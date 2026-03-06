BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Tongyu Communication, líder mundial en soluciones de antena y radiofrecuencia, presentó sus innovaciones tecnológicas integrales de comunicación multidimensional que abarcan los dominios terrestre, aéreo y espacial en el Congreso Mundial de Móviles 2026 (MWC Barcelona) con el tema "Intelligent Connectivity, Greening the Future" ("Conectividad inteligente, ecologizar el futuro").

La empresa destacó los productos y tecnologías clave en cinco áreas principales:

Tongyu presenta soluciones integradas de escenario aéreo-tierra en el MWC 2026 y define un futuro inteligente y ecológico (PRNewsfoto/Tongyu Communication)

Soluciones integradas de capacidad ultraalta para 5G-A/6G, como la AFU de 256TR de 6-7 GHz, antenas FDD/TDD híbridas, antenas de lentes de Luneburg de 20 puertos (2+3 haces) y antenas 5G+4G activas y pasivas.

Soluciones inteligentes ecológicas para la evolución sostenible de la red, incluidas las unidades multisensoriales inteligentes y la última plataforma Taurus Gen4.

Productos de cobertura personalizados para entornos complejos como túneles, estadios y líneas ferroviarias.

Productos de red no terrestre (NTN) que amplían las dimensiones de conectividad, que abarcan terminales terrestres satelitales de banda Ka/Ku, terminales satelitales de Internet de las cosas (IoT) y antenas de cobertura de tierra a vía aérea.

Productos integrados aire-tierra-espacio para redes sin interrupciones a nivel mundial, como antenas reflectoras de carga útil satelital de banda QV, antenas de carga útil satelital de banda Ka y antenas de microondas de banda ultraancha (triple banda).

"Estamos abordando sistemáticamente los requisitos básicos de evolución de la red mundial: rendimiento máximo, sostenibilidad ecológica y conectividad inteligente", afirmó Winnie Wu, vicepresidenta de Tongyu Communication. "Nuestro objetivo es brindar soluciones con ventajas sobresalientes de costo total de propiedad, pasando de redes terrestres inteligentes a una arquitectura de espacio aéreo integrada y colaborar con aliados en la construcción de un ecosistema de red multidimensional preparado para el futuro".

Invitamos a ver el video de interpretación en el sitio publicado por la Sra. Winnie Wu en LinkedIn para conocer más detalles emocionantes: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7434557236724563968

Impulsados por la innovación incesante y un profundo conocimiento de los desafíos de los clientes, los productos y soluciones con visión de futuro mostrados por Tongyu Communication están capacitando a los operadores y clientes de la industria para construir redes de próxima generación que sean más eficientes, inteligentes y sostenibles, lo que ampliará las fronteras de conectividad de manera conjunta.

Acerca de Tongyu Communication

Tongyu Communication es proveedor líder mundial de soluciones integradas de antenas de comunicación móvil, dispositivos de radiofrecuencia y productos de comunicación satelital. La empresa se ha dedicado durante mucho tiempo a la investigación y desarrollo, producción, ventas y servicio de estas tecnologías. Hasta la fecha, Tongyu tiene más de 1.100 patentes, con sus productos implementados en más de 100 países y regiones, y más de 10 millones de antenas en funcionamiento en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925572/Picture1.jpg

FUENTE Tongyu Communication