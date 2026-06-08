- Therabody lanza CryTherm PalmTM, su primer dispositivo de termorregulación de alto rendimiento, que ofrece refrigeración de la palma respaldada por la ciencia para controlar el calor en los escenarios deportivos más importantes

Respaldada por investigaciones científicas directas con atletas universitarios y juveniles de élite, la tecnología de enfriamiento de CryoTherm Palm hizo su debut con la selección nacional de Inglaterra, brindando apoyo en campamentos de entrenamiento, partidos amistosos previos a torneos y protocolos de recuperación en la banda

LOS ANGELES, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Therabody®, líder mundial en tecnología para el bienestar, anunció hoy el lanzamiento de CryoTherm Palm, una nueva incorporación a su línea de productos de alto rendimiento y su entrada en la emergente categoría de termorregulación. CryoTherm Palm es el único dispositivo de enfriamiento de palma validado mediante dos estudios controlados con resultados estadísticamente significativos antes de su lanzamiento. Ofrece un enfriamiento de palma con respaldo científico que reduce la temperatura corporal central entre esfuerzos de alta intensidad para retrasar la fatiga, disminuir la percepción del esfuerzo y mantener el rendimiento.

The new Therabody CryoTherm™ Palm is a portable, science-backed thermoregulation device engineered to lower core body temperature, delay fatigue, and sustain peak athletic performance during high-intensity training and competition.

CryoTherm Palm es un dispositivo portátil e inalámbrico con doble superficie de enfriamiento, una para cada palma, diseñado para usarse durante los descansos naturales entre series, en el medio tiempo, durante los tiempos muertos, las pausas para hidratación o en cualquier entrenamiento o competición de alta intensidad. La tecnología criotérmica patentada de Therabody proporciona un enfriamiento científicamente calibrado que mantiene un rango de temperatura terapéutica durante todo el tratamiento, sin necesidad de hielo, agua ni preparación. Además del enfriamiento de la palma, también ofrece terapia de frío localizada, terapia de calor localizada y terapia de contraste, brindando a los atletas y al personal de rendimiento un solo dispositivo tanto para el rendimiento durante la sesión como para la recuperación posterior.

Características adicionales de CryoTherm Palm:

Tres niveles de temperatura fría científicamente calibrados (8 °C, 12 °C y 16 °C) con tecnología criotérmica patentada.

Pantalla LCD con cronómetro para el seguimiento de la duración del tratamiento e indicadores de temperatura.

Memoria de configuración que recupera los últimos ajustes utilizados para un inicio rápido.

Hasta 120 minutos de autonomía; se carga mediante USB-C.

Diseño portátil y antideslizante con bloqueo de viaje y estuche incluido.

Descubre más sobre la ciencia y la tecnología de CryoTherm Palm en el blog de Therabody.

El lanzamiento coincide con la preparación de atletas de élite para competir bajo el calor del verano, donde el control de la temperatura corporal y la recuperación pueden ser cruciales para el rendimiento. La selección inglesa de fútbol ha incorporado CryoTherm Palm a su preparación previa al torneo, utilizando el dispositivo durante toda la concentración antes de los próximos partidos.

CryoTherm Palm es el único dispositivo de enfriamiento de palma validado en dos estudios controlados: uno con atletas de la División I de la Universidad del Sur de California centrados en el entrenamiento de fuerza, y un segundo con jugadores de fútbol de élite de la IMG Academy que realizaban esfuerzos de sprint repetidos. Los resultados revelaron:

28 % más de volumen total de trabajo durante el entrenamiento de resistencia en comparación con el grupo de control*

58 % más de repeticiones en la última serie en comparación con el grupo de control*

Aumento del 7 % en la fuerza de agarre después de la sesión en comparación con el grupo de control*

Los atletas sintieron un 60 % menos de calor durante los esfuerzos repetidos de sprint**

Aumento del 2,45 % en la velocidad máxima de sprint en comparación con el grupo de control**

4,7 % mejor mantenimiento de la velocidad de sprint durante los esfuerzos máximos repetidos**

Puede encontrar más información sobre los resultados del estudio en los siguientes resúmenes de investigación: Therabody x University of Southern California, Therabody x IMG Academy

"Nuestra misión siempre ha sido ayudar a las personas a sentirse mejor y a rendir al máximo", afirmó Tim Roberts, director científico de Therabody. "CryoTherm Palm extiende esa misión al propio entrenamiento, ayudando a los atletas a retrasar la fatiga, mantener la intensidad y sacar el máximo provecho de cada esfuerzo. Ya se trate de un futbolista que sigue jugando al máximo nivel en el minuto 85 o de un deportista de fuerza que se esfuerza al máximo en la última serie, este producto ha sido diseñado y probado para marcar una diferencia tangible".

CryoTherm Palm cumple con las normas de la TSA y está registrado como dispositivo médico exento de Clase 2 en Estados Unidos y como dispositivo médico de Clase 2 en Canadá. El producto ya está disponible para su compra a un precio de venta sugerido de 399,99 dólares en Estados Unidos a través de Therabody.com, y estará disponible internacionalmente en la UE, Reino Unido, Australia y Canadá a partir del otoño de 2026.

ACERCA DE THERABODY

Therabody® es líder mundial en tecnología de bienestar con la misión de empoderar a cada persona para que se sienta y se mueva mejor. Fundada por el doctor Jason Wersland en 2016, la compañía combina ciencia, innovación y diseño para crear productos que optimizan el rendimiento y la recuperación. Reconocida como una de las empresas más innovadoras de 2026 por Fast Company y como uno de los mejores inventos de 2025 por TIME, Therabody continúa marcando la pauta en innovación para el bienestar. Su ecosistema incluye Theragun, JetBoots, PowerDot, TheraFace y TheraCup, así como contenido digital de bienestar y experiencias presenciales a través de Reset® by Therabody. Para más información, visite Therabody.com o siga a @Therabody en redes sociales.

*Resultados de un estudio cruzado aleatorizado realizado en colaboración con la Universidad del Sur de California, en el que participaron atletas universitarios de la División I (n = 21) que realizaron 4 series de press militar hasta el fallo muscular al 85 % de su 1RM, con una única aplicación de CryoTherm™ Palm entre series. Los resultados comparan la intervención con las condiciones de control y podrían no reflejar los resultados en otros contextos de entrenamiento, niveles de atletas o poblaciones. Para obtener más información sobre el estudio, visite therabody.com/science.

**Resultados de un estudio cruzado aleatorizado realizado en la IMG Academy en colaboración con la Universidad de Florida, en el que participaron 22 futbolistas masculinos de élite (de 17 a 19 años) que realizaron dos series de seis sprints repetidos, con una única aplicación de CryoTherm™ Palm de 2,5 minutos entre series. Los resultados comparan la intervención con las condiciones de control y podrían no reflejar los resultados en otros contextos de entrenamiento, niveles de atletas, grupos de edad o poblaciones. Para obtener más información sobre el estudio, visite therabody.com/science.