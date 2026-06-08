THERABODY LANCE CRYOTHERM™ PALM, SON PREMIER DISPOSITIF DE THERMORÉGULATION À HAUTE PERFORMANCE, QUI ASSURE UN REFROIDISSEMENT DE LA PAUME SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ POUR GÉRER LA CHALEUR SUR LES PLUS GRANDES SCÈNES SPORTIVES

La technologie de refroidissement CryoTherm Palm, qui s'appuie sur des recherches scientifiques directes menées auprès d'athlètes universitaires de haut niveau et de jeunes sportifs, a fait ses débuts en soutien à l'équipe nationale d'Angleterre pour les camps d'entraînement, les matchs amicaux de préparation du championnat et les protocoles de récupération au bord du terrain

LOS ANGELES, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- Therabody®, leader mondial de la technologie du bien-être, a annoncé aujourd'hui le lancement de CryoTherm Palm, qui signe à la fois un nouvel ajout à la ligne à haute performance de la marque et son entrée dans le segment émergent de la thermorégulation. CryoTherm Palm est le seul dispositif de refroidissement palmaire validé par deux études contrôlées avec des résultats statistiquement significatifs avant son lancement. Il assure un refroidissement de la paume scientifiquement prouvé qui abaisse la température corporelle centrale entre les efforts à haute intensité pour retarder la fatigue, réduire la perception d'épuisement et soutenir les performances.

The new Therabody CryoTherm™ Palm is a portable, science-backed thermoregulation device engineered to lower core body temperature, delay fatigue, and sustain peak athletic performance during high-intensity training and competition.

CryoTherm Palm est un appareil portatif sans fil doté d'une surface de refroidissement pour chaque paume, destiné à être utilisé pendant les périodes de repos naturelles entre les séries d'exercices, aux mi-temps, lors des temps morts, des pauses d'hydratation, ou dans le cadre de tout entraînement par intervalles à haute intensité ou de toute compétition. La technologie Cryothermal exclusive de Therabody fournit un refroidissement calibré scientifiquement qui maintient une plage de température thérapeutique pendant toute la durée du traitement, sans glace, sans eau ni installation préalable. Au-delà du refroidissement de la paume, elle offre une thérapie par le froid localisée, une thérapie par la chaleur localisée et une thérapie par contraste en un appareil unique qui favorise à la fois l'amélioration des performances des athlètes pendant l'effort et leur récupération après la séance.

Autres caractéristiques de CryoTherm Palm :

Trois niveaux de froid calibrés scientifiquement (46,4 °F/8 °C, 53,6 °F/12 °C, 60,8 °F/16 °C), alimentés par la technologie Cryothermal exclusive

Affichage LCD avec chronomètre pour le suivi de la durée du traitement et des indicateurs de température

La fonction de mémoire réutilise les derniers paramètres pour un démarrage rapide

Jusqu'à 120 minutes d'autonomie de la batterie ; recharge par port USB-C

Design portatif antiroulement avec verrouillage de voyage et pochette de transport incluse

Pour en savoir plus sur la science et la technologie à l'œuvre dans CryoTherm Palm, veuillez consulter le blog de Therabody

Ce lancement intervient alors que des athlètes d'élite se préparent à concourir dans la chaleur estivale, où la gestion de la température corporelle et la récupération peuvent être déterminantes pour la performance. L'équipe nationale de football d'Angleterre, qui a intégré CryoTherm Palm dans sa préparation du championnat, utilise l'appareil tout au long du camp d'entraînement, en amont des prochains matchs.

CryoTherm Palm est le seul dispositif de refroidissement palmaire validé par deux études contrôlées : l'une menée avec des athlètes de la division 1 de l'université de Californie du Sud, axée sur l'entraînement musculaire, et l'autre réalisée avec des joueurs de football de haut niveau de l'Académie IMG effectuant des efforts de sprint répétés. Résultats constatés :

28 % de volume total de travail en plus lors de l'entraînement en résistance par rapport au groupe témoin*

58 % de répétitions supplémentaires lors de la dernière série d'exercices par rapport au groupe témoin*

Augmentation de 7 % de la force de préhension après la séance par rapport au groupe témoin*

Les athlètes ont ressenti une sensation de fraîcheur supérieure de 60 % lors d'efforts de sprint répétés**

Augmentation de 2,45 % de la vitesse de pointe en sprint par rapport au groupe témoin**

Amélioration de 4,7 % de la vélocité de sprint, maintenue sur des efforts répétés à intensité maximale**

De plus amples informations sur les résultats de l'étude sont disponibles dans les résumés de recherche suivants : Therabody x université de Californie du Sud, Therabody x Académie IMG

« Notre mission a toujours été d'aider les gens à se sentir mieux et à donner le meilleur d'eux-mêmes », affirme Tim Roberts, directeur scientifique chez Therabody. « CryoTherm Palm étend cette mission à la séance d'entraînement elle-même, en aidant les athlètes à retarder la fatigue, à maintenir l'intensité de chaque effort et à en tirer le maximum. Conçu et éprouvé pour faire une différence mesurable, ce produit permet à un joueur de football de rester dangereux à la 85e minute ou à un haltérophile de terminer en beauté sa dernière série. »

Conforme aux exigences de l'Agence pour la sécurité des transports (TSA), CryoTherm Palm est enregistré comme dispositif médical de classe II exempté aux États-Unis et comme dispositif médical de classe II au Canada. Déjà proposé aux États-Unis au prix de vente conseillé de 399,99 dollars sur Therabody.com, le produit sera disponible dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada à l'automne 2026.

À PROPOS DE THERABODY

Chef de file mondial de la technologie du bien-être, Therabody® se donne pour mission de permettre à chaque corps de mieux bouger et à chaque sportif de se sentir mieux. Fondée par Jason Wersland en 2016, l'entreprise combine science, innovation et design pour créer des produits qui optimisent les performances et la récupération humaines. Figurant au classement 2026 des entreprises les plus innovantes de Fast Company et au classement 2025 des meilleures inventions de TIME, Therabody ne cesse de redéfinir les normes de l'innovation au service du bien-être. Son écosystème comprend les appareils Theragun, JetBoots, PowerDot, TheraFace et TheraCup, ainsi que du contenu numérique sur le bien-être et les expériences directes proposées par les centres Reset® by Therabody. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Therabody.com ou suivre @Therabody sur les réseaux sociaux.

*Résultats d'une étude croisée randomisée menée avec l'université de Californie du Sud auprès d'athlètes universitaires de division 1 (n = 21) réalisant 4 séries de développés des épaules jusqu'à l'échec à 85 % de leur répétition maximale (1RM), avec une application unique de CryoTherm™ Palm entre les séries. Les résultats comparent une condition d'intervention à une condition témoin et peuvent ne pas refléter les résultats obtenus dans d'autres contextes d'entraînement, avec d'autres niveaux d'athlètes ou des populations différentes. Tous les détails de l'étude sont disponibles sur le site therabody.com/science.

**Résultats d'une étude croisée randomisée menée à l'Académie IMG en collaboration avec l'université de Floride, à laquelle ont participé des joueurs de football masculins de haut niveau (n = 22 ; âgés de 17 à 19 ans) effectuant 2 séries de 6 sprints répétés, avec une application unique de CryoTherm™ Palm pendant 2,5 minutes entre les séries. Les résultats comparent une condition d'intervention à une condition témoin et peuvent ne pas refléter les résultats obtenus dans d'autres contextes d'entraînement, avec d'autres niveaux d'athlètes et groupes d'âge, ou encore avec des populations différentes. Tous les détails de l'étude sont disponibles sur le site therabody.com/science.