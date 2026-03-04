통유통신, MWC 2026에서 공중•지상•우주 통합 전 시나리오 솔루션 공개…스마트•친환경 미래 제시

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 안테나 및 RF 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업 통유통신(Tongyu Communication)이 2026 월드 모바일 콩그레스(MWC 바르셀로나)에서 '지능형 연결, 친환경 미래(Intelligent Connectivity, Greening the Future)'를 주제로 지상, 공중, 우주 영역을 아우르는 다차원 통신 기술 혁신을 종합적으로 선보였다.

회사는 다음 다섯 가지 핵심 분야에서 주요 제품과 기술을 집중 조명했다.

6~7GHz 256TR AFU, Hybrid FDD/TDD 안테나, 20포트 Luneburg Lens 안테나(2+3 빔), Active + Passive 5G+4G 안테나 등 5G-A/6G 초대용량 통합 솔루션.

지능형 멀티 센싱 유닛, 최신 Gen4 Taurus 플랫폼 등 지속 가능한 네트워크 진화를 도와주는 친환경 지능형 솔루션.

터널, 경기장, 철도 노선 등 복잡한 환경에 적합한 맞춤형 커버리지 제품.

Ka/Ku 대역 위성 지상 단말, 위성 IoT 단말, 지상-항공 커버리지 안테나 등 연결성의 범위를 확대해 주는 비지상 네트워크(Non-Terrestrial Network, NTN) 제품.

QV 대역 위성 페이로드 반사 안테나(QV-band Satellite Payload Reflector Antennas), Ka 대역 위성 페이로드 안테나(Ka-band Satellite Payload Antennas), 초광대역(트리플 밴드) 마이크로파 안테나(Ultra-Wideband Triple-Band Microwave Antennas) 등 전 세계 어디서나 원활한 네트워크 연결을 지원하는 공중•지상•우주 통합 제품

우 위니(Winnie Wu) 통유통신 부사장은 "당사는 글로벌 네트워크 진화의 핵심 요구 사항인 궁극적인 성능, 친환경 지속 가능성, 지능형 연결성을 체계적으로 충족시키고 있다"며 "당사의 목표는 총소유비용(TCO) 측면에서 뛰어난 경쟁력을 갖춘 솔루션을 제공하는 것이다. 이를 통해 스마트 지상 네트워크에서 공중•우주 통합 아키텍처로 발전해 나가며, 파트너들과 협력해 미래 지향적인 다차원 네트워크 생태계를 구축하고자 한다"라고 말했다.

우 위니 부사장이 링크드인에 게시한 현장 해설 영상(https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7434557236724563968)에서 더 흥미로운 내용을 확인할 수 있다.

통유통신은 지속적인 혁신과 고객 과제에 대한 깊은 이해를 바탕으로 이번 행사에서 선보인 미래 지향적인 제품과 솔루션을 통해 통신 사업자와 산업 고객들이 더 효율적이고 지능적이며 지속 가능한 차세대 네트워크를 구축하도록 지원하고 있으며, 이를 통해 연결성의 새로운 지평을 넓혀가고 있다.

통유통신 소개

통유통신은 모바일 통신 안테나, RF 장치, 위성 통신 제품 분야에서 세계적인 통합 솔루션 제공 기업이다. 오랜 기간 해당 기술의 R&D와 생산, 판매, 서비스를 지속적으로 추진해 왔다. 현재 통유통신은 특허 1100여 건을 보유하고 있으며, 제품은 100여 국가와 지역에서 쓰이고 있고 전 세계적으로 1000개가 넘는 안테나가 운용 중이다.

