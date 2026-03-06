Tongyu apresenta soluções integradas ar-terra-espaço para todos os cenários no MWC 2026, moldando um futuro inteligente e sustentável

Notícias fornecidas por

Tongyu Communication

06 mar, 2026, 10:35 GMT

BARCELONA, Espanha, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Tongyu Communication, líder global em soluções de antenas e RF, apresentou de forma abrangente suas inovações em tecnologia de comunicação multidimensional, cobrindo os domínios terrestre, aéreo e espacial, durante o Mobile World Congress 2026 (MWC Barcelona), sob o tema "Conectividade inteligente, moldando um futuro sustentável."

A empresa destacou os principais produtos e tecnologias em cinco áreas centrais:

Continue Reading
Tongyu apresenta soluções integradas ar-terra-espaço para todos os cenários no MWC 2026, moldando um futuro inteligente e sustentável (PRNewsfoto/Tongyu Communication)
Tongyu apresenta soluções integradas ar-terra-espaço para todos os cenários no MWC 2026, moldando um futuro inteligente e sustentável (PRNewsfoto/Tongyu Communication)

Soluções integradas de capacidade ultra-alta para 5G-A/6G, como a AFU 256TR de 6-7 GHz, antenas FDD/TDD híbridas, antenas de lente Luneburg de 20 portas (2+3 feixes) e antenas 5G+4G ativas + passivas.

Soluções inteligentes ecológicas para a evolução sustentável das redes, incluindo unidades inteligentes de multi-sensoriamento e a mais recente Plataforma Taurus Gen4.

Produtos de cobertura personalizados para ambientes complexos, como túneis, estádios e ao longo das linhas ferroviárias.

Produtos de redes não terrestres (NTN) que expandem as dimensões da conectividade, cobrindo terminais terrestres de satélite em banda Ka/Ku, terminais de IoT via satélite e antenas de cobertura terra–ar.

Produtos ar-terra-espaço integrados para redes globais contínuas, como antenas refletoras de carga útil de satélite de banda QV, antenas de carga útil de satélite de banda Ka e antenas de micro-ondas de banda ultralarga (banda tripla).

"Estamos abordando sistematicamente os principais requisitos da evolução da rede global: desempenho supremo, sustentabilidade ecológica e conectividade inteligente", disse a Sra. Winnie Wu, vice-presidente da Tongyu Communication. "Nosso objetivo é fornecer soluções com vantagens excepcionais em termos de custo total de propriedade — evoluindo de redes terrestres inteligentes para uma arquitetura integrada ar-espaço — e colaborar com parceiros na construção de um ecossistema de rede multidimensional preparado para o futuro."

Bem-vindo(a) para assistir ao vídeo de interpretação no local publicado por Ms. Winnie Wu no LinkedIn para mais insights interessantes: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7434557236724563968

Inspirados por inovação constante e uma compreensão profunda dos desafios dos clientes, os produtos e soluções visionários apresentados pela Tongyu Communication estão capacitando operadoras e clientes do setor a construir redes de última geração mais eficientes, inteligentes e sustentáveis — expandindo coletivamente as fronteiras da conectividade.

Sobre a Tongyu Communication

A Tongyu Communication é líder mundial no fornecimento de soluções integradas de antenas de comunicação móvel, dispositivos de RF e produtos de comunicação via satélite. A empresa tem se dedicado há muito tempo à P&D, produção, vendas e serviço dessas tecnologias. Até o momento, a Tongyu possui mais de 1.100 patentes, com seus produtos implantados em mais de 100 países e regiões e mais de 10 milhões de antenas em operação em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925571/Picture1.jpg

FONTE Tongyu Communication

Da mesma fonte

MWC Shanghai 2025: Tongyu Communications apresenta inovações em tecnologia sem fio e conectividade via satélite

MWC Shanghai 2025: Tongyu Communications apresenta inovações em tecnologia sem fio e conectividade via satélite

Durante a MWC Shanghai 2025, a Tongyu Communication Inc. (002792.SZ) estreou o MacroWiFi, solução de cobertura Wi-Fi para grandes áreas, além de...
More Releases From This Source

Explorar

Carriers and Services

Carriers and Services

Wireless Communications

Wireless Communications

Wireless Communications

Wireless Communications

Networks

Networks

News Releases in Similar Topics