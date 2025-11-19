Touareg Group Technologies Co. startet mit 1 Milliarde US-Dollar Kapital, um TrustglobeX zu betreiben - eine neue Ära für den globalen Kryptohandel

NEW YORK, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Das globale Investment- und Fintech-Powerhouse Touareg Group hat die offizielle Gründung der Touareg Group Technologies Co. bekannt gegeben, die mit einem eingezahlten Kapital von 1 Milliarde US-Dollar ausgestattet ist. Im Zentrum dieses Meilensteins steht TrustglobeX, die Flaggschiff-Kryptobörse der Gruppe, die durch unübertroffene Liquidität, hochmoderne Infrastruktur und eine kühne internationale Vision die globale Digital-Asset-Industrie neu definieren wird.

TrustglobeX is forging the next era of digital exchange, driven by the TGLX token as its ecosystem engine.

TrustglobeX ist der Eckpfeiler der Expansion der Touareg Group in den Bereich der digitalen Finanzdienstleistungen. Die Börse ist sowohl für institutionelle als auch für private Märkte konzipiert und kombiniert eine liquiditätsstarke Architektur mit blitzschnellen Transaktionsgeschwindigkeiten und einer Multi-Chain-Handelsumgebung. Das hybride Wallet-System bietet sofortigen Zugriff und erstklassige Sicherheit, während die fortschrittlichen Analysen und die intelligente Order-Execution-Engine Händlern einen entscheidenden Vorteil in schnelllebigen Märkten verschaffen.

Chris Martin, Head of Financial and Strategic Investor Group bei der Touareg Group, bezeichnete TrustglobeX als „den Finanzmotor einer neuen digitalen Wirtschaft" und betonte, dass die Plattform durch greifbare Kapitalkraft und langfristiges Engagement statt durch Spekulationen gestützt wird.

„Diese Investition von 1 Milliarde US-Dollar ist nicht symbolisch – sie steht für unsere absolute Entschlossenheit, eine seriöse, erstklassige Kryptobörse aufzubauen, die auf Jahrzehnte hinaus zu den weltweit führenden Anbietern gehören kann", sagte Martin. „Die Touareg Group betritt diese Arena mit Überzeugung, Disziplin und einer Vision, die Zukunft des digitalen Finanzwesens zu gestalten."

Mit ihrer milliardenschweren Gründung setzt die Touareg Group Technologies Co. einen neuen Maßstab für Finanzkraft und Glaubwürdigkeit im Kryptosektor. Das Unternehmen plant die Ausweitung von TrustglobeX auf Asien, den Nahen Osten und Europa durch regionale Zentren, die Liquidität verbinden, Innovationen fördern und Millionen von Nutzern weltweit bedienen. Analysten sehen TrustglobeX bereits als eine der am meisten erwarteten globalen Markteinführungen des Jahres 2025 – eine Plattform, die nicht nur für die heutigen Händler, sondern auch für die nächste Generation von Pionieren der digitalen Vermögensverwaltung entwickelt wurde.

TrustglobeX verkörpert die Philosophie der Touareg Group „Vertrauen ohne Grenzen" und ist ein mutiger Schritt in Richtung einer intelligenteren, schnelleren und besser vernetzten Finanzwelt – von seiner Finanzkraft bis hin zu seiner unerschütterlichen Vision.

