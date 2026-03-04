Tongyu presenta soluciones integradas aire-tierra-espacio de escenario completo en el MWC 2026

Tongyu Communication

Mar 04, 2026, 17:12 ET

Tongyu presenta soluciones integradas aire-tierra-espacio de escenario completo en el MWC 2026, dando forma a un futuro inteligente y ecológico

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Tongyu Communication, líder mundial en soluciones de antenas y RF, presentó exhaustivamente sus innovaciones en tecnología de comunicaciones multidimensionales que abarcan los dominios terrestres, aéreos y espaciales en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil 2026 (MWC Barcelona) bajo el tema "Conectividad inteligente, ecologizando el futuro".

La empresa destacó productos y tecnologías clave en cinco áreas focales:

Soluciones integradas de ultra alta capacidad para 5G–A/6G, como la AFU 256TR de 6–7 GHz, antenas híbridas FDD/TDD, antenas de lente Luneburg de 20 puertos (2+3 haces) y antenas activas + pasivas 5G+4G.

Soluciones inteligentes ecológicas para una evolución sostenible de la red, incluidas unidades multidetección inteligentes y la última plataforma Taurus Gen4.

Productos de cobertura personalizados para entornos complejos como túneles, estadios y líneas ferroviarias.

Productos de red no terrestre (NTN) que amplían las dimensiones de conectividad y cubren terminales terrestres de satélite de banda Ka/Ku, terminales IoT de satélite y antenas de cobertura de tierra a vía aérea.

Productos integrados aire-tierra-espacio para redes globales sin interrupciones, como antenas reflectoras de carga útil satelital de banda QV, antenas de carga útil satelital de banda Ka y antenas de microondas de banda ultra ancha (triple banda).

"Estamos abordando sistemáticamente los requisitos fundamentales de la evolución de la red global: máximo rendimiento, sostenibilidad ecológica y conectividad inteligente", afirmó Winnie Wu, vicepresidenta de Tongyu Communication. "Nuestro objetivo es ofrecer soluciones con ventajas excepcionales en el coste total de propiedad, pasando de redes terrestres inteligentes a una arquitectura aeroespacial integrada, y colaborar con nuestros socios en la construcción de un ecosistema de red multidimensional y preparado para el futuro".

Bienvenidos a ver el vídeo de interpretación in situ publicado por Winnie Wu en LinkedIn para obtener más información interesante: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7434557236724563968

Impulsados por una innovación incansable y un profundo conocimiento de los desafíos de los clientes, los productos y soluciones con visión de futuro presentados por Tongyu Communication están empoderando a los operadores y clientes de la industria para construir redes de próxima generación que sean más eficientes, inteligentes y sustentables, impulsando colectivamente las fronteras de la conectividad.

Acerca de Tongyu Communication

Tongyu Communication es un proveedor líder mundial de soluciones integradas de antenas de comunicaciones móviles, dispositivos de radiofrecuencia (RF) y productos de comunicación satelital. La empresa se dedica desde hace tiempo a la I+D, la producción, la venta y el servicio técnico de estas tecnologías. Hasta la fecha, Tongyu cuenta con más de 1.100 patentes, sus productos se han implementado en más de 100 países y regiones, y cuenta con más de 10 millones de antenas en funcionamiento en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925513/Picture1.jpg

