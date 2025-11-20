Touareg Group Technologies Co. lança com US$ 1 bilhão de capital para alimentar a TrustglobeX -- uma nova era para a bolsa global de criptomoedas

NOVA IORQUE, 20 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O poderoso grupo global de investimentos e fintech Touareg Group anunciou o lançamento oficial da Touareg Group Technologies Co., capitalizada com um fundo integralizado de US$ 1 bilhão. No centro desse marco está a TrustglobeX, a principal bolsa de criptomoedas do Grupo que busca redefinir o setor global de ativos digitais por meio de uma liquidez incomparável, infraestrutura de ponta e uma visão internacional ousada.

A TrustglobeX está abrindo a próxima era da troca digital, impulsionada pelo token TGLX como seu motor de ecossistema.

A TrustglobeX representa a pedra angular da expansão do Grupo Touareg na fronteira do financiamento digital. Projetada tanto para mercados institucionais quanto e varejo, a bolsa combina arquitetura de liquidez profunda com velocidades de transação ultrarrápidas e um ambiente de negociação multicadeia. Seu sistema de carteira híbrida oferece acessibilidade instantânea junto com segurança de primeira linha, enquanto sua análise avançada e mecanismo inteligente de execução de pedidos dão aos traders uma vantagem decisiva em mercados em rápida movimentação.

Chris Martin, Head of Financial and Strategic Investor Group do Touareg Group, descreveu a TrustglobeX como "o motor financeiro de uma nova economia digital", enfatizando que a plataforma é apoiada por força de capital tangível e compromisso de longo prazo, em vez de especulação.

"Este investimento de US$ 1 bilhão não é simbólico — representa nossa determinação absoluta de construir uma bolsa de criptomoedas séria e de classe mundial que possa estar entre os líderes globais nas próximas décadas", disse Martin. "O Grupo Touareg está entrando nesta arena com convicção, disciplina e uma visão para moldar o futuro das finanças digitais."

Com sua fundação de bilhões de dólares, a Touareg Group Technologies Co. está estabelecendo uma nova referência para a solidez financeira e a credibilidade no setor de criptomoedas. A empresa planeja expandir a TrustglobeX na Ásia, no Oriente Médio e na Europa por meio de hubs regionais que conectam liquidez, promovem a inovação e atendem milhões de usuários em todo o mundo. Os analistas já veem a TrustglobeX como um dos lançamentos globais mais esperados de 2025 — uma plataforma construída não apenas para os traders de hoje, mas para a próxima geração de pioneiros de ativos digitais.

Do seu poder financeiro à sua visão inabalável, a TrustglobeX incorpora a filosofia do Grupo Touareg de "Confiança Sem Fronteiras", sinalizando um passo ousado em direção a um mundo das finanças mais inteligente, rápido e conectado.

