BARCELONA, Espanha, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Tongyu Communication, líder global em soluções de antenas e RF, apresentou de forma abrangente suas inovações em tecnologia de comunicação multidimensional, cobrindo os domínios terrestre, aéreo e espacial, durante o Mobile World Congress 2026 (MWC Barcelona), sob o tema "Conectividade inteligente, moldando um futuro sustentável."

A empresa destacou os principais produtos e tecnologias em cinco áreas centrais:

Tongyu apresenta soluções integradas ar-terra-espaço para todos os cenários no MWC 2026, moldando um futuro inteligente e sustentável (PRNewsfoto/Tongyu Communication)

Soluções integradas de capacidade ultra-alta para 5G-A/6G, como a AFU 256TR de 6-7 GHz, antenas FDD/TDD híbridas, antenas de lente Luneburg de 20 portas (2+3 feixes) e antenas 5G+4G ativas + passivas.

Soluções inteligentes ecológicas para a evolução sustentável das redes, incluindo unidades inteligentes de multi-sensoriamento e a mais recente Plataforma Taurus Gen4.

Produtos de cobertura personalizados para ambientes complexos, como túneis, estádios e ao longo das linhas ferroviárias.

Produtos de redes não terrestres (NTN) que expandem as dimensões da conectividade, cobrindo terminais terrestres de satélite em banda Ka/Ku, terminais de IoT via satélite e antenas de cobertura terra–ar.

Produtos ar-terra-espaço integrados para redes globais contínuas, como antenas refletoras de carga útil de satélite de banda QV, antenas de carga útil de satélite de banda Ka e antenas de micro-ondas de banda ultralarga (banda tripla).

"Estamos abordando sistematicamente os principais requisitos da evolução da rede global: desempenho supremo, sustentabilidade ecológica e conectividade inteligente", disse a Sra. Winnie Wu, vice-presidente da Tongyu Communication. "Nosso objetivo é fornecer soluções com vantagens excepcionais em termos de custo total de propriedade — evoluindo de redes terrestres inteligentes para uma arquitetura integrada ar-espaço — e colaborar com parceiros na construção de um ecossistema de rede multidimensional preparado para o futuro."

Bem-vindo(a) para assistir ao vídeo de interpretação no local publicado por Ms. Winnie Wu no LinkedIn para mais insights interessantes: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7434557236724563968

Inspirados por inovação constante e uma compreensão profunda dos desafios dos clientes, os produtos e soluções visionários apresentados pela Tongyu Communication estão capacitando operadoras e clientes do setor a construir redes de última geração mais eficientes, inteligentes e sustentáveis — expandindo coletivamente as fronteiras da conectividade.

Sobre a Tongyu Communication

A Tongyu Communication é líder mundial no fornecimento de soluções integradas de antenas de comunicação móvel, dispositivos de RF e produtos de comunicação via satélite. A empresa tem se dedicado há muito tempo à P&D, produção, vendas e serviço dessas tecnologias. Até o momento, a Tongyu possui mais de 1.100 patentes, com seus produtos implantados em mais de 100 países e regiões e mais de 10 milhões de antenas em operação em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925571/Picture1.jpg

FONTE Tongyu Communication