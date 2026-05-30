THE KILLERS 於 PEPSI® 呈獻的歐洲聯賽冠軍盃決賽 KICK OFF SHOW，綻放搖滾魅力

這支樂隊將其標誌傳奇地位帶到球會足球最盛大的舞台，為場內成千上萬的觀眾以及全球數百萬觀眾締造難忘體驗，令足球迷與音樂迷凝聚起來。

自 2004 年憑藉首張特色專輯《Hot Fuss》登上世界舞台後，The Killers 逐步確立其 21 世紀全球公認搖滾偶像的地位。 樂隊專輯總銷量已超過 3,500 萬張，當中包括多首白金金曲，例如《Mr. Brightside》、《When You Were Young》和《Human》。樂隊最近亦確認正在製作第八張錄音室專輯，並即將舉行震撼人心的全球巡演。

開賽前，無論在球場內還是透過全球直播收看的球迷，都驚喜地看到大衛‧碧咸 (Sir David Beckham) 爵士出現在螢幕上，向球迷提問：「準備好開始了嗎？」。 當碧咸把一枚硬幣投進點唱機，讓 The Killers 的黑膠唱片開始轉動，球場瞬間化身成霓虹閃爍的奇景，配合靈感源自樂隊拉斯維加斯根源的大膽視覺效果與舞蹈編排。

Pepsi 在體育與音樂領域擁有悠久傳承，自 2016 年起一直呈獻歐洲聯賽冠軍盃決賽 Kick Off Show，每年都將足球與音樂的世界互相交融，締造出震撼難忘的娛樂之夜。 是次盛會正是 Pepsi 多年全球平台 Pepsi Football Nation 的縮影，平台頌揚球場內外的足球文化，引領全球球迷走進 90 分鐘以外的動人時刻，讓彼此更為貼近。

SOURCE Pepsi