THERABODY LANZA CRYOTHERM™ PALM, SU PRIMER DISPOSITIVO DE REGULACIÓN TÉRMICA, CIENTÍFICAMENTE PROBADO PARA REFRESCAR LAS PALMAS DE LAS MANOS Y CONTROLAR EL CALOR EN EL ESCENARIO MÁS IMPORTANTE DEL DEPORTE

La tecnología de enfriamiento de CryoTherm Palm está respaldada por la investigación científica directa con atletas universitarios y juveniles de élite, y se utilizó por primera vez con el equipo nacional de Inglaterra para apoyar los campos de entrenamiento, los partidos amistosos previos al torneo y los protocolos de recuperación en el terreno de juego

LOS ÁNGELES, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Therabody®, líder mundial en tecnología de bienestar, anunció hoy el lanzamiento de CryoTherm Palm, un nuevo dispositivo que se incorpora a la línea de rendimiento de la marca y que marca la entrada de la empresa al sector emergente de la regulación térmica. CryoTherm Palm es el único dispositivo de enfriamiento de las palmas de las manos validado a través de dos estudios controlados con resultados estadísticamente significativos antes de su lanzamiento, y que está científicamente probado para refrescar las palmas de las manos y reducir la temperatura interna del cuerpo entre ejercicios de alta intensidad en función de retrasar la aparición de la fatiga, disminuir la sensación de esfuerzo y mantener el rendimiento.

El nuevo CryoTherm™ Palm de Therabody es un dispositivo portátil de regulación térmica, probado científicamente y diseñado para reducir la temperatura corporal interna, retrasar la aparición de la fatiga y mantener el máximo rendimiento deportivo durante entrenamientos y competencias de alta intensidad.

CryoTherm Palm es un dispositivo portátil e inalámbrico con dos superficies de enfriamiento, para cada palma, diseñado para ser usado durante períodos de descanso naturales entre series, en el medio tiempo, durante los tiempos de espera, los descansos para tomar agua o en cualquier intervalo de entrenamiento o competencia de alta intensidad. La tecnología criotérmica patentada de Therabody ofrece un enfriamiento científicamente calibrado que mantiene un rango de temperatura terapéutico a través de toda la duración del tratamiento, sin necesidad de utilizar hielo, agua o configurar el dispositivo. Además de refrescar las palmas de las manos, el equipo también ofrece terapia de frío localizada, terapia de calor localizada y terapia de contraste, lo que les brinda a los atletas y al personal de rendimiento una opción única tanto para el rendimiento en la sesión como para la recuperación posterior a la sesión.

Características adicionales de CryoTherm Palm:

Tres niveles de temperatura fría calibrados científicamente (46,4° F/ 8° C, 53,6° F/ 12° C, 60,8° F / 16° C) con tecnología criotérmica patentada

Pantalla LCD con cronómetro para el seguimiento de la duración del tratamiento e indicadores de estado de temperatura

La memoria de configuración guarda los últimos ajustes utilizados para un inicio rápido

Hasta 120 minutos de duración de la batería; se carga a través de USB-C

Diseño portátil antivuelco con bloqueo para viajes y funda protectora incluida

Obtenga más información sobre la ciencia y la tecnología detrás de CryoTherm Palm en el blog de Therabody

El lanzamiento se produce cuando los atletas de élite se preparan para competir bajo el calor del verano, y el control de la temperatura corporal y la recuperación pueden ser fundamentales para el rendimiento. La selección nacional de fútbol de Inglaterra ha incorporado CryoTherm Palm en sus preparativos previos al torneo, y están utilizando el dispositivo durante toda la pretemporada de cara a los próximos partidos.

CryoTherm Palm es el único dispositivo de enfriamiento para las palmas de las manos validado mediante dos estudios controlados: uno con atletas de la División I de la Universidad del Sur de California enfocados en el entrenamiento de fuerza, y el segundo con jugadores de fútbol de élite de la IMG Academy que realizan esfuerzos repetidos de sprint. Los resultados mostraron lo siguiente:

Un 28 % más de volumen de trabajo total durante el entrenamiento de resistencia en comparación con el grupo de control*

Un 58 % más de repeticiones en la serie final en comparación con el grupo de control*

Un aumento del 7 % en la fuerza de agarre posterior a la sesión en comparación con el grupo de control*

Los atletas se sintieron un 60 % más frescos durante repetidos esfuerzos de sprint**

Un aumento del 2,45 % en la velocidad máxima del sprint en comparación con el grupo de control**

Un 4,7 % más de velocidad en el sprint mantenido en todos los esfuerzos máximos repetidos**

Puede encontrar más información sobre los resultados del estudio en los siguientes resúmenes de investigación: Therabody x Universidad del Sur de California,Therabody x IMG Academy

"Nuestra misión siempre ha sido ayudar a las personas a sentirse mejor y a rendir al máximo", afirmó Tim Roberts, director científico de Therabody. "CryoTherm Palm amplía esa misión y la lleva a las propias sesiones de entrenamiento, para ayudar a los atletas a retrasar la aparición de la fatiga, mantener la intensidad y aprovechar al máximo cada esfuerzo. Ya sea un jugador de fútbol que sigue generando peligro en el minuto 85 o un deportista de fuerza dando lo mejor de sí en la última serie, este producto fue diseñado y probado para marcar una diferencia tangible".

CryoTherm Palm cumple con la TSA y está registrado como un dispositivo médico exento de clase 2 en los Estados Unidos y un dispositivo médico de clase 2 en Canadá. El producto ya está disponible para su compra a un precio sugerido por fabricante de $399,99 en Estados Unidos en Therabody.com, y a partir del otoño de 2026 saldrá a la venta a nivel internacional en la UE, el Reino Unido, Australia y Canadá.

ACERCA DE THERABODY

Therabody® es la principal empresa de tecnología de bienestar a nivel mundial y tiene la misión de ayudar a todo el mundo a sentirse mejor y moverse mejor. La empresa, fundada por el Dr. Jason Wersland en 2016, combina la ciencia, la innovación y el diseño para crear productos que optimicen el rendimiento y la recuperación de las personas. Reconocida como una de las empresas más innovadoras de 2026 por Fast Company y empresa con las mejores invenciones de 2025 por TIME, Therabody continúa estableciendo el estándar de innovación en bienestar. Su ecosistema incluye Theragun, JetBoots, PowerDot, TheraFace y TheraCup, así como contenido digital de bienestar y experiencias presenciales a través de Reset® by Therabody. Para obtener más información, visite Therabody.com o siga a @Therabody en las redes sociales.

*Resultados de un estudio cruzado aleatorizado con la Universidad del Sur de California y en el que participaron atletas universitarios D1 (n = 21) que realizaron 4 series de press militar hasta el fallo al 85 % en 1RM, con una sola aplicación de CryoTherm™ Palm entre series. Los resultados comparan el grupo de intervención con el grupo de control y pueden no reflejar los resultados en otros contextos de entrenamiento, niveles de atletas o poblaciones. Detalles completos del estudio en therabody.com/science.

**Resultados de un estudio cruzado aleatorizado en IMG Academy en colaboración con la Universidad de Florida en el que participaron jugadores de fútbol masculinos de élite (n = 22; de 17 a 19 años) que realizaron 2 series de 6 sprints repetidos, con una sola aplicación de CryoTherm™ Palm de 2,5 minutos entre series. Los resultados comparan el grupo de intervención con el grupo de control y pueden no reflejar los resultados en otros contextos de entrenamiento, niveles de atletas, grupos etarios o poblaciones. Detalles completos del estudio en therabody.com/science.

FUENTE Therabody