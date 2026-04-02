La casa de baño Flamingo Estate de Kohler debuta como santuario de bienestar impregnado de naturaleza en la Semana del Diseño de Milán 2026

La exposición está ubicada en el patio del Padiglione d'Arte Contemporanea durante Fuorisalone, donde muestra una audaz casa de baños brutalista que toma elementos de diseño de la destacada casa de baños ubicada en las colinas californianas de la propiedad Flamingo Estate y muestra una nueva expresión de una icónica bañera independiente de hierro fundido esmaltado de Kohler con una verdadera cubierta de metal, presentada de manera llamativa en cobre.

La tranquila obra maestra extrae su paleta de metales desgastados y superficies elementales, como si hubiera surgido orgánicamente de su entorno en lugar de imponerse. Al emerger de una pradera de flores silvestres indómitas, la instalación refleja una filosofía de diseño arraigada en la reciprocidad con la naturaleza.

La casa de baños Flamingo Estate diseñada por Kohler eleva el baño a una experiencia restauradora y un lugar de ritual y retiro, que ralentiza el cuerpo, calma la mente y aumenta la conciencia sobre la luz, el agua y el material. En el centro se encuentra el nuevo baño de hierro fundido esmaltado Kohler Reverie con una verdadera cubierta de cobre metálico, que aporta precisión arquitectónica y riqueza elemental a un material patrimonial, a la vez que amplía su lenguaje de diseño. El baño se convierte en el corazón luminoso del espacio con sus superficies cálidas que captan la luz solar filtrada a través de vidrieras de gran tamaño, mientras que 200 velas Flamingo Estate adornan las paredes de la casa de baños, lo que mejora el brillo y profundiza la sensación de reflexión pacífica.

La forma revestida de cobre que se muestra en Milán encarna los 153 años de artesanía genuina de Kohler, a la vez que señala un nuevo y audaz capítulo en la innovación de materiales, en el que las técnicas heredadas de dar forma, soldar y hacer un acabado a mano se encuentran con el arte contemporáneo para dar forma al futuro del diseño de baño.

A lo largo de todo el jardín silvestre, se encuentran ubicados cuatro baños para polinizadores únicos, un concepto concebido por Christiansen, diseñados por Kohler y fundidos en su histórica fundición de Wisconsin, EE. UU. Cada recipiente tiene una forma única que extiende la narrativa de la instalación de la reciprocidad entre la artesanía humana y el mundo natural, ya que actúan como santuarios para aves, abejas y otras especies polinizadoras. A través de materiales hechos para perdurar y gestos que apoyan la biodiversidad, los baños para polinizadores reflejan la creencia compartida de Kohler y Flamingo Estate de que la vida y el bienestar sostenibles surgen cuando el diseño honra los ritmos, las necesidades y la inteligencia poética de la naturaleza.

El entorno de colaboración inmersiva enfatiza la pasión por la artesanía, la cultura y la forma de vida que encuentra la sostenibilidad en la moderación y el bienestar duradero a través de la comunión con la naturaleza.

La casa de baño de Flamingo Estate diseñada por Kohler se dará a conocer durante el FuoriSalone en el Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milán, Italia. La instalación estará abierta al público desde el martes 21 de abril hasta el domingo 26 de abril, con el siguiente horario: martes de 12:00 a 7:00 p. m.; miércoles de 12:00 a 4:00 p. m. y de 8:00 a 10:00 p. m.; de jueves a sábado estará abierta de 12:00 a 10:00 p. m.; y el domingo de 12:00 a 6:00 p. m.

Para obtener imágenes y más información, acceda al kit de prensa aquí.

Acerca de Kohler Co.

Durante más de 150 años, Kohler Co. ha sido un líder mundial en diseño e innovación audaz, dedicado a ayudar a las personas a vivir una vida elegante, saludable y sostenible mediante sus productos de cocina y baño; gabinetes de lujo, azulejos e iluminación; productos y servicios de bienestar; y experiencias en la hospitalidad de lujo y en grandes campeonatos de golf. Kohler Co. es de propiedad privada, fue fundada en 1873 y tiene su sede central en Kohler, Wisconsin. La empresa también desarrolla soluciones de vida sostenible para mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. Su plataforma Innovation for Good aborda problemas urgentes, como el agua potable y el saneamiento seguro, con productos y servicios innovadores para las comunidades desfavorecidas. David Kohler se desempeña como presidente y director ejecutivo, y representa a la cuarta generación de liderazgo de la familia Kohler.

Acerca de Flamingo Estate

Establecida en la década de 1940 en lo alto de las colinas de Los Ángeles, Flamingo Estate a lo largo de su historia ha sido un enclave hedonista de adoración al sol, mitologías populares y remedios psicodélicos, un refugio secreto para la alquimia silvestre en la ciudad de ángeles. Ahora, Flamingo Estate es el hogar de Richard Christiansen y, en el espíritu de sus orígenes, una celebración radical del placer a partir de los jardines. Cultivamos con cuidado los regalos más silvestres y preciosos de la madre naturaleza, en el momento en que más los necesitamos. Defendemos la idea de que la madre naturaleza es la última gran casa de lujo y obtenemos ingredientes raros de más de 125 granjas y colaboradores. En lugar de ingredientes básicos, nuestro objetivo es acercarnos lo más posible a la materia prima natural y poder rastrear cada ingrediente hasta el agricultor que lo plantó. Creamos rituales ricos en nutrientes para el placer diario, con la madre naturaleza como guía.

Contactos con los medios:

Relaciones Públicas de Kohler | [email protected]

Comunicaciones Sutton | [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2948527/Kohler.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2948528/aaj34194_rgb.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2948529/aaj29315_rgb.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2541018/Kohlerlogo_Logo.jpg

FUENTE Kohler Co.