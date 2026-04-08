Timekettle estreia no GITEX Asia 2026 com os premiados fones W4 AI Interpreter

SINGAPURA, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A empresa global de comunicação em IA Timekettle fará sua estreia no GITEX Asia 2026, realizado no Marina Bay Sands de 9 a 10 de abril, apresentando sua mais recente inovação — os fones W4 AI Interpreter, recentemente reconhecidos com o iF Design Award pela excelência em design de produto.

Os fones Timekettle W4 AI Interpreter foram apresentados com o SOTA Translation Engine Selector e a tecnologia de condução óssea por IA, destacando seus recursos avançados de tradução e a excelência em design.

Após forte visibilidade em eventos globais de tecnologia como CES e IFA, a participação da Timekettle no GITEX Asia marca um passo estratégico em direção a uma das regiões de inovação mais dinâmicas e multilíngues do mundo. A empresa busca demonstrar como a tradução com IA pode oferecer melhor suporte à comunicação no mundo real em cenários de negócios, tecnologia e intercâmbio cultural.

Criado para a comunicação no mundo real

Os fones W4 AI Interpreter foram projetados para enfrentar dois desafios de longa data em dispositivos de tradução: captura clara da voz em ambientes ruidosos e precisão de tradução sensível ao contexto.

Impulsionados pelo Babel OS 2.0, os W4 integram duas tecnologias fundamentais em um sistema unificado:

Captação de voz por condução óssea com IA — capturando a fala diretamente das vibrações vocais para reduzir a interferência de ruídos ambientais

Seletor de motores SOTA — selecionando dinamicamente o motor de tradução mais adequado com base no par de idiomas e no contexto

Juntas, essas tecnologias formam um sistema de circuito fechado de entrada limpa, processamento adaptativo e saída confiável, permitindo um desempenho mais estável em ambientes como exposições, reuniões e conversas de negócios internacionais.

Projetado para cenários de negócios globais

Ao contrário dos fones de tradução tradicionais que dependem apenas de microfones de condução aérea, os W4 foram otimizados para ambientes de alto ruído e alta densidade, como feiras e conferências — tornando-os especialmente relevantes para eventos como o GITEX.

O sistema foi projetado para oferecer:

Maior consistência no reconhecimento de fala em ambientes dinâmicos

Tradução mais natural e sensível ao contexto

Comunicação sem uso das mãos para interação em tempo real

Desde apresentações de startups e discussões técnicas até o networking informal, os W4 oferecem suporte a uma comunicação multilíngue mais fluida em diversos cenários.

Reconhecimento pelo iF Design Award

O W4 também foi agraciado com o iF Design Award, um dos prêmios de design mais prestigiados do mundo, reconhecendo sua inovação tanto em design industrial quanto em experiência do usuário.

Esse reconhecimento destaca a abordagem da Timekettle de combinar tecnologia avançada de IA com design focado no ser humano, garantindo que os dispositivos de tradução sejam não apenas funcionais, mas também intuitivos e confortáveis para uso no mundo real.

Comentário executivo

"A Ásia representa uma das regiões mais diversas linguisticamente e inspiradas pela inovação no mundo", disse um porta-voz da Timekettle.

"Ao levar o W4 para o GITEX Asia, esperamos demonstrar como a tradução por IA pode ir além da funcionalidade básica e se tornar uma infraestrutura de comunicação confiável para a colaboração global."

Expansão no ecossistema de inovação da Ásia

A estreia da Timekettle no GITEX Asia reforça seu compromisso em expandir para mercados internacionais, especialmente em regiões onde a comunicação entre diferentes idiomas é essencial para o crescimento dos negócios.

Ao focar em usabilidade no mundo real em vez de desempenho apenas em laboratório, a empresa continua a evoluir seus produtos em direção a experiências de comunicação mais confiáveis, naturais e escaláveis.

Sobre a Timekettle

A Timekettle é uma empresa global de tecnologia de comunicação por IA dedicada a quebrar barreiras linguísticas por meio de soluções inovadoras de hardware e software. Sua linha de produtos inclui fones de ouvido com interpretação por IA e dispositivos de tradução projetados para viagens, negócios e comunicação cotidiana. Site: www.timekettle.co

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FONTE Timekettle