12.00-18.00.

Tentang Kohler Co.

Selama lebih dari 150 tahun, Kohler Co. adalah perusahaan terdepan di dunia di bidang desain yang berani dan inovasi. Kohler Co. berkomitmen untuk membantu masyarakat memiliki kehidupan yang menyenangkan, sehat, dan berkelanjutan melalui produk dapur dan kamar mandinya; lemari mewah, ubin, dan penerangan; produk dan layanan kesehatan; dan pengalaman perhotelan yang mewah dan kejuaraan golf besar. Kohler Co. adalah perusahaan swasta yang didirikan pada tahun 1873 dan berkantor pusat di Kohler, Wisconsin. Perusahaan ini juga mengembangkan solusi kehidupan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang dan masa depan. Platform Innovation for Good (Inovasi untuk Kebaikan) Kohler mengatasi permasalahan mendesak, misalnya air bersih dan sanitasi yang aman, dengan produk dan layanan inovatif bagi masyarakat yang kurang terlayani. David Kohler menjabat sebagai Pimpinan dan CEO. Beliau adalah generasi keempat dalam kepemimpinan keluarga Kohler.

Tentang Flamingo Estate

Didirikan pada tahun 1940-an di ketinggian perbukitan Los Angeles, di sepanjang sejarahnya Flamingo Estate adalah tempat hedonis untuk pemujaan matahari, mitologi rakyat, dan pengobatan psikedelik - sebuah tempat perlindungan yang tersembunyi untuk wild alchemy di City of Angels. Kini Flamingo Estate merupakan kediaman Richard Christiansen, dan, sesuai dengan semangat awalnya, adalah perayaan yang radikal untuk kenikmatan yang lahir dari alam. Dengan hati-hati, kami mengelola pemberian yang paling liar dan paling berharga dari alam di saat manusia paling membutuhkannya. Memperjuangkan pemikiran bahwa alam adalah sumber kemewahan terakhir yang luar biasa, dan mendapatkan bahan-bahan langka berasal lebih dari 125 pertanian dan kolaborator. Bukannya menggunakan bahan-bahan komoditas, kami ingin sedekat mungkin dengan bahan mentah dan bahan alami, serta memastikan bahwa setiap bahan dapat ditelusuri kembali ke petani yang menanamnya. Menciptakan ritual padat nutrisi untuk kesenangan sehari-hari, dengan Alam sebagai pemandu.

