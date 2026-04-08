Timekettle hace su debut en GITEX Asia 2026 con sus galardonados audífonos intérpretes con IA W4

SINGAPUR, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Timekettle, empresa internacional de comunicaciones con IA se presentará en GITEX Asia 2026, que se celebrará en el Marina Bay Sands del 9 al 10 de abril, para mostrar su última innovación: los audífonos intérpretes con IA W4, reconocidos recientemente con el iF Design Award por la excelencia en el diseño del producto.

Audífonos intérpretes con IA W4 de Timekettle con selector de motor de traducción SOTA y tecnología de conducción ósea con IA, que resaltan sus avanzadas capacidades de traducción y la excelencia en el diseño

Luego de la gran visibilidad alcanzada en eventos internacionales de tecnología, como la CES y el IFA, la participación de Timekettle en GITEX Asia representa un paso estratégico para adentrarse en una de las regiones con las innovaciones más dinámicas y multilingües del mundo. La empresa se propone demostrar como la traducción impulsada con IA favorece de una mejor manera las comunicaciones reales en contextos comerciales, tecnológicos y de intercambio cultural.

Creado para las comunicaciones del mundo real

Los audífonos intérpretes con IA W4 están diseñados para solucionar dos problemas persistentes en los dispositivos de traducción: la captura nítida de voz en entornos ruidosos y la precisión de la traducción según el contexto.

Los W4 cuentan con Babel OS 2.0 e integran dos tecnologías en un único sistema:

Captura de voz por conducción ósea con IA: registro del habla directamente a partir de las vibraciones vocales en función de reducir la interferencia producida por el ruido ambiental

Selector de motor SOTA (de última generación): selección dinámica del motor de traducción más adecuado según el par lingüístico y el contexto

En combinación, estas tecnologías forman un sistema de circuito cerrado de registro limpio de datos, procesamiento adaptativo y producción fiable de datos, que permite un rendimiento mucho más estable en entornos tales como exposiciones, reuniones y conversaciones de negocio transfronterizas.

Diseñados para contextos comerciales a nivel internacional

A diferencia de los audífonos tradicionales que dependen exclusivamente de micrófonos de conducción aérea, los W4 están optimizados para entornos de mucho ruido y alta densidad como ferias comerciales y conferencias, lo que los convierte en dispositivos especialmente relevantes para eventos como el GITEX.

El sistema está diseñado para ofrecer:

Reconocimiento constante del habla en entornos dinámicos

Traducción más natural y ajustada al contexto

Comunicación en modo manos libres para una interacción en tiempo real

Desde presentaciones de ideas comerciales y debate técnicos hasta encuentros informales, los W4 permiten una comunicación multilingüe más fluida en diversos contextos.

Reconocimiento por iF Design Award

Los W4 también han sido galardonados con el iF Design Award, uno de los premios de diseño más prestigiosos del mundo, y que recibieron en reconocimiento a su innovación tanto a nivel de diseño como de experiencia del usuario.

Este premio resalta el enfoque de Timekettle de combinar tecnología de IA avanzada con un diseño centrado en las personas, y con ello garantizar que los dispositivos de traducción no solo sean funcionales sino también intuitivos y cómodos para el uso en el mundo real.

Comentarios de los ejecutivos

"Asia representa una de las regiones del mundo con mayor diversidad lingüística e innovación"

, expresó un portavoz de Timekettle.Al presentar los W4 en GITEX Asia, esperamos demostrar cómo la traducción con IA puede ir más allá de la funcionalidad básica y convertirse en una infraestructura de comunicación fiable para la colaboración a nivel mundial".

Expansión en el ecosistema de innovación de Asia

La presentación de Timekettle en GITEX Asia resalta su compromiso con la expansión hacia mercados internacionales, en especial en regiones donde la comunicación interlingüística es vital para el desarrollo comercial.

Al centrarse en la facilidad de uso en el mundo real en lugar del rendimiento a nivel de laboratorio, la empresa continúa transformando sus productos para que proporcionen experiencias de comunicación mucho más confiables, naturales y con capacidad de ampliación.

Acerca de Timekettle

Timekettle es una empresa internacional de tecnología de las comunicaciones dedicada a superar las barreras lingüísticas mediante soluciones innovadoras de hardware y software. Su gama de productos incluye audífonos intérpretes con IA y dispositivos de traducción diseñados para viajes, negocios y la comunicación diaria. Sitio web: www.timekettle.co

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FUENTE Timekettle