LA BANDA THE KILLERS ARRASA EN EL ESPECTÁCULO DE INICIO DE LA FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE, PRESENTADO POR PEPSI®

Millones de aficionados de todo el mundo sintonizaron para ver la actuación imperdible de la icónica banda de rock antes de la cita de la temporada de fútbol de clubes.

BUDAPEST, Hungría, 30 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- # PEPSIKICKOFFSHOW- Las superestrellas mundiales de la banda The Killers ofrecieron una actuación excepcional en el Puskás Aréna de Budapest, para el espectáculo de inicio de la final de la UEFA Champions League de este año, presentado por Pepsi.

THE KILLERS headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi at the Puskás Aréna in Budapest, via Getty Images. THE KILLERS headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi at the Puskás Aréna in Budapest, via Getty Images.

El espectáculo de inicio de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi tuvo lugar minutos antes del partido más importante de la temporada de fútbol entre el ArsenalFC y Paris St. Germain, en el que The Killers interpretó éxitos clásicos e himnos dignos de un estadio, incluidos "When You Were Young", "Human", "All These Things That I've Done" y "Mr. Brightside".

La banda llevó su estatus icónico al escenario más grandioso del fútbol de clubes y brindó una experiencia inolvidable para miles de espectadores en el estadio y millones en todo el mundo, al unir tanto a los fanáticos del fútbol como a los de la música.

Desde su llegada al escenario mundial con su icónico álbum debut de 2004, Hot Fuss, The Killers ha consolidado su lugar como banda icónica de rock del siglo XXI reconocida a nivel mundial. La banda ha vendido más de 35 millones de álbumes, incluidos éxitos multiplatino como "Mr. Brightside", "When You Were Young" y "Human" y, recientemente, confirmaron que están trabajando en su octavo álbum de estudio, con actuaciones electrizantes en todo el mundo también en el horizonte.

Antes del inicio, los fanáticos en el estadio y en toda la transmisión mundial se sorprendieron al ver a Sir David Beckham aparecer en las pantallas preguntando a los fanáticos: "¿Listo para comenzar?". Cuando Beckham dejó caer una moneda en una rocola y puso a andar un disco de vinilo de The Killers, el campo de juego se transformó en un espectáculo iluminado por neón, con imágenes audaces y coreografías inspiradas en las raíces de la banda en Las Vegas.

Con una larga tradición en el deporte y la música, Pepsi ha presentado el espectáculo de inicio de la final de la UEFA Champions League desde 2016, cada año fusiona los mundos del fútbol y la música para crear una noche de entretenimiento épico. El evento forma parte de la plataforma global de Pepsi, "Pepsi Football Nation", que lleva varios años en marcha y que celebra la cultura del fútbol tanto dentro como fuera del campo de juego, al acercar a los aficionados de todo el mundo a momentos que van más allá de los 90 minutos.

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FUENTE Pepsi