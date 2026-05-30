THE KILLERS DONNENT LE COUP D'ENVOI DE LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA, PRÉSENTÉ PAR PEPSI®

Des millions de supporters et de fans du monde entier ont assisté à la performance incontournable du groupe de rock emblématique avant le match phare de la saison de football.

BUDAPEST, Hongrie, 30 mai 2026 /PRNewswire/ -- #PEPSIKICKOFFSHOW - Les superstars mondiales The Killers ont livré une performance exceptionnelle au Puskás Aréna à Budapest, pour le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA présenté par Pepsi.

THE KILLERS headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi at the Puskás Aréna in Budapest, via Getty Images. THE KILLERS headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi at the Puskás Aréna in Budapest, via Getty Images.

Le spectacle du coup d'envoi de la finale de l'UEFA Champions League présenté par Pepsi a eu lieu quelques minutes avant le match le plus important de la saison de football entre Arsenal FC et Paris St. Germain, avec The Killers interprétant des classiques et des hymnes de stade, dont "When You Were Young", "Human", "All These Things That I've Done", et "Mr Brightside".

Le groupe a apporté son statut d'icône sur la scène la plus grandiose du football de club, offrant une expérience inoubliable aux milliers de personnes présentes dans le stade et aux millions de téléspectateurs à travers le monde, unissant à la fois les supporters de football et les fans de musique.

Depuis leur arrivée sur la scène internationale avec leur premier album emblématique de 2004, Hot Fuss, The Killers ont consolidé leur place en tant qu'icônes du rock du XXIᵉ siècle. Le groupe a vendu plus de 35 millions d'albums, avec des succès aux multiples disques de platine comme « Mr. Brightside », « When You Were Young » et « Human », et a récemment confirmé qu'il travaillait sur son huitième album studio, avec à l'horizon des concerts électrisants à l'échelle mondiale.

Avant le coup d'envoi, les supporters présents dans le stade et devant leur téléviseur partout dans le monde ont été surpris par l'apparition de Sir David Beckham sur des écrans, leur demandant : « Vous êtes prêts à démarrer ? » Alors que Beckham déposait une pièce dans un juke-box, déclenchant un vinyle de The Killers, le terrain s'est transformé en un spectacle éclairé au néon, avec des visuels audacieux et une chorégraphie inspirée des racines du groupe à Las Vegas.

Fort d'une tradition de longue date dans le domaine du sport et de la musique, Pepsi présente le spectacle du coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA depuis 2016, fusionnant chaque année les mondes du football et de la musique pour créer une soirée de divertissement extraordinaire. L'événement s'inscrit dans le cadre de la plateforme mondiale pluriannuelle de Pepsi, Pepsi Football Nation, qui célèbre la culture du football sur le terrain et en dehors, rapprochant les supporters du monde entier des moments qui se déroulent au-delà des 90 minutes.

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