BARCELONA, Spanien, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Tongyu Communication, ein weltweit führender Anbieter von Antennen- und HF-Lösungen, präsentierte auf dem Mobile World Congress (MWC Barcelona) 2026 unter dem Motto „Intelligente Konnektivität, eine grüne Zukunft" umfassend seine multidimensionalen Innovationen im Bereich der Kommunikationstechnologie, die terrestrische, luftgestützte und weltraumgestützte Domänen abdecken.

Das Unternehmen stellte wichtige Produkte und Technologien in fünf Schwerpunktbereichen vor:

Tongyu präsentiert auf dem MWC 2026 integrierte Lösungen für alle Szenarien in Luft, zu Lande und im Weltraum und gestaltet damit eine intelligente und grüne Zukunft

Integrierte Lösungen mit extrem hoher Kapazität für 5G–A/6G, wie beispielsweise die 6–7-GHz-256TR-AFU, hybride FDD/TDD-Antennen, 20-Port-Luneburg-Linsenantennen (2+3 Strahlen) und aktive + passive 5G+4G-Antennen.

Umweltfreundliche intelligente Lösungen für eine nachhaltige Netzwerkentwicklung, darunter intelligente Multi-Sensing-Einheiten und die neueste Gen4-Taurus-Plattform.

Maßgeschneiderte Abdeckungsprodukte für komplexe Umgebungen wie Tunnel, Stadien und entlang von Eisenbahnstrecken.

Produkte für nicht-terrestrische Netzwerke (NTN), die die Konnektivitätsdimensionen erweitern, darunter Ka/Ku-Band-Satelliten-Bodenstationen, Satelliten-IoT-Terminals und Boden-Luft-Abdeckungsantennen.

Integrierte Luft-Boden-Raum-Produkte für nahtlose globale Netzwerke, wie QV-Band-Satelliten-Nutzlastreflektorantennen, Ka-Band-Satelliten-Nutzlastantennen und Ultrabreitband-Mikrowellenantennen (Triple-Band).

„Wir gehen systematisch auf die Kernanforderungen der globalen Netzwerkentwicklung ein: ultimative Leistung, grüne Nachhaltigkeit und intelligente Konnektivität", sagte Winnie Wu, Vizepräsidentin von Tongyu Communication. „Unser Ziel ist es, Lösungen mit herausragenden Vorteilen hinsichtlich der Gesamtbetriebskosten anzubieten – von intelligenten terrestrischen Netzwerken bis hin zu einer integrierten Luft-Raum-Architektur – und gemeinsam mit Partnern ein zukunftsfähiges, multidimensionales Netzwerk-Ökosystem aufzubauen."

Angetrieben von unermüdlicher Innovation und einem tiefen Verständnis für die Herausforderungen der Kunden ermöglichen die zukunftsweisenden Produkte und Lösungen von Tongyu Communication Betreibern und Industriekunden den Aufbau von Netzwerken der nächsten Generation, die effizienter, intelligenter und nachhaltiger sind und gemeinsam die Grenzen der Konnektivität erweitern.

Informationen zu Tongyu Communication

Tongyu Communication ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für Mobilfunkantennen, HF-Geräte und Satellitenkommunikationsprodukte. Das Unternehmen widmet sich seit langem der Forschung und Entwicklung, der Produktion, dem Vertrieb und dem Service dieser Technologien. Bis heute hält Tongyu über 1.100 Patente, seine Produkte sind in mehr als 100 Ländern und Regionen im Einsatz und weltweit sind über 10 Millionen Antennen in Betrieb.

