Timekettle fait ses débuts au salon GITEX Asia 2026 avec les écouteurs primés W4 AI Interpreter

SINGAPOUR, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- La société internationale spécialisée dans les technologies d'IA appliquées à la communication, Timekettle, fera ses débuts au salon GITEX Asia 2026, qui se tiendra au Marina Bay Sands les 9 et 10 avril, où elle présentera sa dernière innovation : les écouteurs W4 AI Interpreter, récemment récompensés par l'iF Design Award pour l'excellence de leur conception.

Timekettle W4 AI Interpreter Earbuds showcased with the SOTA Translation Engine Selector and AI Bone-Conduction technology, highlighting its advanced translation capabilities and design excellence

Après une forte visibilité lors d'événements technologiques mondiaux tels que le CES et l'IFA, la participation de Timekettle au GITEX Asia marque une étape stratégique dans l'une des régions d'innovation les plus dynamiques et multilingues au monde. L'entreprise vise à démontrer comment la traduction fondée sur l'IA peut mieux contribuer à la communication dans le monde réel dans des scénarios d'affaires, de technologie et d'échange culturel.

Conçus pour la communication dans le monde réel

Les écouteurs W4 AI Interpreter sont conçus pour relever deux défis de longue date dans le domaine des dispositifs de traduction : la saisie vocale claire dans des environnements bruyants et la précision de la traduction consciente du contexte.

Optimisés par Babel OS 2.0, les W4 intègrent deux technologies clés dans un système unifié :

l'AI Bone-Conduction Voice Pickup , qui capte la parole directement à partir des vibrations vocales pour réduire les interférences de bruit ambiant





, qui capte la parole directement à partir des vibrations vocales pour réduire les interférences de bruit ambiant le SOTA Engine Selector, qui permet une sélection dynamique du moteur de traduction le plus approprié en fonction de la paire de langues et du contexte.

Ensemble, ces technologies forment un système en boucle fermée de signal d'entrée propre, de traitement adaptatif et de signal de sortie fiable, ce qui permet une performance plus stable dans des environnements comme les expositions, les réunions et les conversations d'affaires internationales.

Conçu pour les scénarios d'affaires mondiaux

Contrairement aux écouteurs de traduction traditionnels qui reposent uniquement sur des microphones à conduction d'air, les W4 sont optimisés pour les environnements très bruyants et très denses comme les salons professionnels et les conférences, ce qui en fait un outil particulièrement bien adapté aux événements comme le GITEX.

Le système est conçu pour fournir :

une reconnaissance vocale plus uniforme dans les environnements dynamiques





des traductions plus naturelles et adaptées au contexte





une communication mains libres pour une interaction en temps réel

Qu'il s'agisse de présentations de startups, de discussions techniques ou de réseautage informel, les W4 favorisent une communication multilingue plus fluide dans divers contextes.

Reconnaissance par l'iF Design Award

Les W4 ont également reçu l'iF Design Award, l'un des prix de design les plus prestigieux au monde, récompensant son innovation en matière de design industriel et d'expérience utilisateur.

Cette reconnaissance souligne l'approche de Timekettle, qui allie une technologie d'IA avancée à une conception centrée sur l'humain, garantissant que les dispositifs de traduction sont non seulement fonctionnels, mais aussi intuitifs et confortables pour une utilisation dans le monde réel.

Commentaires de la direction

« L'Asie est l'une des régions du monde les plus diversifiées sur le plan linguistique et les plus axées sur l'innovation », a déclaré un porte-parole de Timekettle. « En présentant les W4 au GITEX Asia, nous espérons montrer comment la traduction IA peut aller au-delà des fonctionnalités de base et devenir une infrastructure de communication fiable pour la collaboration mondiale. »

Se développer dans l'écosystème de l'innovation en Asie

La première participation de Timekettle au GITEX Asia témoigne de sa volonté de se développer sur les marchés internationaux, en particulier dans les régions où la communication multilingue est essentielle à la croissance des entreprises.

En se concentrant sur la facilité d'utilisation dans le monde réel plutôt que sur les performances en laboratoire, l'entreprise continue à faire évoluer ses produits vers des expériences de communication plus fiables, naturelles et évolutives.

À propos de Timekettle

Timekettle est une entreprise mondiale de technologie de communication basée sur l'IA qui s'emploie à briser les barrières linguistiques grâce à des solutions matérielles et logicielles innovantes. Sa gamme de produits comprend des écouteurs d'interprétation et des dispositifs de traduction IA conçus pour les voyages, les affaires et la communication quotidienne. Site web : www.timekettle.co

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