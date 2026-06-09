THERABODY 推出旗下首款體溫調節表現裝置 CRYOTHERM™ PALM，將經科學實證的手掌降溫技術引入頂級體育賽事，協助應對高溫問題

CryoTherm Palm 的降溫技術，有賴精英大專及青少年運動員的直接科學實證，首次隨英格蘭國家隊登場，協助訓練營、賽前熱身賽及場邊恢復安排

洛杉磯2026年6月9日 /美通社/ -- 全球健康科技領導品牌 Therabody® 今日宣佈推出 CryoTherm Palm，不僅為品牌表現系列增添新品，也宣告進軍新興的體溫調節領域。 CryoTherm Palm 是唯一一款在面世前已獲兩項對照研究驗證、並達統計學顯著成效的手掌降溫裝置。當中帶來經科學實證的手掌降溫，於高強度發力間隙降低核心體溫，以延緩疲勞、減輕自覺吃力程度，並維持運動表現。

CryoTherm Palm 是無線便攜裝置，配備雙面降溫表面（左右手掌各一），適用於組間休息、半場、暫停、飲水時間，以及任何高強度間歇訓練或比賽期間使用。 Therabody 專有的 Cryothermal 技術能提供經科學校準的降溫，在整個使用過程中保持治療級溫度範圍，無需冰塊、清水或額外設置。 除手掌降溫外，還兼備局部冷療、局部熱療及冷熱交替療法，令運動員及表現團隊得以一機在手，同時提升訓練當下表現及訓練後恢復效果。

全新 Therabody CryoTherm™ Palm 是經科學實證的便攜體溫調節裝置，旨在降低核心體溫、延緩疲勞，並讓運動員在高強度訓練及比賽中保持巔峰表現。

CryoTherm Palm 其他特點：

三個經科學校準的冷卻溫度選項（46.4°F / 8°C、53.6°F / 12°C、60.8°F / 16°C），由專利 Cryothermal 技術推動

LCD 顯示屏，附有秒錶以追蹤治療時間，以及溫度狀態指示燈

設定記憶功能，自動記住上次使用設定，啟動起來份外迅速

電池續航力最高 120 分鐘；支援 USB-C 充電

防滾動便攜設計，配備旅行鎖，並隨附旅行收納袋

如欲了解更多 CryoTherm Palm 背後的科學及技術，請瀏覽 Therabody 網誌

產品面世之時，正值精英運動員迎戰盛夏賽季，此時體溫調控及恢復能力，往往是表現勝負的關鍵。 英格蘭國家足球隊已將 CryoTherm Palm 納入賽前部署，臨近比賽之際，於整個訓練營全程使用此裝置。

CryoTherm Palm 是唯一一款經過兩項對照研究驗證的手掌降溫裝置：第一項與南加州大學的甲組運動員合作，聚焦力量訓練；第二項則與 IMG 學院的精英足球員合作，進行重複衝刺訓練。 結果顯示：

Therabody 科學總監 Tim Roberts 說：「我們的使命，由始至終都是助人身心舒暢、盡展所長。 CryoTherm Palm 將這項使命帶入訓練過程之中，以助運動員延緩疲勞、保持強度，並從每次努力中獲得更大回報。 無論是讓足球員在 85 分鐘仍舊鋒芒畢露，還是助力量型運動員衝破最後一組極限，此產品的設計及實證，皆可造就實實在在的改變。」

CryoTherm Palm 符合 TSA 安檢要求，在美國註冊為 2 級豁免醫療裝置，在加拿大則註冊為 2 級醫療裝置。 此產品現已在美國以建議售價 399.99 美元於 Therabody.com 發售，預計 2026 年秋季在歐盟、英國、澳洲和加拿大發售。

關於 THERABODY

Therabody® 是全球健康科技領導品牌，致力讓人人身心更舒暢、活動更自如。 公司由 Jason Wersland 博士於 2016 年創辦，融合科學、創新與設計，締造能夠提升人體表現及恢復能力的產品。 Therabody 榮登 Fast Company 2026 年最創新公司名單 (Most Innovative Companies of 2026)，亦獲《TIME》選為 2025 年最佳發明 (Best Inventions of 2025) 之一，繼續引領健康創新標準。 產品生態系統包括 Theragun、JetBoots、PowerDot、TheraFace 及 TheraCup，並透過 Reset® by Therabody 提供數碼健康內容及線下體驗。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 Therabody.com 或於社交媒體關注 @Therabody。

*研究結果來自與南加州大學合作的一項隨機交叉研究，對象為 21 名 D1 大專運動員，其以 85% 1RM 進行 4 組過頭推舉至力竭，並在每組之間使用一次 CryoTherm™ Palm。 研究結果為干預措施與對照條件的比較，可能無法類推至其他訓練環境、運動員級別或人群。 有關完整研究詳情，請見 therabody.com/science。

**研究結果來自與佛羅里達大學合作、於 IMG 學院進行的一項隨機交叉研究，對象為 22 名精英男性足球員（17 至 19 歲），其完成 2 組各 6 次的重複衝刺，並在組間單次使用 CryoTherm™ Palm 2.5 分鐘。 結果乃干預組對比對照組所得，可能無法類推至其他訓練環境、運動員級別、年齡層或人群。 有關完整研究詳情，請見 therabody.com/science。

SOURCE Therabody