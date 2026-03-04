BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Tongyu Communication, leader mondial des solutions d'antennes et de radiofréquences, a présenté ses innovations technologiques de communication multidimensionnelles couvrant les domaines terrestres, aériens et spatiaux au Congrès mondial de la téléphonie mobile 2026 (MWC Barcelona) sous le thème « Intelligent Connectivity, Greening the Future » (connectivité intelligente, verdissement de l'avenir).

L'entreprise a mis en avant des produits et des technologies clés dans cinq domaines :

Tongyu présente des solutions intégrées air-sol-espace à l'occasion du MWC 2026, pour façonner un avenir intelligent et vert.

Solutions intégrées à ultra-haute capacité pour 5G-A/6G, telles que l'AFU 256TR 6-7GHz, les antennes hybrides FDD/TDD, les antennes Luneburg Lens à 20 ports (2+3 faisceaux) et les antennes actives + passives 5G+4G.

Solutions vertes et intelligentes pour une évolution durable des réseaux, y compris des unités intelligentes à multi-détection et la dernière plateforme Gen4 Taurus.

Produits de couverture personnalisés pour les environnements complexes tels que les tunnels, les stades et le long des voies ferrées.

Produits de réseaux non terrestres (NTN) qui élargissent les dimensions de la connectivité, couvrant les terminaux terrestres de satellite en bande Ka/Ku, les terminaux IoT de satellite et les antennes de couverture du sol aux voies aériennes.

Produits intégrés air-sol-espace pour des réseaux mondiaux sans interruption, tels que les antennes à réflecteur de charge utile de satellite en bande QV, les antennes de charge utile de satellite en bande Ka et les antennes hyperfréquences à bande ultra-large (triple bande).

« Nous répondons systématiquement aux exigences fondamentales de l'évolution des réseaux mondiaux : performances ultimes, durabilité écologique et connectivité intelligente », a déclaré Mme Winnie Wu, vice-présidente de Tongyu Communication. « Notre objectif est de fournir des solutions offrant des avantages exceptionnels en termes de coût total de possession, en passant des réseaux terrestres intelligents à une architecture intégrée de l'espace aérien et de collaborer avec des partenaires pour construire un écosystème de réseau multidimensionnel prêt pour l'avenir. »

Nous vous invitons à regarder la vidéo d'interprétation sur place postée par Mme Winnie Wu sur LinkedIn pour en savoir plus : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7434557236724563968

Grâce à une innovation incessante et à une compréhension approfondie des problématiques des clients, les produits et solutions d'avenir présentés par Tongyu Communication permettent aux opérateurs et aux clients de l'industrie de construire des réseaux de nouvelle génération plus efficaces, plus intelligents et plus durables - repoussant collectivement les frontières de la connectivité.

À propos de Tongyu Communication

Tongyu Communication est un fournisseur mondial de solutions intégrées d'antennes de communication mobile, de dispositifs RF et de produits de communication par satellite. L'entreprise se consacre depuis longtemps à la recherche et au développement, à la production, à la vente et au service après-vente de ces technologies. À ce jour, Tongyu détient plus de 1 100 brevets, ses produits sont déployés dans plus de 100 pays et régions et plus de 10 millions d'antennes sont en service dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2925513/Picture1.jpg