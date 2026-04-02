Nhà tắm Flamingo Estate do Kohler thiết kế ra mắt như một thánh địa nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hòa quyện với thiên nhiên tại Tuần lễ Thiết kế Milan 2026

Nằm trong khuôn viên sân vườn Padiglione d'Arte Contemporanea trong thời gian diễn ra Fuorisalone, triển lãm nổi bật với công trình nhà tắm theo phong cách kiến trúc thô mộc táo bạo lấy cảm hứng thiết kế từ nhà tắm nổi tiếng nằm nép mình trên những ngọn đồi California thuộc khu đất Flamingo Estate, khắc họa một ngôn ngữ biểu hiện mới của bồn tắm gang tráng men độc lập đặc trưng của Kohler với lớp vỏ kim loại thật, hiện lên một cách mạnh mẽ trong chất liệu đồng rắn rỏi.

Tác phẩm nghệ thuật bình yên này lấy cảm hứng từ màu sắc của kim loại đã phong hóa và các bề mặt thô sơ, như thể nó nảy sinh một cách tự nhiên từ môi trường xung quanh mà không phải bị áp đặt lên từ tác động bên ngoài. Nổi bật trên một cánh đồng hoa dại hoang sơ, công trình này phản ánh một triết lý thiết kế bắt nguồn từ mối quan hệ qua lại với thiên nhiên.

Nhà tắm Flamingo Estate do Kohler thiết kế nâng tầm cho hoạt động tắm lên thành một trải nghiệm phục hồi và nhà tắm là nơi của nghi lễ và tĩnh lặng, nơi làm chậm nhịp sống, làm dịu tâm trí và nâng cao tâm thức về ánh sáng, nước và vật liệu. Trong bối cảnh đó, tâm điểm của không gian là bồn tắm gang tráng men Kohler Reverie mới với lớp vỏ bằng đồng nguyên chất, mang đến sự chính xác về kiến trúc và vẻ đẹp thuần túy cho một vật liệu truyền thống, đồng thời làm giàu thêm cho ngôn ngữ thiết kế độc đáo. Nhà tắm trở thành trái tim rạng ngời của không gian với những bề mặt ấm áp đón ánh nắng mặt trời xuyên qua những ô cửa sổ kính màu cỡ lớn, trong khi 200 ngọn nến Flamingo Estate tô điểm cho các bức tường của nhà tắm, làm tăng thêm vẻ lung linh và tạo một không gian cho chiều sâu của sự thanh bình và thư thái.

Thiết kế phủ đồng trưng bày tại Milan đúc kết 153 năm kinh nghiệm chế tác đích thực của Kohler đồng thời báo hiệu một chương mới đầy táo bạo trong đổi mới vật liệu, nơi các kỹ thuật truyền thống về tạo hình, hàn và hoàn thiện được thực hiện bằng tay, kết hợp với nghệ thuật đương đại để định hình tương lai cho thiết kế phòng tắm.

Nằm rải rác trong khu vườn hoang dã là bốn bồn tắm thụ phấn độc đáo – một ý tưởng do Christiansen thai nghén, Kohler thiết kế và được đúc tại xưởng đúc với bề dày lịch sử lâu dài của công ty tại Wisconsin, Hoa Kỳ. Mỗi bồn với hình dạng độc đáo đều góp phần mở rộng câu chuyện thiết kế về quan hệ tương hỗ giữa sản phẩm thủ công của con người và thế giới tự nhiên, đóng vai trò là nơi trú ẩn của chim, ong và các sinh vật thụ phấn khác. Thông qua các vật liệu bền và những động thái hỗ trợ đa dạng sinh học, những bồn tắm thu hút côn trùng thụ phấn phản ánh niềm tin chung của Kohler và Flamingo Estate: sự sống bền vững và hạnh phúc sẽ xuất hiện khi thiết kế kiến trúc tôn trọng nhịp điệu, nhu cầu và trí tuệ đầy chất thơ của thiên nhiên.

Không gian tương hỗ đắm chìm này khẳng định niềm đam mê đối với nghề thủ công, văn hóa và lối sống tìm kiếm sự bền vững trong tiết chế và sức khỏe bền lâu trong sự hòa hợp với thiên nhiên.

Nhà tắm Flamingo Estate do Kohler thiết kế sẽ được ra mắt trong khuôn khổ FuoriSalone tại Padiglione d'Arte Contemporanea, đường Via Palestro 14, 20121 Milan, Ý. Công trình sẽ được mở cửa cho công chúng từ Thứ Ba, 21 tháng 4 đến Chủ Nhật, 26 tháng 4, với giờ mở cửa như sau: Thứ Ba, 12:00–19:00; Thứ Tư, 12:00–16:00 và 20:00–22:00; Thứ Năm đến Thứ Bảy, 12:00–22:00; và Chủ Nhật, 12:00–18:00.

Giới thiệu về Kohler Co.

Trong hơn 150 năm, Công ty Kohler là công ty hàng đầu thế giới về thiết kế và đổi mới táo bạo, tận tâm với việc giúp mọi người có được cuộc sống nhã nhặn, lành mạnh và bền vững thông qua các sản phẩm nhà bếp và phòng tắm; tủ, gạch lát và đèn chiếu sáng sang trọng; sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe; cũng như trải nghiệm khách sạn sang trọng và giải Major golf. Công ty tư nhân Kohler Co. được thành lập vào năm 1873 và có trụ sở chính đặt tại Kohler, Wisconsin. Công ty cũng phát triển các giải pháp sống bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho thế hệ hiện tại và tương lai. Nền tảng Innovation for Good của công ty giải quyết các vấn đề cấp bách, chẳng hạn như nước sạch và vệ sinh an toàn, thông qua các sản phẩm và dịch vụ mang tính đột phá dành cho các cộng đồng chưa được phục vụ đúng mức. David Kohler giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành và đại diện cho thế hệ lãnh đạo thứ tư của gia đình Kohler.

Giới thiệu về Flamingo Estate

Nằm trên đỉnh đồi Los Angeles trong những năm 1940, trong suốt chiều dài lịch sử, Flamingo Estate luôn là một khu hưởng lạc tôn thờ mặt trời, thần thoại dân gian và các liệu pháp phiêu du — một thiên đường bí mật cho thuật giả kim hoang dã của Thành phố của những Thiên thần. Ngày nay, Flamingo Estate là nhà của Richard Christiansen, và, theo tinh thần nguyên bản, đó là sự tôn vinh mãnh liệt đối với niềm vui đến từ khu vườn. Chúng tôi trân trọng vun trồng những món quà hoang dã và quý giá nhất của Mẹ Thiên nhiên, vào một thời điểm mà chúng ta đang cần nhất. Chúng tôi đề cao quan điểm Mẹ Thiên nhiên là ngôi nhà sang trọng cuối cùng, và tìm nguồn nguyên liệu quý hiếm từ hơn 125 trang trại và các đơn vị hợp tác. Thay vì sử dụng các nguyên liệu công nghiệp, mục tiêu của chúng tôi là tiếp cận càng gần với nguyên liệu thô, tự nhiên càng tốt, và có thể truy xuất nguồn gốc từng nguyên liệu đến người nông dân đã trồng nó. Tạo nên những nghi thức giàu dưỡng chất để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, với sự dẫn dắt của Mẹ Thiên nhiên.

