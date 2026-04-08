타임케틀, GITEX 아시아 2026에 어워드 수상작 W4 AI 인터프리터 이어버드 선보이며 첫 참가

싱가포르, 2026년 4월 8일 /PRNewswire/ -- 글로벌 AI 커뮤니케이션 기업 타임케틀(Timekettle)이 4월 9일부터 10일까지 마리나 베이 샌즈에서 열리는 GITEX 아시아 2026(GITEX Asia 2026)에 처음 참가해, 최근 iF 디자인 어워드(iF Design Award) 제품 디자인 부문을 수상한 최신 혁신 제품 W4 AI 인터프리터 이어버드(W4 AI Interpreter Earbuds)를 선보인다.

CES, IFA 등 글로벌 기술 행사에서의 강력한 존재감을 이어, 타임케틀의 GITEX 아시아 참가는 세계에서 가장 역동적이고 다국어를 사용하는 혁신 지역 중 하나로의 전략적 진출을 의미한다. 회사는 AI 기반 번역이 비즈니스, 기술, 문화 교류 시나리오 전반에 걸쳐 실제 커뮤니케이션을 어떻게 더 잘 지원할 수 있는지를 시연하는 것을 목표로 한다.

Timekettle W4 AI Interpreter Earbuds showcased with the SOTA Translation Engine Selector and AI Bone-Conduction technology, highlighting its advanced translation capabilities and design excellence

실제 커뮤니케이션을 위해 설계

W4 AI 인터프리터 이어버드는 번역 기기의 오랜 두 가지 과제인 소음 환경에서의 명확한 음성 캡처와 맥락 인식 번역 정확도를 해결하기 위해 설계됐다.

바벨 OS 2.0(Babel OS 2.0)으로 구동되는 W4는 두 가지 핵심 기술을 통합 시스템으로 결합한다.

AI 골전도 음성 픽업(AI Bone-Conduction Voice Pickup) — 음성 진동에서 직접 음성을 캡처해 환경 소음 간섭을 줄임

— 음성 진동에서 직접 음성을 캡처해 환경 소음 간섭을 줄임 SOTA 엔진 셀렉터(SOTA Engine Selector) — 언어 쌍과 맥락에 따라 가장 적합한 번역 엔진을 동적으로 선택

이 두 기술은 함께 깨끗한 입력, 적응형 처리, 신뢰할 수 있는 출력의 폐쇄 루프 시스템을 형성해 전시회, 회의, 국경 간 비즈니스 대화와 같은 환경에서 더 안정적인 성능을 구현한다.

글로벌 비즈니스 시나리오를 위한 설계

공기 전도 마이크에만 의존하는 기존 번역 이어버드와 달리, W4는 무역 박람회와 컨퍼런스 같은 소음이 많고 밀도가 높은 환경에 최적화되어 GITEX와 같은 행사에 특히 적합하다.

이 시스템은 다음을 제공하도록 설계됐다.

역동적인 환경에서 더 일관된 음성 인식

더 자연스럽고 맥락 인식이 가능한 번역 출력

실시간 상호작용을 위한 핸즈프리 커뮤니케이션

스타트업 피칭과 기술 토론부터 비공식 네트워킹까지, W4는 다양한 시나리오 전반에 걸쳐 더 원활한 다국어 커뮤니케이션을 지원한다.

iF 디자인 어워드 수상

W4는 또한 세계에서 가장 권위 있는 디자인 어워드 중 하나인 iF 디자인 어워드를 수상하며 산업 디자인과 사용자 경험 모두에서의 혁신을 인정받았다.

이러한 인정은 타임케틀이 첨단 AI 기술과 인간 중심 디자인을 결합해 번역 기기가 기능적일 뿐만 아니라 실제 사용에서도 직관적이고 편안하도록 하는 접근 방식을 부각한다.

경영진 발언

타임케틀 관계자는 "아시아는 세계에서 언어적으로 가장 다양하고 혁신이 주도하는 지역 중 하나"라고 말했다.

이어 "W4를 GITEX 아시아에 선보임으로써 AI 번역이 기본적인 기능을 넘어 글로벌 협업을 위한 신뢰할 수 있는 커뮤니케이션 인프라가 될 수 있음을 시연하고자 한다"고 덧붙였다.

아시아 혁신 생태계에서의 확장

GITEX 아시아에서의 타임케틀 첫 참가는 특히 언어 간 커뮤니케이션이 비즈니스 성장에 필수적인 지역에서 국제 시장 확장에 대한 회사의 헌신을 강조한다.

실험실 성능만이 아닌 실제 사용성에 초점을 맞춤으로써, 회사는 더 신뢰할 수 있고 자연스러우며 확장 가능한 커뮤니케이션 경험을 향해 제품을 계속 발전시키고 있다.

타임케틀 소개

타임케틀은 혁신적인 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 통해 언어 장벽을 허무는 데 전념하는 글로벌 AI 커뮤니케이션 기술 기업이다. 제품 라인업에는 여행, 비즈니스, 일상 커뮤니케이션을 위해 설계된 AI 통역 이어버드와 번역 기기가 포함된다. 웹사이트: www.timekettle.co

SOURCE Timekettle