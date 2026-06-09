THERABODY LANÇA O CRYOTHERM™ PALM, SEU PRIMEIRO DISPOSITIVO DE TERMORREGULAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO, UM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DAS MÃOS COMPROVADO CIENTIFICAMENTE PARA CONTROLAR O CALOR NO MAIOR PALCO DO ESPORTE

Com base em pesquisas científicas diretas envolvendo atletas universitários de elite e jovens, a tecnologia de resfriamento do CryoTherm Palm fez sua estreia com a seleção inglesa, apoiando estágios de treinamento, amistosos pré-torneio e protocolos de recuperação extra campo

LOS ANGELES, 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Therabody ®, líder global em tecnologia de bem-estar, anunciou hoje o lançamento do CryoTherm Palm, marcando tanto o lançamento de um novo produto na linha de desempenho da marca quanto sua entrada na categoria emergente de termorregulação. O CryoTherm Palm é o único dispositivo de resfriamento da palma da mão validado por dois estudos controlados com resultados estatisticamente significativos antes de seu lançamento, proporcionando um resfriamento comprovado pela ciência que reduz a temperatura corporal central entre esforços de alta intensidade para retardar a fadiga, reduzir o esforço percebido e sustentar a produção.

O novo Therabody CryoTherm™ Palm é um dispositivo de termorregulação portátil, com base científica, projetado para reduzir a temperatura corporal central, retardar a fadiga e manter o desempenho atlético máximo durante treinos e competições de alta intensidade.

CryoTherm Palm é um dispositivo portátil sem fio com superfícies duplas de resfriamento, para cada palma, projetado para uso durante períodos naturais de descanso entre séries, no intervalo, durante tempos mortos, pausas para hidratação ou em qualquer treino ou competição de alta intensidade. A tecnologia criotérmica proprietária da Therabody fornece resfriamento cientificamente calibrado, mantendo uma faixa de temperatura terapêutica durante toda a duração do tratamento, sem gelo, água ou configuração prévia. Além do resfriamento das palmas das mãos, ele também oferece terapia de frio localizada, terapia de calor localizada e terapia de contraste, proporcionando aos atletas e à equipe técnica um único dispositivo tanto para o desempenho durante os treinos quanto para a recuperação pós-treino.

Recursos adicionais do CryoTherm Palm:

Três níveis de temperatura fria cientificamente calibrados (46,4°F/8°C, 53,6°F/12°C, 60,8°F/16°C) alimentados por Tecnologia Criotérmica proprietária

Display LCD com cronômetro para acompanhamento da duração do tratamento e indicadores de estado de temperatura

A configuração de memória recupera as últimas configurações usadas para um início rápido

Até 120 minutos de duração da bateria; carrega via USB-C

Design portátil antirrolamento com trava de viagem e bolsa de viagem incluída

Saiba mais sobre a ciência e a tecnologia por trás do CryoTherm Palm no blog da Therabody

O lançamento ocorre enquanto atletas de elite se preparam para competir no calor do verão, onde controlar a temperatura corporal e a recuperação podem ser essenciais para o desempenho. A seleção inglesa de futebol incorporou o CryoTherm Palm aos seus preparativos pré-torneio, utilizando o dispositivo durante todo o período de concentração antes dos próximos jogos.

O CryoTherm Palm é o único dispositivo de resfriamento de palma validado em dois estudos controlados: um com atletas da Divisão 1 (D1) da Universidade do Sul da Califórnia focados em treinamento de força e um segundo com jogadores de futebol de elite da IMG Academy realizando esforços repetidos de sprint. Resultados obtidos:

28% mais volume total de trabalho durante o treinamento de resistência vs. controle*

58% mais repetições no conjunto final vs. controle*

Aumento de 7% na força de preensão pós-treino vs. controle*

Os atletas se sentiram 60% mais frios durante os esforços repetidos de sprint **

Aumento de 2,45% na velocidade máxima do sprint vs. controle**

4,7% melhor velocidade de sprint mantida em todos os esforços repetidos **

Mais informações sobre os resultados do estudo podem ser encontradas nos seguintes resumos de pesquisa: Therabody x University of Southern California,Therabody x IMG Academy

"Nossa missão sempre foi ajudar as pessoas a se sentirem melhor e terem o melhor desempenho", diz Tim Roberts, diretor científico da Therabody. "A CryoTherm Palm estende essa missão para a própria sessão de treinamento — ajudando os atletas a atrasar a fadiga, sustentar a intensidade e obter mais de cada esforço. "Seja um jogador de futebol que continua perigoso aos 85 minutos ou um atleta de força que dá tudo de si na última série, este produto foi projetado e comprovado para fazer uma diferença mensurável."

O CryoTherm Palm é compatível com TSA e registrado como um Dispositivo Médico Isento de Classe 2 nos Estados Unidos e um Dispositivo Médico de Classe 2 no Canadá. O produto pode ser adquirido agora por um preço sugerido de US$ 399,99 nos Estados Unidos no site Therabody.com, com disponibilidade internacional na União Europeia, no Reino Unido, na Austrália e no Canadá prevista para o outono de 2026.

SOBRE A THERABODY

ATherabody ® é a líder global em tecnologia de bem-estar com a missão de capacitar todos os corpos a se sentirem e se movimentarem melhor. Fundada pelo Dr. Jason Wersland em 2016, a empresa combina ciência, inovação e design para criar produtos que otimizam o desempenho e a recuperação humana. Reconhecida como uma das empresas mais inovadoras da Fast Company de 2026 e as melhores invenções da TIME de 2025, a Therabody continua a definir o padrão de inovação em bem-estar. Seu ecossistema inclui o Theragun, JetBoots, PowerDot, TheraFace e TheraCup, além de conteúdo digital de bem-estar e experiências presenciais por meio do Reset® by Therabody. Para mais informações, acesse Therabody.com ou siga @Therabody nas redes sociais.

*Resultados de um estudo cruzado randomizado realizado em colaboração com a Universidade do Sul da Califórnia, envolvendo atletas universitários da D1 (n = 21) que realizaram 4 séries de supino com barra acima da cabeça até a exaustão a 85% do 1RM, com uma única aplicação do CryoTherm™ Palm entre as séries. Os resultados comparam a intervenção às condições de controle e podem não refletir os resultados em outros contextos de treinamento, níveis de atletas ou populações. Detalhes completos do estudo em therabody.com/science.

**Resultados de um estudo cruzado randomizado realizado na IMG Academy em colaboração com a Universidade da Flórida, envolvendo jogadores de futebol de elite (n = 22; idades entre 17 e 19 anos) realizando 2 séries de 6 sprints repetidos, com uma única aplicação CryoTherm™ Palm de 2,5 minutos entre as séries. Os resultados comparam a intervenção às condições de controle e podem não refletir os resultados em outros contextos de treinamento, níveis de atletas, faixas etárias ou populações. Detalhes completos do estudo em therabody.com/science.

FONTE Therabody