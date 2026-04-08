Timekettle、受賞歴を誇るW4 AI通訳イヤホンを携え、GITEX Asia 2026に初出展

シンガポール、2026年4月8日 /PRNewswire/ ーグローバルAIコミュニケーション企業 Timekettleは、4月9日から10日までマリーナ・ベイ・サンズで開催されるGITEX Asia 2026に初出展し、最新のイノベーションである「W4 AI通訳イヤホン」を披露します。同社は優れたプロダクトデザインが評価され、iF Design Awardを受賞しています。

CESやIFAといった世界的なテクノロジーイベントでの高い注目を経て、今回のGITEX Asia への参加を通じて、世界でも特にダイナミックで多言語が交錯するイノベーション地域への戦略的な一歩となります。同社は、AIを活用した翻訳が、ビジネス、テクノロジー、文化交流といった実社会のさまざまな場面において、コミュニケーションをより効果的にサポートできるかを実証することを目指しています。

Timekettle W4 AI Interpreter Earbuds showcased with the SOTA Translation Engine Selector and AI Bone-Conduction technology, highlighting its advanced translation capabilities and design excellence

実社会のコミュニケーションに対応した設計

W4 AI通訳イヤホンは、翻訳デバイスにおける長年の2つの課題を解決するために設計されています：騒がしい環境下でもクリアな音声を捉えること、そして文脈を踏まえた高精度な翻訳を備えていることです。

Babel OS 2.0を搭載したW4は、2つの中核技術を統合したシステムとして構築されています：

AI骨伝導ボイスピックアップ ：声帯の振動から直接音声を取得することで、周囲のノイズ干渉を低減する技術。

：声帯の振動から直接音声を取得することで、周囲のノイズ干渉を低減する技術。 SOTA翻訳エンジンセレクター：言語ペアや文脈に応じて最適な翻訳エンジンを動的に選択する機能。

これらの技術を組み合わせることにより、クリーンな音声入力、適応性のある処理、信頼性の高い出力から成るクローズドループ型システムが構築され、展示会や会議、国境を越えたビジネス会話などの環境において、より安定したパフォーマンスを実現します。

グローバルなビジネスシーンを想定した設計

従来の空気伝導マイクのみに依存する翻訳イヤホンとは異なり、W4は展示会や会議のような高ノイズ・高密度環境に最適化されており、特にGITEXのようなイベントにおいて高い有用性を発揮します。

本システムは、以下を実現するように設計されています：

変化の激しい環境においても、より安定した音声認識を実現

より自然で、文脈を踏まえた翻訳出力を実現

リアルタイムのやり取りを可能にするハンズフリーのコミュニケーションを実現

スタートアップのピッチや技術的な議論から、インフォーマルなネットワーキングに至るまで、W4は多様なシーンにおいて、よりスムーズな多言語コミュニケーションをサポートします。

iF Design Awardを受賞

W4はまた、世界的に権威あるデザイン賞の一つであるiF Design Awardを受賞しており、インダストリアルデザインとユーザーエクスペリエンスの両面における革新性が高く評価されています。

今回の受賞は、Timekettleが先進的なAI技術と人間中心のデザインを融合させるアプローチを体現していることを示しており、翻訳デバイスが単に機能的であるだけでなく、実社会で直感的で快適に使用できるものであることを重視している点が高く評価されたものです。

エグゼクティブ・コメント

「アジアは、世界でも有数の言語的多様性とイノベーションの活力を併せ持つ地域の一つです」と、Timekettleの広報担当者は述べています。

「W4をGITEX Asiaに出展することで、AI翻訳が単なる基本機能を超え、グローバルな協働を支える信頼性の高いコミュニケーション・インフラへと進化し得ることを実証したいと考えています」

アジアのイノベーション・エコシステムへの展開

TimekettleのGITEX Asia への初出展は、国際市場、特にビジネス成長において多言語コミュニケーションが不可欠な地域での事業拡大に対する同社の強いコミットメントを示しています。

同社は、研究室内での性能だけでなく実社会での使いやすさに重点を置くことで、より信頼性が高く、自然で、スケーラブルなコミュニケーション体験の実現に向け会製品の進化を継続しています。

Timekettleについて

Timekettleは、革新的なハードウェアおよびソフトウェアのソリューションを通じて、言語の壁を破ることに取り組む、グローバルなAIコミュニケーション・テクノロジー企業です。同社の製品ラインナップには、旅行、ビジネス、日常のコミュニケーション向けに設計されたAI通訳イヤホンや翻訳デバイスなどがあります。ウェブサイト：www.timekettle.co

SOURCE Timekettle