Touareg Group Technologies Co. se lanza con un capital de mil millones de dólares para impulsar TrustglobeX: una nueva era para el intercambio mundial de criptomonedas

NUEVA YORK, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La potencia mundial de inversión y financias tecnológicas, Touareg Group, anunció el lanzamiento oficial de Touareg Group Technologies Co., capitalizada con un fondo desembolsado de mil millones de dólares. En el centro de este hito se encuentra TrustglobeX, la principal bolsa de criptomonedas del Grupo, que redefinirá la industria mundial de activos digitales con una liquidez sin igual, una infraestructura de vanguardia y una audaz visión internacional.

TrustglobeX forja la próxima era de bolsas digitales, impulsada por el token TGLX como el motor de su ecosistema.

TrustglobeX representa la piedra angular de la expansión de Touareg Group en la frontera de las finanzas digitales. Diseñada tanto para mercados institucionales como minoristas, la bolsa combina una arquitectura de liquidez profunda con velocidades de transacción ultrarrápidas y un entorno de operaciones multicadena. Su sistema de billetera híbrida ofrece accesibilidad al instante junto con seguridad de primer nivel, mientras que su análisis avanzado y su motor inteligente de ejecución de órdenes brindan a los operadores una ventaja decisiva en los mercados de rápido movimiento.

Chris Martin, director del Grupo Financiero y de Inversores Estratégicos de Touareg Group, describió a TrustglobeX como "el motor financiero de una nueva economía digital" y enfatizó que la plataforma está respaldada por una fortaleza de capital tangible y un compromiso a largo plazo en lugar de especulación.

"Esta inversión de mil millones de dólares no es simbólica, representa nuestra determinación absoluta de construir una bolsa de criptomonedas seria y de clase mundial que pueda estar entre las líderes del mundo en las próximas décadas", afirmó Martin. "Touareg Group está entrando en este ámbito con convicción, disciplina y una visión para dar forma al futuro de las finanzas digitales".

Con sus cimientos de mil millones de dólares, Touareg Group Technologies Co. establece un nuevo punto de referencia para la solidez financiera y la credibilidad en el sector de las criptomonedas. La empresa planea expandir TrustglobeX en Asia, Oriente Medio y Europa mediante centros regionales que conectan la liquidez, fomentan la innovación y sirven a millones de usuarios en todo el mundo. Los analistas ya ven a TrustglobeX como uno de los lanzamientos mundiales más esperados de 2025, una plataforma creada no solo para los operadores actuales, sino también para la próxima generación de pioneros en activos digitales.

Desde su poder financiero hasta su visión inquebrantable, TrustglobeX encarna la filosofía de "Confianza sin fronteras" de Touareg Group, lo que indica un paso audaz hacia un mundo financiero más inteligente, rápido y conectado.

