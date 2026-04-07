Timekettle debuta en GITEX Asia 2026 con los galardonados W4 AI Interpreter Earbuds

SINGAPUR, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La empresa global de comunicaciones con inteligencia artificial Timekettle hará su debut en GITEX Asia 2026, que se celebrará en Marina Bay Sands del 9 al 10 de abril, presentando su última innovación: W4 AI Interpreter Earbuds, recientemente galardonados con el premio iF Design Award a la excelencia en el diseño del producto.

Timekettle W4 AI Interpreter Earbuds showcased with the SOTA Translation Engine Selector and AI Bone-Conduction technology, highlighting its advanced translation capabilities and design excellence

Tras una destacada presencia en eventos tecnológicos globales como CES e IFA, la participación de Timekettle en GITEX Asia representa un paso estratégico hacia una de las regiones de innovación más dinámicas y multilingües del mundo. La empresa busca demostrar cómo la traducción con IA puede mejorar la comunicación en el mundo real en escenarios de negocios, tecnología e intercambio cultural.

Diseñados para la comunicación en el mundo real

Los auriculares W4 AI Interpreter Earbuds están diseñados para abordar dos desafíos tradicionales en los dispositivos de traducción: la captura de voz nítida en entornos ruidosos y la precisión de la traducción contextual.

Con tecnología Babel OS 2.0, W4 integra dos tecnologías clave en un sistema unificado:

AI Bone-Conduction Voice Pickup — Capturar el habla directamente a partir de las vibraciones vocales para reducir la interferencia del ruido ambiental.

— Capturar el habla directamente a partir de las vibraciones vocales para reducir la interferencia del ruido ambiental. SOTA Engine Selector — Seleccionar dinámicamente el motor de traducción más adecuado en función del par de idiomas y el contexto.

En conjunto, estas tecnologías conforman un sistema de circuito cerrado con entrada de datos nítida, procesamiento adaptativo y salida fiable, lo que permite un rendimiento más estable en entornos como exposiciones, reuniones y conversaciones comerciales internacionales.

Diseñado para escenarios de negocios globales

A diferencia de los auriculares de traducción tradicionales que dependen exclusivamente de micrófonos de conducción aérea, el W4 está optimizado para entornos con alto nivel de ruido y gran densidad de personas, como ferias comerciales y conferencias, lo que lo hace especialmente relevante para eventos como GITEX.

El sistema está diseñado para ofrecer:

Reconocimiento de voz más consistente en entornos dinámicos

Traducción más natural y contextualizada

Comunicación manos libres para interacción en tiempo real

Desde presentaciones de empresas emergentes y debates técnicos hasta networking informal, W4 facilita una comunicación multilingüe más fluida en diversos escenarios.

Reconocimiento por iF Design Award

W4 también ha sido galardonado con el iF Design Award, uno de los premios de diseño más prestigiosos del mundo, que reconoce su innovación tanto en diseño industrial como en experiencia de usuario.

Este reconocimiento destaca el enfoque de Timekettle de combinar tecnología avanzada de IA con un diseño centrado en el usuario, garantizando que los dispositivos de traducción no solo sean funcionales, sino también intuitivos y cómodos para su uso en el mundo real.

Comentario del ejecutivo

"Asia representa una de las regiones con mayor diversidad lingüística e impulso a la innovación del mundo", declaró un portavoz de Timekettle.

"Al presentar W4 en GITEX Asia, esperamos demostrar cómo la traducción con IA puede ir más allá de la funcionalidad básica y convertirse en una infraestructura de comunicación fiable para la colaboración global".

Expansión en el ecosistema de innovación de Asia

El debut de Timekettle en GITEX Asia subraya su compromiso con la expansión en los mercados internacionales, especialmente en regiones donde la comunicación multilingüe es esencial para el crecimiento empresarial.

Al centrarse en la usabilidad en el mundo real en lugar de en el rendimiento exclusivo de laboratorio, la empresa continúa evolucionando sus productos hacia experiencias de comunicación más fiables, naturales y escalables.

Acerca de Timekettle

Timekettle es una empresa global de tecnología de comunicación con IA dedicada a derribar las barreras lingüísticas mediante soluciones innovadoras de hardware y software. Su gama de productos incluye auriculares intérpretes de IA y dispositivos de traducción diseñados para viajes, negocios y comunicación cotidiana. Sitio web: www.timekettle.co