Therabody、初の体温調節パフォーマンスデバイス「CryoTherm™ Palm」を発表し、科学的裏付けのある手のひら冷却でスポーツの大舞台における暑さ対策をサポート

エリート大学生アスリートやユースアスリートを対象とした直接的な科学的研究に裏打ちされたCryoTherm Palmの冷却技術が、イングランド代表チームに導入され、トレーニングキャンプや大会前の親善試合、サイドラインでのリカバリープロトコルをサポートしてデビューを飾る

ロサンゼルス, 2026年6月8日 /PRNewswire/ -- グローバルウェルネステクノロジーのリーダーであるTherabody®は本日、CryoTherm Palmを発表しました。これは同ブランドのパフォーマンスラインへの新たな追加であると同時に、新興の体温調節カテゴリーへの参入を意味します。CryoTherm Palmは、発売に先駆けて実施された2つの対照研究によって統計的に有意な結果が示された唯一の手のひら冷却デバイスであり、科学的裏付けのある手のひら冷却を提供することで、高強度の運動の合間に深部体温を下げ、疲労を遅らせ、自覚的運動強度を軽減し、パフォーマンスを持続させます。

The new Therabody CryoTherm™ Palm is a portable, science-backed thermoregulation device engineered to lower core body temperature, delay fatigue, and sustain peak athletic performance during high-intensity training and competition.

CryoTherm Palmは、セット間の自然な休憩時間、ハーフタイム、タイムアウト、給水休憩、またはあらゆる高強度インターバルトレーニングや競技中に使用できるよう設計された、両方の手のひらに対応するデュアル冷却面を備えたポータブルなコードレスデバイスです。Therabody独自のCryothermal技術は、氷や水、準備を一切必要とせず、使用中ずっと効果的な温度範囲を維持する、科学的に調整された冷却を提供します。手のひらの冷却にとどまらず、局所的な冷感療法、局所的な温熱療法、および温冷交代療法も提供するため、アスリートやパフォーマンススタッフはセッション中のパフォーマンス向上とセッション後のリカバリーの両方を1台のデバイスで行うことができます。

CryoTherm Palmのその他の特徴：

独自のCryothermal技術による、科学的に調整された3段階の冷却温度レベル（46.4°F / 8°C、53.6°F / 12°C、60.8°F / 16°C）

使用時間を追跡するためのストップウォッチ付きLCDディスプレイと温度ステータスインジケーター

クイックスタートを可能にする、最後に使用した設定を呼び出す設定メモリー

最大120分間のバッテリー駆動時間、USB-C経由で充電可能

転がり防止機能とトラベルロックを備えたポータブルなデザイン（トラベルポーチ付属）

CryoTherm Palmを支える科学と技術の詳細は、Therabodyのブログをご覧ください

今回の発売は、エリートアスリートたちが体温管理やリカバリーがパフォーマンスを大きく左右する夏の暑さの中での競技に備えるタイミングに合わせて行われました。サッカーのイングランド代表チームは大会前の準備にCryoTherm Palmを導入しており、今後の試合に向けたトレーニングキャンプを通じて同デバイスを使用しています。

CryoTherm Palmは、以下の2つの対照研究で検証された唯一の手のひら冷却デバイスです：1つは南カリフォルニア大学においてディビジョン1（D1）アスリートを対象に筋力トレーニングに焦点を当てた研究、もう1つはIMGアカデミーにおいてエリートサッカー選手を対象に反復スプリントの運動を実施した研究です。その研究結果により、以下が明らかになりました：

Therabodyの最高科学責任者であるTim Roberts氏は次のように述べています。「私たちのミッションは、常に人々がより快適に過ごし、最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートすることです。CryoTherm Palmはそのミッションをトレーニングセッションそのものへと拡張し、アスリートが疲労を遅らせ、運動強度を維持し、あらゆる努力からより多くの成果を引き出すのを支援します。試合の85分目でも相手の脅威であり続けたいサッカー選手であれ、最終セットを追い込み切ろうとするパワースポーツのアスリートであれ、この製品は目に見える違いをもたらすよう設計され、実証されています。」

CryoTherm Palmは米国運輸保安庁（TSA）の基準に準拠しており、米国ではクラス2免除医療機器、カナダではクラス2医療機器として登録されています。本製品は、米国ではTherabody.comにて希望小売価格399.99ドルで現在購入可能であり、EU、英国、オーストラリア、およびカナダでの販売は2026年秋に予定されています。

Therabodyについて

Therabody®は、すべての人がより快適に過ごし、より良く動けるようにすることを使命とする、グローバルウェルネステクノロジーのリーダーです。2016年にJason Wersland博士によって設立された同社は、科学、イノベーション、デザインを融合させ、人間のパフォーマンスとリカバリーを最適化する製品を開発しています。Fast Company誌の「2026年の最も革新的な企業（Most Innovative Companies of 2026）」や、TIME誌の「2025年のベスト発明品（Best Inventions of 2025）」の1つに選出されたTherabodyは、ウェルネスイノベーションの基準を確立し続けています。同社のエコシステムには、Theragun、JetBoots、PowerDot、TheraFace、TheraCupのほか、デジタルウェルネスコンテンツや、Reset® by Therabodyを通じた対面での体験が含まれます。詳細については、Therabody.comをご覧いただくか、公式ソーシャルメディアで@Therabodyをフォローしてください。

*南カリフォルニア大学において、ディビジョン1（D1）の学生アスリート（n = 21）を対象に実施された無作為化クロスオーバー研究の結果。1RMの85%の負荷でオーバーヘッドプレスを限界まで4セット行い、セット間にCryoTherm™ Palmを1回使用しました。結果は介入群と対照群の条件を比較したものであり、他のトレーニング環境、アスリートのレベル、または被験者群における結果を反映していない可能性があります。研究の詳細は、therabody.com/scienceをご覧ください。

**IMGアカデミーがフロリダ大学と共同で、エリート男子サッカー選手（n = 22、17〜19歳）を対象に実施された無作為化クロスオーバー研究の結果。6回の反復スプリントを2セット行い、セット間にCryoTherm™ Palmを2.5分間、1回使用しました。結果は介入群と対照群の条件を比較したものであり、他のトレーニング環境、アスリートのレベル、年齢層、または被験者群における結果を反映していない可能性があります。研究の詳細は、therabody.com/scienceをご覧ください。

SOURCE Therabody