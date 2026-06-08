테라바디, 첫 번째 체온 조절 퍼포먼스 기기 크라이오썸™ 팜 출시… 스포츠 최대 무대에서 열 관리를 위한 과학적인 팜 쿨링 기술 선보여

엘리트 대학 및 청소년 선수들을 대상으로 시행된 직접적인 과학적 연구를 바탕으로, 크라이오썸 팜의 냉각 기술이 잉글랜드 국가대표팀과 함께 훈련 캠프, 대회 전 친선 경기, 사이드라인 회복 프로토콜을 지원하며 데뷔

로스앤젤레스, 2026년 6월 8일 /PRNewswire/ -- 글로벌 웰니스 기술 선도기업 테라바디®(Therabody®)가 6월 8일, 브랜드의 퍼포먼스 라인에 새로운 제품을 추가하고 신흥 체온 조절 카테고리에 진출하는 크라이오썸 팜(CryoTherm Palm)의 출시를 발표했다. 크라이오썸 팜은 출시 전 통계적으로 유의미한 결과를 가진 두 개의 대조 연구를 통해 검증된 유일한 팜 쿨링 기기로, 고강도 운동 사이에 체온을 낮춰 피로를 지연시키고, 인지된 운동 강도를 줄이며, 운동 능력을 유지시키는 과학적 근거의 팜 쿨링 기술을 제공한다.

The new Therabody CryoTherm™ Palm is a portable, science-backed thermoregulation device engineered to lower core body temperature, delay fatigue, and sustain peak athletic performance during high-intensity training and competition.

크라이오썸 팜은 세트 사이의 자연스러운 휴식 시간, 하프타임, 타임아웃, 음료 휴식 시간, 또는 고강도 인터벌 트레이닝이나 경기 중 사용하도록 설계된 양쪽 손바닥을 위한 이중 냉각 표면을 갖춘 휴대용 무선 기기이다. 테라바디의 독점 크라이오써멀(Cryothermal) 기술은 얼음, 물, 사전 준비 없이 치료 전 기간 동안 치료적 온도 범위를 유지하는 과학적으로 보정된 냉각을 제공한다. 팜 쿨링 외에도 국소 냉각 치료, 국소 열 치료, 대비 치료를 제공하여 선수와 퍼포먼스 스태프에게 세션 중 퍼포먼스와 세션 후 회복 모두를 위한 단일 기기가 제공된다.

크라이오썸 팜의 추가적인 기능:

독점적인 크라이오써멀 기술로 구동되는, 세 가지의 과학적으로 보정된 냉각 온도 레벨(46.4°F / 8°C, 53.6°F / 12°C, 60.8°F / 16°C)

치료 시간 추적 및 온도 상태 표시를 위한 스톱워치 기능이 있는 LCD 디스플레이

빠른 시작을 위해 마지막 사용 설정을 기억하는 설정 메모리

최대 120분 배터리 수명(USB C타입으로 충전)

여행용 잠금 장치와 여행용 파우치가 포함된 굴러가지 않는 휴대용 디자인

크라이오썸 팜의 과학과 기술에 대한 자세한 내용은 테라바디 블로그에서 확인 가능

이번 출시는 엘리트 선수들이 여름 더위 속에서 경기를 준비하는 시기에 이루어지며, 이 시기에는 체온 관리와 회복이 퍼포먼스에 중요한 영향을 끼칠 수도 있다. 잉글랜드 국가대표 축구팀은 크라이오썸 팜을 대회 전 준비에 통합해 다가오는 경기를 앞두고 훈련 캠프 전반에 걸쳐 해당 기기를 사용했다.

크라이오썸 팜은 두 개의 대조 연구에서 검증된 유일한 팜 쿨링 기기이다. 한 연구는 근력 훈련에 집중한 서던캘리포니아대학교(University of Southern California)의 디비전 I 선수들을 대상으로 한 연구였으며, 다른 하나는 반복 스프린트 운동을 수행하는 IMG 아카데미(IMG Academy)의 엘리트 축구 선수들을 대상으로 했다. 결과는 다음과 같았다.

대조군 대비 저항 훈련 중 총 운동량 28% 증가*

대조군 대비 마지막 세트에서 반복 횟수 58% 증가*

대조군 대비 세션 후 악력 7% 향상*

반복 스프린트 노력 중 선수들이 60% 더 시원하다고 느낌**

대조군 대비 최고 스프린트 속도 2.45% 증가**

반복적인 전력 질주에서 유지된 스프린트 속도 4.7% 향상**

연구 결과에 대한 자세한 내용은 테라바디 x 서던 캘리포니아 대학교, 테라바디 x IMG 아카데미 연구 요약에서 확인할 수 있다.

테라바디의 팀 로버츠(Tim Roberts) 최고 과학 책임자는 "우리의 사명은 항상 사람들이 더 좋은 상태를 느끼고 최상의 퍼포먼스를 발휘할 수 있도록 돕는 것이었다"고 말했다. 이어 "크라이오썸 팜은 그 사명을 훈련 세션 자체로 확장하여 선수들이 피로를 지연시키고, 강도를 유지하며, 모든 노력에서 더 많은 것을 얻을 수 있도록 돕는다. 85분에도 위협적인 존재를 유지하는 축구 선수와 마지막 세트를 밀어붙이는 근력 선수 모두에게, 이 제품은 상당한 차이를 만들어 내도록 설계되고 입증되었다"고 덧붙였다.

크라이오썸 팜은 TSA 규정을 준수하며 미국에서 2등급 면제 의료 기기(Class 2 Exempt Medical Device), 캐나다에서 2등급 의료 기기(Class 2 Medical Device)로 등록되었다. 이 제품은 현재 미국의 Therabody.com에서 권장 소비자 가격 399.99달러로 구매할 수 있으며, EU, 영국, 호주, 캐나다에서의 국제 출시는 2026년 가을에 이루어질 예정이다.

테라바디 소개

테라바디®(Therabody®)는 모든 사람이 더 좋은 상태를 느끼고, 더 잘 움직일 수 있도록 만들겠다는 사명을 가진 글로벌 웰니스 기술 선도기업이다. 2016년 제이슨 웨르슬란드(Jason Wersland) 박사가 설립한 이 회사는 과학, 혁신 및 디자인을 결합하여 인간의 퍼포먼스와 회복을 최적화하는 제품을 제작한다. 패스트 컴퍼니(Fast Company)의 2026년 가장 혁신적인 기업(Most Innovative Companies of 2026) 중 하나와 타임(TIME) 2025년 최고 발명품(Best Inventions of 2025)으로 선정된 테라바디는 웰니스 혁신의 기준을 계속 설정하고 있다. 이 회사의 생태계에는 테라건(Theragun), 제트부츠(JetBoots), 파워닷(PowerDot), 테라페이스(TheraFace), 테라컵(TheraCup)과 함께 리셋® 바이 테라바디(Reset® by Therabody)를 통한 디지털 웰니스 콘텐츠와 직접 경험이 포함된다. Therabody.com을 방문하거나 소셜 미디어에서 @Therabody를 팔로우해 자세한 정보를 확인할 수 있다.

*85% 1RM에서 실패할 때까지 오버헤드 프레스 4세트를 수행하는 D1 대학 선수(n=21)를 대상으로 서던 캘리포니아 대학교와 함께 실시된 무작위 교차 연구 결과로, 세트 사이에 단일 세트 간 크라이오썸™ 팜 적용이 이루어졌다. 결과는 개입과 대조 조건을 비교하며 다른 훈련 환경, 선수 수준 또는 집단의 결과를 반영하지 않을 수 있다. 전체 연구 세부 사항은 therabody.com/science에서 확인할 수 있다.

**플로리다 대학교와의 협력으로 IMG 아카데미에서 실시된 무작위 교차 연구 결과로, 2세트의 6회 반복 스프린트를 수행하는 엘리트 남자 축구 선수(n=22; 17~19세)를 대상으로 세트 사이에 단일 2.5분 크라이오썸 팜™ 적용이 이루어졌다. 결과는 개입과 대조 조건을 비교하며 다른 훈련 환경, 선수 수준, 연령 그룹 또는 집단의 결과를 반영하지 않을 수 있다. 전체 연구 세부 사항은 therabody.com/science에서 확인할 수 있다.

SOURCE Therabody