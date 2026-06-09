THERABODY BRINGT CRYOTHERM™ PALM AUF DEN MARKT, SEIN ERSTES LEISTUNGSORIENTIERTES THERMOREGULATIONSGERÄT, DAS WISSENSCHAFTLICH BELEGTE HANDFLÄCHENKÜHLUNG ZUR HITZEREGULIERUNG AUF DER GRÖSSTEN BÜHNE DES SPORTS BIETET

Die Kühltechnologie von CryoTherm Palm, gestützt auf direkte wissenschaftliche Untersuchungen mit College-Spitzensportlern und Nachwuchssportlern, wurde erstmals von der englischen Nationalmannschaft eingesetzt, um Trainingslager, Freundschaftsspiele vor Turnieren sowie Erholungsprotokolle am Spielfeldrand zu unterstützen.

LOS ANGELES, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Therabody®, der weltweit führende Anbieter von Wellness-Technologie, gab heute die Markteinführung von CryoTherm Palm bekannt und erweitert damit seine Performance-Produktlinie sowie sein Angebot um die aufstrebende Kategorie der Thermoregulierung. CryoTherm Palm ist das einzige Handflächenkühlgerät, das vor seiner Markteinführung in zwei kontrollierten Studien mit statistisch signifikanten Ergebnissen validiert wurde, und bietet wissenschaftlich belegte Handflächenkühlung, durch die die Körperkerntemperatur zwischen hochintensiven Belastungen gesenkt wird, um Ermüdung hinauszuzögern, die wahrgenommene Anstrengung zu verringern und die Leistung aufrechtzuerhalten.

The new Therabody CryoTherm™ Palm is a portable, science-backed thermoregulation device engineered to lower core body temperature, delay fatigue, and sustain peak athletic performance during high-intensity training and competition.

CryoTherm Palm ist ein tragbares, kabelloses Gerät mit zwei Kühlflächen, je eine für jede Handfläche, das für den Einsatz in natürlichen Pausen zwischen Sätzen, in der Halbzeit, während Auszeiten, Trinkpausen oder bei hochintensivem Intervalltraining und Wettkämpfen entwickelt wurde. Die firmeneigene Cryothermal-Technologie von Therabody liefert eine wissenschaftlich kalibrierte Kühlung, die über die gesamte Dauer der Anwendung einen therapeutischen Temperaturbereich aufrechterhält, ganz ohne Eis, Wasser oder Vorbereitung. Neben der Handflächenkühlung bietet es auch lokale Kältetherapie, lokale Wärmetherapie und Kontrasttherapie, sodass Sportler und Performance-Teams ein einziges Gerät für die Leistung während der Einheit sowie die Erholung nach der Einheit haben.

Weitere Funktionen von CryoTherm Palm:

Drei wissenschaftlich kalibrierte Kältestufen (8 °C / 46,4 °F, 12 °C / 53,6 °F, 16 °C / 60,8 °F) auf Basis der firmeneigenen Cryothermal-Technologie

LCD-Display mit Stoppuhr zur Verfolgung der Behandlungsdauer und Temperaturstatusanzeigen

Einstellungsspeicher zum schnellen Abrufen der zuletzt verwendeten Einstellungen

Bis zu 120 Minuten Akkulaufzeit; Aufladen über USB-C

Wegrollsicheres, tragbares Design mit Reisesicherung und mitgelieferter Reisetasche

Erfahren Sie im Therabody-Blog mehr über die Wissenschaft und Technologie hinter CryoTherm Palm

Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Spitzensportler auf Wettkämpfe in der Sommerhitze vorbereiten, bei denen die Regulierung der Körpertemperatur und die Erholung leistungsentscheidend sein können. Die englische Fußballnationalmannschaft hat CryoTherm Palm in ihre Turniervorbereitung integriert und das Gerät im gesamten Trainingslager vor den bevorstehenden Spielen eingesetzt.

CryoTherm Palm ist das einzige Handflächenkühlgerät, das in zwei kontrollierten Studien validiert wurde: in einer mit Division-I-Sportlern an der University of Southern California mit Schwerpunkt Krafttraining und in einer zweiten mit Elite-Fußballspielern an der IMG Academy, die wiederholte Sprints absolvierten. Die Ergebnisse brachten Folgendes zutage:

28 % mehr Gesamtarbeitsvolumen beim Krafttraining im Vergleich zur Kontrollgruppe*

58 % mehr Wiederholungen im letzten Satz im Vergleich zur Kontrollgruppe*

7 % höhere Griffkraft nach der Einheit im Vergleich zur Kontrollgruppe*

Die Sportler fühlten sich bei wiederholten Sprintbelastungen 60 % kühler**

2,45 % höhere Höchstgeschwindigkeit beim Sprint im Vergleich zur Kontrollgruppe**

4,7 % bessere Aufrechterhaltung der Sprintgeschwindigkeit bei wiederholten Maximalbelastungen**

Weitere Informationen zu den Studienergebnissen finden Sie in den folgenden Zusammenfassungen: Therabody x University of Southern California, Therabody x IMG Academy

„Unsere Mission war schon immer, Menschen dabei zu helfen, sich besser zu fühlen und ihr Bestes zu geben", sagte Tim Roberts, wissenschaftlicher Leiter von Therabody. „CryoTherm Palm führt diese Mission direkt in der Trainingseinheit fort – und hilft Sportlern dabei, Ermüdung hinauszuzögern, die Intensität aufrechtzuerhalten und mehr aus jeder Belastung herauszuholen. Ob ein Fußballspieler in der 85. Minute gefährlich bleibt oder ein Kraftsportler im letzten Satz noch einmal alles gibt – dieses Produkt wurde entwickelt und nachweislich erprobt, um einen messbaren Unterschied zu bewirken."

CryoTherm Palm ist TSA-konform und in den USA als freigestelltes Medizinprodukt der Klasse 2 sowie in Kanada als Medizinprodukt der Klasse 2 registriert. Das Produkt ist ab sofort in den USA auf Therabody.com für 399,99 US-Dollar UVP erhältlich. Die internationale Verfügbarkeit in der EU, im Vereinigten Königreich, in Australien und Kanada ist für Herbst 2026 geplant.

INFORMATIONEN ZU THERABODY

Therabody® ist der weltweit führende Anbieter von Wellness-Technologie und verfolgt die Mission, allen Menschen zu helfen, sich besser zu fühlen und besser zu bewegen. Das 2016 von Dr. Jason Wersland gegründete Unternehmen kombiniert Wissenschaft, Innovation und Design, um Produkte zu entwickeln, die Leistungsfähigkeit und Regeneration optimieren. Therabody wurde von Fast Company in der Liste „Most Innovative Companies of 2026" (innovativste Unternehmen des Jahres 2026) und von TIME im Rahmen der „Best Inventions of 2025" (beste Erfindungen des Jahres 2025) ausgezeichnet und setzt weiterhin Maßstäbe für Wellness-Innovationen. Das Ökosystem umfasst Theragun, JetBoots, PowerDot, TheraFace und TheraCup sowie digitale Wellness-Inhalte und Erlebnisse vor Ort durch Reset® by Therabody. Weitere Informationen finden Sie auf Therabody.com oder folgen Sie @Therabody in den sozialen Medien.

*Ergebnisse einer randomisierten Crossover-Studie, die in Zusammenarbeit mit der University of Southern California mit D1-College-Sportlern (n = 21) durchgeführt wurde, die vier Sätze Überkopfdrücken bis zum Muskelversagen bei 85 % des 1RM absolvierten, mit einer einzelnen CryoTherm™ Palm-Anwendung zwischen den Sätzen. Die Ergebnisse beruhen auf einem Vergleich von Interventions- und Kontrollbedingungen und spiegeln möglicherweise keine Ergebnisse in anderen Trainingskontexten, auf anderen Leistungsniveaus oder in anderen Populationen wider. Alle Einzelheiten zur Studie finden Sie auf therabody.com/science.

**Ergebnisse einer randomisierten Crossover-Studie, die an der IMG Academy in Zusammenarbeit mit der University of Florida mit männlichen Elite-Fußballspielern (n = 22; 17 bis 19 Jahre) durchgeführt wurde, die zwei Sätze mit je sechs wiederholten Sprints absolvierten, mit einer einzelnen 2,5-minütigen CryoTherm™ Palm-Anwendung zwischen den Sätzen. Die Ergebnisse beruhen auf einem Vergleich von Interventions- und Kontrollbedingungen und spiegeln möglicherweise keine Ergebnisse in anderen Trainingskontexten, auf anderen Leistungsniveaus, in anderen Altersgruppen oder Populationen wider. Alle Einzelheiten zur Studie finden Sie auf therabody.com/science.