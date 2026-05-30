킬러스, 펩시® 제공 UEFA 챔피언스리그 결승 킥오프 쇼 무대 달궈

전 세계 수백만 명의 축구 팬, 클럽 축구 시즌의 대미를 장식하는 결승전에 앞서 펼쳐진 상징적인 록 밴드의 놓칠 수 없는 공연 시청

부다페스트, 헝가리, 2026년 5월 31일 /PRNewswire/ -- #PEPSIKICKOFFSHOW – 세계적인 슈퍼스타 킬러스(The Killers)가 부다페스트 푸스카스 아레나(Puskás Aréna)에서 열린 펩시(Pepsi) 후원 UEFA 챔피언스리그 결승 킥오프 쇼(UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi)에서 압도적인 헤드라인 공연을 선보였다.

펩시가 후원하는 UEFA 챔피언스리그 결승 킥오프 쇼는 올해 축구 시즌의 가장 큰 경기인 아스널 FC(Arsenal FC) 대 파리 생제르맹(Paris St. Germain)의 경기 직전 몇 분 동안 진행됐으며, 킬러스는 "When You Were Young", "Human", "All These Things That I've Done", 그리고 "Mr Brightside" 등 클래식 히트곡과 대형 경기장에 어울리는 찬가를 공연했다.

THE KILLERS headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi at the Puskás Aréna in Budapest, via Getty Images. THE KILLERS headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi at the Puskás Aréna in Budapest, via Getty Images.

킬러스는 클럽 축구의 가장 웅장한 무대에 자신들의 상징적인 위상을 더해 경기장을 찾은 수천 명의 관중과 전 세계 수백만 명의 시청자에게 잊지 못할 경험을 선사하면서 축구 팬과 음악 팬을 하나로 연결했다.

킬러스는 2004년 상징적인 데뷔 앨범 Hot Fuss로 세계 무대에 등장한 이후 21세기를 대표하는 세계적 록 아이콘으로 입지를 굳혀 왔다. 이 밴드는 'Mr. Brightside', 'When You Were Young', 'Human' 등 멀티 플래티넘 히트곡을 포함해 3500만 장 이상의 앨범 판매고를 기록했으며, 최근에는 여덟 번째 정규 앨범 작업 중임을 확인했다. 또한 전 세계에서 펼쳐질 강렬한 공연도 앞두고 있다.

킥오프에 앞서 경기장 안의 팬들과 전 세계 시청자들은 데이비드 베컴 경(Sir David Beckham)이 화면에 등장해 팬들에게 "시작할 준비 됐나요?"라고 묻는 장면에 놀라움을 감추지 못했다. 베컴이 주크박스에 동전을 넣어 킬러스의 레코드판이 돌아가기 시작하자, 경기장은 네온 조명으로 물들었고 킬러스가 결성된 라스베이거스에서 영감을 받은 대담한 비주얼과 안무가 펼쳐졌다.

스포츠와 음악 분야에서 오랜 전통을 이어온 펩시는 2016년부터 UEFA 챔피언스리그 결승 킥오프 쇼를 제공해 왔으며, 매년 축구와 음악의 세계를 결합해 장대한 엔터테인먼트의 밤을 만들어 왔다. 이 행사는 지난 수년간 이어진 펩시의 글로벌 플랫폼인 펩시 풋볼 네이션(Pepsi Football Nation)을 집약적으로 보여준다. 펩시 풋볼 네이션은 경기장 안팎의 축구 문화를 기념하며, 전 세계 팬들이 90분을 넘어서는 순간들에 더욱 가까이 다가갈 수 있도록 한다.

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로고: https://mma.prnewswire.com/media/2665176/Pepsi_Logo.jpg

SOURCE Pepsi